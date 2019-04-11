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      Прогноз погоды на 12 апреля: порывистый ветер, дожди и прохлада накроют Украину

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      Погода 12 апреля 2019 Украина - прогноз погоды синоптика
      Прогноз погоды на 12 апреля / фото из открытых источников

      Погода в Украине в пятницу, 12 апреля, будет не слишком благоприятной для прогулок и пребывания на свежем воздухе. Фактически всю территорию страны накроют дожди, местами возможны порывы ветра, температура воздуха тоже будет неравномерной: в некоторых регионах все еще поднимется до +20, а в других не будет выше, чем +11 градусов.

      Так, дожди от небольших до умеренных прольются почти во всех областях Украины. Исключением станут такие регионы Закарпатье, Волынь, Львовщина, Ровенщина, Житомирщина и Киевщина. Там будет малооблачная погода с прояснениями, передают синоптики.

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      Теплее всего будет в ряде восточных областей: на Донетчине, Луганщине, в Запорожской области, а также – на Херсонщине. Там синоптики прогнозируют +16...+18 градусов. Однако наивысшими температурные показатели будут на Харьковщине – +17...+19 градусов.

      Холоднее всего, в свою очередь, будет в западных регионах – +9...+11 градусов. Самые низкие показатели столбики термометров покажут на Хмельнитчине – +8...+10 градусов.

      Ветер в пятницу будет северо-восточным, 5 – 10 метров за секунду.

      В Киеве 12 апреля – вероятен дождь, будет ветрено. Воздух в столице прогреется до +8...+9 градусов.

      Прогноз погоды на пятницу, 12 апреля, в городах Украины:

      Ужгород – +13...+15

      Львов – +9...+11

      Ивано-Франковск – +9...+11

      Тернополь – +9...+11

      Черновцы – +9...+11

      Хмельницкий – +8...+10

      Луцк – +9...+11

      Ровно – +9...+11

      Житомир – +9...+11

      Винница – +9...+11

      Одесса – +14...+16

      Николаев – +15...+17

      Херсон – +16...+18

      Симферополь – +15...+17

      Кропивницкий – +11...+13

      Черкассы – +11...+13

      Чернигов – +9...+11

      Сумы – + 13... + 15

      Полтава – +12...+14

      Днепр – +14...+16

      Запорожье – +16...+18

      Донецк – +16...+18

      Луганск – +16...+18

      Харьков – +17...+19

      Киев – +9...+11

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      Погода в Украине на пятницу, 12 апреля, от Укргидрометцентра

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