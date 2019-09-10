17:23
10 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ИМПИЧМЕНТ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНА – НИГЕРИЯ ВЕРХОВНАЯ РАДА APPLE
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Навальный напал на Памфилову. Обнаженные выборы в РФ
      Вєсті Кремля
      21:18, 9 сентября
      Вести.UA: Богдан и Кличко "подрались". Баканов ловит чертей
      Вєсті.UA
      19:07, 9 сентября
      Как "работник Офиса Президента" занимался квартирным рейдерством: эксклюзивное расследование
      ЦРУ
      09:00, 6 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ИМПИЧМЕНТ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНА – НИГЕРИЯ ВЕРХОВНАЯ РАДА APPLE

      Прогноз погоды на 11 сентября: теплая прекрасная осень и синоптический комфорт

      36 Читати новину українською
      Погода 11 сентября 2019 Украина – какую погоду обещает синоптик
      Прогноз погоды на 11 сентября / Иллюстративное фото (pixabay)

      Погода в Украине в среду, 11 сентября, будет бездождевой, безветренной и теплой. Во всех регионах– комфортная температура от 25 до 29 градусов тепла.

      Два мощных антициклона с востока и запада предопределять в Украине сухую малооблачную солнечную погоду. Об этом сообщила украинский синоптик Наталья Диденко.

      Смотрите также: Разрушительный тайфун "Факсай" прошелся над Японией – фото и видео стихийного бедствия

      "Кроме сухой погоды украинцев порадует комфортная температура воздуха", – отметила Диденко. В течение дня температура будет колебаться в пределах +25 ... +29 градусов

      Ветер – восточный и юго-восточный, слабый, от 3 до 8 метров в секунду.

      В столице будет наблюдаться идеальный синоптический комфорт, никакой метеоизмены: ни дождя, ни тумана, ни тумана, ни жары, ясно, сухо, +27 градусов,
      – рассказала Диденко.

      А так же – синоптик обещает, что теплый воздух продержится до субботы.

      Прогноз погоды на среду, 11 сентября, в городах Украины:

      Ужгород – +26 ... +28

      Львов – +26 ... +28

      Ивано-Франковск – +25 ... +27

      Тернополь – +23 ... +25

      Черновцы – +26 ... +28

      Хмельницкий – +26 ... +28

      Луцк – +24 ... +26

      Ровно – +25 ... +27

      Житомир – +26 ... +28

      Винница – +25 ... +27

      Одесса – +27 ... +29

      Николаев – +27 ... +29

      Херсон – +26 ... +28

      Симферополь – +26 ... +28

      Кропивницкий – +26 ... +28

      Черкассы – +26 ... +28

      Чернигов – +26 ... +28

      Суммы – +25 ... +27

      Полтава – +26 ... +28

      Днепр – +27 ... +29

      Запорожье – +26 ... +28

      Донецк – +26 ... +28

      Луганск – +25 ... +27

      Харьков – +26 ... +28

      Киев – +26 ... +28

      Погода
      Прогноз погоды на среду, 11 сентября, от Укргидрометцентра

      blog_ava
      Депутаты проголосовали за законопроект об импичменте президента
      сегодня
      1419
      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Первая пресс-конференция Сенцова и Кольченко: о чем рассказали освобожденные политзаключенные
      сегодня , 17:21 Первая пресс-конференция Сенцова и Кольченко: о чем рассказали освобожденные политзаключенные
      4
      Нереальний імпічмент, або Як грати у квест "Позбав президента посади"
      сегодня , 17:00 Нереальний імпічмент, або Як грати у квест "Позбав президента посади"
      Артем Овдієнко 168
      Процедура импичмента президента: что изменилось
      сегодня , 15:20 Процедура импичмента президента: что изменилось
      5323
      Инвестор обходит Украину стороной, или Кто отпугивает капиталовложения
      сегодня , 15:00 Инвестор обходит Украину стороной, или Кто отпугивает капиталовложения
      Сергій Фурса 151
      О школах Луганска: родители платят за все
      сегодня , 12:00 О школах Луганска: родители платят за все
      Ольга Черненко 666
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук