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Прогноз погоди на 11 червня: в Україні затримається спека, у західних регіонах пройдуть грози

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Прогноз погоди в Україні на 11 червня
Прогноз погоди в Україні на 11 червня / фото з відкритих джерел

Погода в Україні в понеділок, 11 червня, буде спекотною та сухою, лише у західних регіонах імовірні грози, проте вони не повпливають на температурні позначки.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє український синоптик Наталка Діденко.

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За її словами, грози, які слід очікувати в західних областях у понеділок, пройдуть там внаслідок циклону "Xisca".

У понеділок сила антициклону "Zorro" послабне на Заході України, куди підсунеться циклон "Xisca". Тому в західних областях завтра пройдуть дощі,
– прогнозує Діденко.

Температура повітря суттєво не зміниться і коливатиметься в межах +24...+28 градусів.

Найтепліше буде у Волинській, Рівненській, Житомирській, Хмельницькій та Вінницькій областях. Там температура повітря прогріється до +29 градусів. 

Найнижчі температурні позначки – на крайньому Сході країни: у Сумській, Харківській, Луганській та Донецькій областях. Там стовпчики термометрів піднімуться до +24 градусів.

У Києві в понеділок – без опадів та до +27 градусів.

Прогноз погоди на понеділок, 11 червня, у містах України:

Ужгород – +22...+24

Львів – +25...+27

Івано-Франківськ – +24...+26

Тернопіль – +26...+28

Чернівці – +22...+24

Хмельницький – +26...+28

Луцьк – +27...+29

Рівне – +27...+29

Житомир – +27...+29

Вінниця – +27...+29

Одеса – +26...+28

Миколаїв – +26...+28

Херсон – +25...+27

Сімферополь – +25...+27

Кропивницький – +24...+26

Черкаси – +24...+26

Чернігів – +24...+26

Суми – +22...+24

Полтава – +23...+25

Дніпро – +24...+26

Запоріжжя – +24...+26

Донецьк – +22...+24

Луганськ – +22...+24

Харків – +22...+24

Київ – +25...+27

погода Україна
Погода в Україні на 11 червня 2018 року від Укргідрометцентру

Теги: Новини України Погода
Джерело: 24 Канал
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