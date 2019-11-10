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      Прогноз погоди на 11 листопада: подекуди – дощі, буде прохолодно

      52 Читать новость на русском
      Погода 11 листопада 2019 Україна: яку погоду обіцяє синоптик
      Прогноз погоди на 11 листопада / pinterest.es

      Погода в Україні у понеділок, 11 листопада, не тішитиме впевненими плюсами. Температура повітря буде нижча від вже звичних показників бабиного літа. Воно ще повернеться у всі українські регіони, а поки – осіло на Півдні з теплими +17.

      Дощі на початку тижня омиють низку північних та центральних регіонів. Вони падатимуть на Вінниччині, Черкащині, Кіровоградщині, Полтавщині, Чернігівщині та Сумщині. Про це інформують синоптики Укргідрометцентру.

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      Найхолодніше буде на Прикарпатті. Там температура повітря підніметься до +10…+12 градусів.

      Найтепліше – на узбережжі морів. Зокрема, на Миколаївщині та у Криму повітря прогріється аж до +17…+19 градусів.

      Вітер буде західним, 5 – 10 метрів за секунду.

      У Києві вдень без опадів. Температура повітря підніметься до +13…+15 градусів.

      Прогноз погоди на понеділок, 11 листопада, у містах України:

      Ужгород – +12…+14

      Львів – +11…+13

      Івано-Франківськ – +10…+12

      Тернопіль – +11…+13

      Чернівці – +13…+15

      Хмельницький – +11…+13

      Луцьк – +11…+13

      Рівне – +11…+13

      Житомир – +11…+13

      Вінниця – +13…+15

      Одеса – +15…+17

      Миколаїв – +17…+19

      Херсон – +16…+18

      Сімферополь – +17…+19

      Кропивницький – +13…+15

      Черкаси – +13…+15

      Чернігів – +12…+14

      Суми – +11…+13

      Полтава – +13…+15

      Дніпро – +14…+16

      Запоріжжя – +16…+18

      Донецьк – +12…+14

      Луганськ – +11…+13

      Харків – +11…+13

      Київ – +13…+15

      прогноз погоди
      Прогноз погоди на понеділок, 11 листопада, від Укргідрометцентру

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Погода
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