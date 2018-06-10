Прогноз погоди на 11 червня: в Україні затримається спека, у західних регіонах пройдуть грози
Погода в Україні в понеділок, 11 червня, буде спекотною та сухою, лише у західних регіонах імовірні грози, проте вони не повпливають на температурні позначки.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє український синоптик Наталка Діденко.
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За її словами, грози, які слід очікувати в західних областях у понеділок, пройдуть там внаслідок циклону "Xisca".
У понеділок сила антициклону "Zorro" послабне на Заході України, куди підсунеться циклон "Xisca". Тому в західних областях завтра пройдуть дощі,
– прогнозує Діденко.
Температура повітря суттєво не зміниться і коливатиметься в межах +24...+28 градусів.
Найтепліше буде у Волинській, Рівненській, Житомирській, Хмельницькій та Вінницькій областях. Там температура повітря прогріється до +29 градусів.
Найнижчі температурні позначки – на крайньому Сході країни: у Сумській, Харківській, Луганській та Донецькій областях. Там стовпчики термометрів піднімуться до +24 градусів.
У Києві в понеділок – без опадів та до +27 градусів.
Прогноз погоди на понеділок, 11 червня, у містах України:
Ужгород – +22...+24
Львів – +25...+27
Івано-Франківськ – +24...+26
Тернопіль – +26...+28
Чернівці – +22...+24
Хмельницький – +26...+28
Луцьк – +27...+29
Рівне – +27...+29
Житомир – +27...+29
Вінниця – +27...+29
Одеса – +26...+28
Миколаїв – +26...+28
Херсон – +25...+27
Сімферополь – +25...+27
Кропивницький – +24...+26
Черкаси – +24...+26
Чернігів – +24...+26
Суми – +22...+24
Полтава – +23...+25
Дніпро – +24...+26
Запоріжжя – +24...+26
Донецьк – +22...+24
Луганськ – +22...+24
Харків – +22...+24
Київ – +25...+27
Погода в Україні на 11 червня 2018 року від Укргідрометцентру