Прогноз погоды на 11 ноября: кое-где – дожди, будет прохладно
Погода в Украине в понедельник, 11 ноября, не будет радовать уверенными плюсами. Температура воздуха будет ниже уже привычных показателей бабьего лета. Оно еще вернется во все украинские регионы, а пока – осело на юге с теплыми +17.
Дожди в начале недели омоют ряд северных и центральных регионов. Они будут падать в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Черниговской и Сумской. Об этом информируют синоптики Укргидрометцентра.
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Холоднее всего будет на Прикарпатье. Там температура воздуха поднимется до +10 ... +12 градусов.
Теплее – на побережье морей. В частности, на Николаевщине и в Крыму воздух прогреется до +17 ... +19 градусов.
Ветер будет западным, 5-10 метров в секунду.
В Киеве днем без осадков. Температура воздуха поднимется до +13 ... +15 градусов.
Прогноз погоды на понедельник, 11 ноября, в городах Украины:
Ужгород – +12…+14
Львов – +11…+13
Ивано-Франковск – +10…+12
Тернополь – +11…+13
Черновцы – +13…+15
Хмельницкий – +11…+13
Луцк – +11…+13
Ровно – +11…+13
Житомир – +11…+13
Винница – +13…+15
Одесса – +15…+17
Николаев – +17…+19
Херсон – +16…+18
Симферополь – +17…+19
Кропивницкий – +13…+15
Черкассы – +13…+15
Чернигов – +12…+14
Сумы – +11…+13
Полтава – +13…+15
Днепр – +14…+16
Запорожье – +16…+18
Донецк – +12…+14
Луганск – +11…+13
Харьков – +11…+13
Киев – +13…+15
Прогноз погоды на понедельник, 11 ноября, от Укргидрометцентра