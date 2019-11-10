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      Прогноз погоды на 11 ноября: кое-где – дожди, будет прохладно

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      Погода 11 ноября 2019 Украина: какую погоду обещает синоптик
      Прогноз погоды на 11 ноября / pinterest.es

      Погода в Украине в понедельник, 11 ноября, не будет радовать уверенными плюсами. Температура воздуха будет ниже уже привычных показателей бабьего лета. Оно еще вернется во все украинские регионы, а пока – осело на юге с теплыми +17.

      Дожди в начале недели омоют ряд северных и центральных регионов. Они будут падать в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Черниговской и Сумской. Об этом информируют синоптики Укргидрометцентра.

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      Холоднее всего будет на Прикарпатье. Там температура воздуха поднимется до +10 ... +12 градусов.

      Теплее – на побережье морей. В частности, на Николаевщине и в Крыму воздух прогреется до +17 ... +19 градусов.

      Ветер будет западным, 5-10 метров в секунду.

      В Киеве днем ​​без осадков. Температура воздуха поднимется до +13 ... +15 градусов.

      Прогноз погоды на понедельник, 11 ноября, в городах Украины:

      Ужгород – +12…+14

      Львов – +11…+13

      Ивано-Франковск – +10…+12

      Тернополь – +11…+13

      Черновцы – +13…+15

      Хмельницкий – +11…+13

      Луцк – +11…+13

      Ровно – +11…+13

      Житомир – +11…+13

      Винница – +13…+15

      Одесса – +15…+17

      Николаев – +17…+19

      Херсон – +16…+18

      Симферополь – +17…+19

      Кропивницкий – +13…+15

      Черкассы – +13…+15

      Чернигов – +12…+14

      Сумы – +11…+13

      Полтава – +13…+15

      Днепр – +14…+16

      Запорожье – +16…+18

      Донецк – +12…+14

      Луганск – +11…+13

      Харьков – +11…+13

      Киев – +13…+15

      прогноз погоди Прогноз погоды на понедельник, 11 ноября, от Укргидрометцентра

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Погода
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