Прогноз погоды на 11 сентября: теплая прекрасная осень и синоптический комфорт
Погода в Украине в среду, 11 сентября, будет бездождевой, безветренной и теплой. Во всех регионах– комфортная температура от 25 до 29 градусов тепла.
Два мощных антициклона с востока и запада предопределять в Украине сухую малооблачную солнечную погоду. Об этом сообщила украинский синоптик Наталья Диденко.
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"Кроме сухой погоды украинцев порадует комфортная температура воздуха", – отметила Диденко. В течение дня температура будет колебаться в пределах +25 ... +29 градусов
Ветер – восточный и юго-восточный, слабый, от 3 до 8 метров в секунду.
В столице будет наблюдаться идеальный синоптический комфорт, никакой метеоизмены: ни дождя, ни тумана, ни тумана, ни жары, ясно, сухо, +27 градусов,
– рассказала Диденко.
А так же – синоптик обещает, что теплый воздух продержится до субботы.
Прогноз погоды на среду, 11 сентября, в городах Украины:
Ужгород – +26 ... +28
Львов – +26 ... +28
Ивано-Франковск – +25 ... +27
Тернополь – +23 ... +25
Черновцы – +26 ... +28
Хмельницкий – +26 ... +28
Луцк – +24 ... +26
Ровно – +25 ... +27
Житомир – +26 ... +28
Винница – +25 ... +27
Одесса – +27 ... +29
Николаев – +27 ... +29
Херсон – +26 ... +28
Симферополь – +26 ... +28
Кропивницкий – +26 ... +28
Черкассы – +26 ... +28
Чернигов – +26 ... +28
Суммы – +25 ... +27
Полтава – +26 ... +28
Днепр – +27 ... +29
Запорожье – +26 ... +28
Донецк – +26 ... +28
Луганск – +25 ... +27
Харьков – +26 ... +28
Киев – +26 ... +28
Прогноз погоды на среду, 11 сентября, от Укргидрометцентра