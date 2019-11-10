Прогноз погоды на 11 ноября: кое-где – дожди, будет прохладно

Погода в Украине в понедельник, 11 ноября, не будет радовать уверенными плюсами. Температура воздуха будет ниже уже привычных показателей бабьего лета. Оно еще вернется во все украинские регионы, а пока – осело на юге с теплыми +17.

Дожди в начале недели омоют ряд северных и центральных регионов. Они будут падать в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Черниговской и Сумской. Об этом информируют синоптики Укргидрометцентра.

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Холоднее всего будет на Прикарпатье. Там температура воздуха поднимется до +10 ... +12 градусов.

Теплее – на побережье морей. В частности, на Николаевщине и в Крыму воздух прогреется до +17 ... +19 градусов.

Ветер будет западным, 5-10 метров в секунду.

В Киеве днем ​​без осадков. Температура воздуха поднимется до +13 ... +15 градусов.

Прогноз погоды на понедельник, 11 ноября, в городах Украины:

Ужгород – +12…+14

Львов – +11…+13

Ивано-Франковск – +10…+12

Тернополь – +11…+13

Черновцы – +13…+15

Хмельницкий – +11…+13

Луцк – +11…+13

Ровно – +11…+13

Житомир – +11…+13

Винница – +13…+15

Одесса – +15…+17

Николаев – +17…+19

Херсон – +16…+18

Симферополь – +17…+19

Кропивницкий – +13…+15

Черкассы – +13…+15

Чернигов – +12…+14

Сумы – +11…+13

Полтава – +13…+15

Днепр – +14…+16

Запорожье – +16…+18

Донецк – +12…+14

Луганск – +11…+13

Харьков – +11…+13

Киев – +13…+15

Прогноз погоды на понедельник, 11 ноября, от Укргидрометцентра