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В Україну йде потужний циклон з грозами

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В Україну насувається циклон
В Україну насувається циклон / Фото з відкритих джерел

У найближчі кілька днів на зміну літній спеці прийдуть грози і дощі з короткими перервами. Уже з понеділка, 11 червня, циклон увірветься в Західну Україну, а тоді пошириться у центральні та північні області.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Так, у неділю, 10 червня, перший "сигнал" про насування циклону отримають західні регіони України. У Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій та Тернопільській областях прогнозують короткочасні дощі, незважаючи на цілком літню спеку, місцями до +31 градуса. На решті території без опадів. На півночі і сході країни до +26 градусів тепла, у центрі і на півдні – до +28+30 градусів тепла.


Прогноз погоди на неділю, 10 червня

У понеділок, 11 червня, короткочасні дощі на заході країни змінять грози, а циклон просунеться вглиб України, зачепивши Вінницьку та Житомирську області. На решті території країни очікується суха і сонячна погода. Прохолодніше буде і в східних областях. Загалом по всій території України температура буде в межах +24+28 градусів вдень і +13+15 вночі.


Прогноз погоди на понеділок, 11 червня

Вівторок, 12 червня, ознаменується грозами, які розійдуться ще ширше по території Україні. Дощі з грозами пройдуть не тільки у західних регіонах, а й у центральних та північних областях. Сухо буде лише на Сході, у деяких регіонах Півдня та у Криму. Синоптики прогнозують температуру повітря +24+26 градусів тепла, вночі +13+15 градусів тепла.


Прогноз погоди на вівторок, 12 червня

У середу, 13 червня, дощі припиняться майже по усій території країни. Лише в деяких регіонах центральних областей можливі невеликі опади. На решті території буде сухо, але не на довго. Температура повітря підніметься до +24+26 градусів тепла, місцями до +27 градусів тепла.


Прогноз погоди на середу, 13 червня

Вже у четвер, 14 червня, циклон з дощами знову накриє усю Україну. Зливи прогнозують у всіх регіонах, за винятком окупованого Криму. Разом з цим температура повітря знизиться на кілька градусів і загалом по країні буде рівномірно тепло – +23+26 градусів тепла. На півдні та в Криму до +29 градусів.


Прогноз погоди на четвер, 14 червня

Теги: Новини України Погода
Джерело: 24 Канал
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