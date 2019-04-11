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      Прогноз погоди на 12 квітня: поривчастий вітер, дощі і прохолода накриють Україну

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      Погода 12 квітня 2019 Україна - прогноз погоди від синоптика
      Прогноз погоди на 12 квітня / фото з відкритих джерел

      Погода в Україні у п'ятницю, 12 квітня, буде не надто сприятливою для прогулянок та перебування на свіжому повітрі. Фактично всю територію країни накриють дощі, подекуди можливі пориви вітру, температура повітря теж буде нерівномірною: у деяких регіонах все ще підніметься до +20, а у інших не буде вищою, аніж +11 градусів.

      Так, дощі від невеликих до помірних проллються майже у всіх областях України. Виключенням стануть такі регіони: Закарпаття, Волинь, Львівщина, Рівненщина, Житомирщина і Київщина. Там буде малохмарна погода із проясненнями, передають синоптики.

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      Найтепліше буде у низці східних областей: на Донеччині, Луганщині, у Запорізькій області, а також – на Херсонщині. Там синоптики прогнозують +16...+18 градусів. Проте найвищими температурні показники будуть на Харківщині – +17...+19 градусів.

      Найхолодніше, своєю чергою, буде у західних регіонах – +9...+11 градусів. Найнижчі показники стовпчики термометрів покажуть на Хмельниччині – +8...+10 градусів.

      Вітер у п'ятницю буде північно-східним, 5 – 10 метрів за секунду.

      У Києві 12 квітня – ймовірний дощ, буде вітряно. Повітря у столиці прогріється до +8...+9 градусів.

      Прогноз погоди на п'ятницю, 12 квітня, у містах України:

      Ужгород – +13…+15

      Львів – +9…+11

      Івано-Франківськ – +9…+11

      Тернопіль – +9…+11

      Чернівці – +9…+11

      Хмельницький – +8…+10

      Луцьк – +9…+11

      Рівне – +9…+11

      Житомир – +9…+11

      Вінниця – +9…+11

      Одеса – +14…+16

      Миколаїв – +15…+17

      Херсон – +16…+18

      Сімферополь – +15…+17

      Кропивницький – +11…+13

      Черкаси – +11…+13

      Чернігів – +9…+11

      Суми – +13…+15

      Полтава – +12…+14

      Дніпро – +14…+16

      Запоріжжя – +16…+18

      Донецьк – +16…+18

      Луганськ – +16…+18

      Харків – +17…+19

      Київ – +9…+11

      пгода прогноз погоди на квітень прогноз погоди на 12 квітня
      Погода в Україні на п'ятницю, 12 квітня, від Укргідрометцентру

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      Теги: Новини України Погода
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