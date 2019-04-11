Прогноз погоды на 12 апреля: порывистый ветер, дожди и прохлада накроют Украину
Погода в Украине в пятницу, 12 апреля, будет не слишком благоприятной для прогулок и пребывания на свежем воздухе. Фактически всю территорию страны накроют дожди, местами возможны порывы ветра, температура воздуха тоже будет неравномерной: в некоторых регионах все еще поднимется до +20, а в других не будет выше, чем +11 градусов.
Так, дожди от небольших до умеренных прольются почти во всех областях Украины. Исключением станут такие регионы Закарпатье, Волынь, Львовщина, Ровенщина, Житомирщина и Киевщина. Там будет малооблачная погода с прояснениями, передают синоптики.
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Теплее всего будет в ряде восточных областей: на Донетчине, Луганщине, в Запорожской области, а также – на Херсонщине. Там синоптики прогнозируют +16...+18 градусов. Однако наивысшими температурные показатели будут на Харьковщине – +17...+19 градусов.
Холоднее всего, в свою очередь, будет в западных регионах – +9...+11 градусов. Самые низкие показатели столбики термометров покажут на Хмельнитчине – +8...+10 градусов.
Ветер в пятницу будет северо-восточным, 5 – 10 метров за секунду.
В Киеве 12 апреля – вероятен дождь, будет ветрено. Воздух в столице прогреется до +8...+9 градусов.
Прогноз погоды на пятницу, 12 апреля, в городах Украины:
Ужгород – +13...+15
Львов – +9...+11
Ивано-Франковск – +9...+11
Тернополь – +9...+11
Черновцы – +9...+11
Хмельницкий – +8...+10
Луцк – +9...+11
Ровно – +9...+11
Житомир – +9...+11
Винница – +9...+11
Одесса – +14...+16
Николаев – +15...+17
Херсон – +16...+18
Симферополь – +15...+17
Кропивницкий – +11...+13
Черкассы – +11...+13
Чернигов – +9...+11
Сумы – + 13... + 15
Полтава – +12...+14
Днепр – +14...+16
Запорожье – +16...+18
Донецк – +16...+18
Луганск – +16...+18
Харьков – +17...+19
Киев – +9...+11
Погода в Украине на пятницу, 12 апреля, от Укргидрометцентра