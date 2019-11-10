Прогноз погоди на 11 листопада: подекуди – дощі, буде прохолодно
Погода в Україні у понеділок, 11 листопада, не тішитиме впевненими плюсами. Температура повітря буде нижча від вже звичних показників бабиного літа. Воно ще повернеться у всі українські регіони, а поки – осіло на Півдні з теплими +17.
Дощі на початку тижня омиють низку північних та центральних регіонів. Вони падатимуть на Вінниччині, Черкащині, Кіровоградщині, Полтавщині, Чернігівщині та Сумщині. Про це інформують синоптики Укргідрометцентру.
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Найхолодніше буде на Прикарпатті. Там температура повітря підніметься до +10…+12 градусів.
Найтепліше – на узбережжі морів. Зокрема, на Миколаївщині та у Криму повітря прогріється аж до +17…+19 градусів.
Вітер буде західним, 5 – 10 метрів за секунду.
У Києві вдень без опадів. Температура повітря підніметься до +13…+15 градусів.
Прогноз погоди на понеділок, 11 листопада, у містах України:
Ужгород – +12…+14
Львів – +11…+13
Івано-Франківськ – +10…+12
Тернопіль – +11…+13
Чернівці – +13…+15
Хмельницький – +11…+13
Луцьк – +11…+13
Рівне – +11…+13
Житомир – +11…+13
Вінниця – +13…+15
Одеса – +15…+17
Миколаїв – +17…+19
Херсон – +16…+18
Сімферополь – +17…+19
Кропивницький – +13…+15
Черкаси – +13…+15
Чернігів – +12…+14
Суми – +11…+13
Полтава – +13…+15
Дніпро – +14…+16
Запоріжжя – +16…+18
Донецьк – +12…+14
Луганськ – +11…+13
Харків – +11…+13
Київ – +13…+15
Прогноз погоди на понеділок, 11 листопада, від Укргідрометцентру