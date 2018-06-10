В Украину идет мощный циклон с грозами

В ближайшие несколько дней на смену летней жаре придут грозы и дожди с короткими перерывами. Уже с понедельника, 11 июня, циклон ворвется в Западную Украину, а тогда распространится в центральные и северные области.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Так, в воскресенье, 10 июня, первый "сигнал" о надвигающемся циклоне получат западные регионы Украины. В Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой и Тернопольской областях прогнозируют кратковременные дожди, несмотря на вполне летнюю жару, местами до +31 градуса. На остальной территории без осадков. На севере и востоке страны до +26 градусов тепла, в центре и на юге – до +28...+30 градусов тепла.



Прогноз погоды на воскресенье, 10 июня

В понедельник, 11 июня, кратковременные дожди на западе страны сменят грозы, а циклон продвинется вглубь Украины, задев Винницкую и Житомирскую области. На остальной территории страны ожидается сухая и солнечная погода. Прохладнее будет в восточных областях. В целом по всей территории Украины температура будет в пределах +24...+28 градусов днем и +13...+15 ночью.



Прогноз погоды на понедельник, 11 июня

Вторник, 12 июня, ознаменуется грозами, которые разойдутся еще шире по территории Украины. Дожди с грозами пройдут не только в западных регионах, но и в центральных и северных областях. Сухо будет лишь на Востоке, в некоторых регионах Юга и в Крыму. Синоптики прогнозируют температуру воздуха +24...+26 градусов тепла, ночью +13...+15 градусов тепла.



Прогноз погоды на вторник, 12 июня

В среду, 13 июня, дожди прекратятся почти на всей территории страны. Лишь в некоторых регионах центральных областей возможны небольшие осадки. На остальной территории будет сухо, но не на долго. Температура воздуха поднимется до +24...+26 градусов тепла, местами до +27 градусов тепла.



Прогноз погоды на среду, 13 июня

Уже в четверг, 14 июня, циклон с дождями опять накроет всю Украину. Ливни прогнозируют во всех регионах, за исключением оккупированного Крыма. Вместе с этим температура воздуха снизится на несколько градусов и в целом по стране будет равномерно тепло – +23...+26 градусов тепла. На юге и в Крыму до +29 градусов.



Прогноз погоды на четверг, 14 июня