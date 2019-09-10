Прогноз погоды на 11 сентября: теплая прекрасная осень и синоптический комфорт

Погода в Украине в среду, 11 сентября, будет бездождевой, безветренной и теплой. Во всех регионах– комфортная температура от 25 до 29 градусов тепла.

Два мощных антициклона с востока и запада предопределять в Украине сухую малооблачную солнечную погоду. Об этом сообщила украинский синоптик Наталья Диденко.

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"Кроме сухой погоды украинцев порадует комфортная температура воздуха", – отметила Диденко. В течение дня температура будет колебаться в пределах +25 ... +29 градусов

Ветер – восточный и юго-восточный, слабый, от 3 до 8 метров в секунду.

В столице будет наблюдаться идеальный синоптический комфорт, никакой метеоизмены: ни дождя, ни тумана, ни тумана, ни жары, ясно, сухо, +27 градусов,

– рассказала Диденко.

А так же – синоптик обещает, что теплый воздух продержится до субботы.

Прогноз погоды на среду, 11 сентября, в городах Украины:

Ужгород – +26 ... +28

Львов – +26 ... +28

Ивано-Франковск – +25 ... +27

Тернополь – +23 ... +25

Черновцы – +26 ... +28

Хмельницкий – +26 ... +28

Луцк – +24 ... +26

Ровно – +25 ... +27

Житомир – +26 ... +28

Винница – +25 ... +27

Одесса – +27 ... +29

Николаев – +27 ... +29

Херсон – +26 ... +28

Симферополь – +26 ... +28

Кропивницкий – +26 ... +28

Черкассы – +26 ... +28

Чернигов – +26 ... +28

Суммы – +25 ... +27

Полтава – +26 ... +28

Днепр – +27 ... +29

Запорожье – +26 ... +28

Донецк – +26 ... +28

Луганск – +25 ... +27

Харьков – +26 ... +28

Киев – +26 ... +28



Прогноз погоды на среду, 11 сентября, от Укргидрометцентра