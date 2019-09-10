Прогноз погоди на 11 вересня: тепла прекрасна осінь та синоптичний комфорт
Погода в Україні у середу, 11 вересня, буде бездощовою, безвітряною та теплою. В усіх регіонах – комфортна температура від 25 до 29 градусів тепла.
Два потужних антициклони зі сходу та заходу зумовлюватимуть в Україні суху малохмарну сонячну погоду. Про це повідомила українська синоптикиня Наталка Діденко.
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"Окрім сухої погоди українців порадує комфортна температура повітря", – наголосила Діденко. Протягом дня температура коливатиметься у межах +25...+29 градусів
Вітер – східний та південно-східний, слабкий, від 3 до 8 метрів за секунду.
У столиці спостерігатиметься ідеальний синоптичний комфорт, жодної метеозради: ані дощу, ані туману, ні мряки, ні спеки, ясно, сухо, +27 градусів,
– розповіла Діденко.
Ще ж і надто – синоптикиня обіцяє, що тепле повітря протримається аж до суботи.
Прогноз погоди на середу, 11 вересня, у містах України:
Ужгород – +26…+28
Львів – +26…+28
Івано-Франківськ – +25…+27
Тернопіль – +23…+25
Чернівці – +26…+28
Хмельницький – +26…+28
Луцьк – +24…+26
Рівне – +25…+27
Житомир – ++26…+28
Вінниця – +25…+27
Одеса – 27…+29
Миколаїв – +27…+29
Херсон – +26…+28
Сімферополь – +26…+28
Кропивницький – +26…+28
Черкаси – 26…+28
Чернігів – +26…+28
Суми – +25…+27
Полтава –+26…+28
Дніпро – +27…+29
Запоріжжя – +26…+28
Донецьк – +26…+28
Луганськ – +25…+27
Харків – +26…+28
Київ – +26…+28
Прогноз погоди на середу, 11 вересня, від Укргідрометцентру