Прогноз погоди на 11 листопада: подекуди – дощі, буде прохолодно

Погода в Україні у понеділок, 11 листопада, не тішитиме впевненими плюсами. Температура повітря буде нижча від вже звичних показників бабиного літа. Воно ще повернеться у всі українські регіони, а поки – осіло на Півдні з теплими +17.

Дощі на початку тижня омиють низку північних та центральних регіонів. Вони падатимуть на Вінниччині, Черкащині, Кіровоградщині, Полтавщині, Чернігівщині та Сумщині. Про це інформують синоптики Укргідрометцентру.

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Найхолодніше буде на Прикарпатті. Там температура повітря підніметься до +10…+12 градусів.

Найтепліше – на узбережжі морів. Зокрема, на Миколаївщині та у Криму повітря прогріється аж до +17…+19 градусів.

Вітер буде західним, 5 – 10 метрів за секунду.

У Києві вдень без опадів. Температура повітря підніметься до +13…+15 градусів.

Прогноз погоди на понеділок, 11 листопада, у містах України:

Ужгород – +12…+14

Львів – +11…+13

Івано-Франківськ – +10…+12

Тернопіль – +11…+13

Чернівці – +13…+15

Хмельницький – +11…+13

Луцьк – +11…+13

Рівне – +11…+13

Житомир – +11…+13

Вінниця – +13…+15

Одеса – +15…+17

Миколаїв – +17…+19

Херсон – +16…+18

Сімферополь – +17…+19

Кропивницький – +13…+15

Черкаси – +13…+15

Чернігів – +12…+14

Суми – +11…+13

Полтава – +13…+15

Дніпро – +14…+16

Запоріжжя – +16…+18

Донецьк – +12…+14

Луганськ – +11…+13

Харків – +11…+13

Київ – +13…+15



Прогноз погоди на понеділок, 11 листопада, від Укргідрометцентру