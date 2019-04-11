Прогноз погоды на 12 апреля: порывистый ветер, дожди и прохлада накроют Украину

Погода в Украине в пятницу, 12 апреля, будет не слишком благоприятной для прогулок и пребывания на свежем воздухе. Фактически всю территорию страны накроют дожди, местами возможны порывы ветра, температура воздуха тоже будет неравномерной: в некоторых регионах все еще поднимется до +20, а в других не будет выше, чем +11 градусов.

Так, дожди от небольших до умеренных прольются почти во всех областях Украины. Исключением станут такие регионы Закарпатье, Волынь, Львовщина, Ровенщина, Житомирщина и Киевщина. Там будет малооблачная погода с прояснениями, передают синоптики.

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Теплее всего будет в ряде восточных областей: на Донетчине, Луганщине, в Запорожской области, а также – на Херсонщине. Там синоптики прогнозируют +16...+18 градусов. Однако наивысшими температурные показатели будут на Харьковщине – +17...+19 градусов.

Холоднее всего, в свою очередь, будет в западных регионах – +9...+11 градусов. Самые низкие показатели столбики термометров покажут на Хмельнитчине – +8...+10 градусов.

Ветер в пятницу будет северо-восточным, 5 – 10 метров за секунду.

В Киеве 12 апреля – вероятен дождь, будет ветрено. Воздух в столице прогреется до +8...+9 градусов.

Прогноз погоды на пятницу, 12 апреля, в городах Украины:

Ужгород – +13...+15

Львов – +9...+11

Ивано-Франковск – +9...+11

Тернополь – +9...+11

Черновцы – +9...+11

Хмельницкий – +8...+10

Луцк – +9...+11

Ровно – +9...+11

Житомир – +9...+11

Винница – +9...+11

Одесса – +14...+16

Николаев – +15...+17

Херсон – +16...+18

Симферополь – +15...+17

Кропивницкий – +11...+13

Черкассы – +11...+13

Чернигов – +9...+11

Сумы – + 13... + 15

Полтава – +12...+14

Днепр – +14...+16

Запорожье – +16...+18

Донецк – +16...+18

Луганск – +16...+18

Харьков – +17...+19

Киев – +9...+11



Погода в Украине на пятницу, 12 апреля, от Укргидрометцентра