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      Прогноз погоди на 11 вересня: тепла прекрасна осінь та синоптичний комфорт

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      Погода 11 вересня 2019 Україна – яку погоду обіцяє синоптик
      Прогноз погоди на 11 вересня / Ілюстративне фото (pixabay)

      Погода в Україні у середу, 11 вересня, буде бездощовою, безвітряною та теплою. В усіх регіонах – комфортна температура від 25 до 29 градусів тепла.

      Два потужних антициклони зі сходу та заходу зумовлюватимуть в Україні суху малохмарну сонячну погоду. Про це повідомила українська синоптикиня Наталка Діденко. 

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      "Окрім сухої погоди українців порадує комфортна температура повітря", – наголосила Діденко. Протягом дня температура коливатиметься у межах +25...+29 градусів

      Вітер – східний та південно-східний, слабкий, від 3 до 8 метрів за секунду.

      У столиці спостерігатиметься ідеальний синоптичний комфорт, жодної метеозради: ані дощу, ані туману, ні мряки, ні спеки, ясно, сухо, +27 градусів,
      – розповіла Діденко.

      Ще ж і надто – синоптикиня обіцяє, що тепле повітря протримається аж до суботи.

      Прогноз погоди на середу, 11 вересня, у містах України:

      Ужгород – +26…+28

      Львів – +26…+28

      Івано-Франківськ – +25…+27

      Тернопіль – +23…+25

      Чернівці – +26…+28

      Хмельницький – +26…+28

      Луцьк – +24…+26

      Рівне – +25…+27

      Житомир – ++26…+28

      Вінниця – +25…+27

      Одеса – 27…+29

      Миколаїв – +27…+29

      Херсон – +26…+28

      Сімферополь – +26…+28

      Кропивницький – +26…+28

      Черкаси – 26…+28

      Чернігів – +26…+28

      Суми – +25…+27

      Полтава –+26…+28

      Дніпро – +27…+29

      Запоріжжя – +26…+28

      Донецьк – +26…+28

      Луганськ – +25…+27

      Харків – +26…+28

      Київ – +26…+28

      Погода
      Прогноз погоди на середу, 11 вересня, від Укргідрометцентру

      blog_ava
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      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
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