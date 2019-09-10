Прогноз погоди на 11 вересня: тепла прекрасна осінь та синоптичний комфорт

Погода в Україні у середу, 11 вересня, буде бездощовою, безвітряною та теплою. В усіх регіонах – комфортна температура від 25 до 29 градусів тепла.

Два потужних антициклони зі сходу та заходу зумовлюватимуть в Україні суху малохмарну сонячну погоду. Про це повідомила українська синоптикиня Наталка Діденко.

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"Окрім сухої погоди українців порадує комфортна температура повітря", – наголосила Діденко. Протягом дня температура коливатиметься у межах +25...+29 градусів

Вітер – східний та південно-східний, слабкий, від 3 до 8 метрів за секунду.

У столиці спостерігатиметься ідеальний синоптичний комфорт, жодної метеозради: ані дощу, ані туману, ні мряки, ні спеки, ясно, сухо, +27 градусів,

– розповіла Діденко.

Ще ж і надто – синоптикиня обіцяє, що тепле повітря протримається аж до суботи.

Прогноз погоди на середу, 11 вересня, у містах України:

Ужгород – +26…+28

Львів – +26…+28

Івано-Франківськ – +25…+27

Тернопіль – +23…+25

Чернівці – +26…+28

Хмельницький – +26…+28

Луцьк – +24…+26

Рівне – +25…+27

Житомир – ++26…+28

Вінниця – +25…+27

Одеса – 27…+29

Миколаїв – +27…+29

Херсон – +26…+28

Сімферополь – +26…+28

Кропивницький – +26…+28

Черкаси – 26…+28

Чернігів – +26…+28

Суми – +25…+27

Полтава –+26…+28

Дніпро – +27…+29

Запоріжжя – +26…+28

Донецьк – +26…+28

Луганськ – +25…+27

Харків – +26…+28

Київ – +26…+28



Прогноз погоди на середу, 11 вересня, від Укргідрометцентру