Прогноз погоди на 12 квітня: поривчастий вітер, дощі і прохолода накриють Україну
Погода в Україні у п'ятницю, 12 квітня, буде не надто сприятливою для прогулянок та перебування на свіжому повітрі. Фактично всю територію країни накриють дощі, подекуди можливі пориви вітру, температура повітря теж буде нерівномірною: у деяких регіонах все ще підніметься до +20, а у інших не буде вищою, аніж +11 градусів.
Так, дощі від невеликих до помірних проллються майже у всіх областях України. Виключенням стануть такі регіони: Закарпаття, Волинь, Львівщина, Рівненщина, Житомирщина і Київщина. Там буде малохмарна погода із проясненнями, передають синоптики.
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Найтепліше буде у низці східних областей: на Донеччині, Луганщині, у Запорізькій області, а також – на Херсонщині. Там синоптики прогнозують +16...+18 градусів. Проте найвищими температурні показники будуть на Харківщині – +17...+19 градусів.
Найхолодніше, своєю чергою, буде у західних регіонах – +9...+11 градусів. Найнижчі показники стовпчики термометрів покажуть на Хмельниччині – +8...+10 градусів.
Вітер у п'ятницю буде північно-східним, 5 – 10 метрів за секунду.
У Києві 12 квітня – ймовірний дощ, буде вітряно. Повітря у столиці прогріється до +8...+9 градусів.
Прогноз погоди на п'ятницю, 12 квітня, у містах України:
Ужгород – +13…+15
Львів – +9…+11
Івано-Франківськ – +9…+11
Тернопіль – +9…+11
Чернівці – +9…+11
Хмельницький – +8…+10
Луцьк – +9…+11
Рівне – +9…+11
Житомир – +9…+11
Вінниця – +9…+11
Одеса – +14…+16
Миколаїв – +15…+17
Херсон – +16…+18
Сімферополь – +15…+17
Кропивницький – +11…+13
Черкаси – +11…+13
Чернігів – +9…+11
Суми – +13…+15
Полтава – +12…+14
Дніпро – +14…+16
Запоріжжя – +16…+18
Донецьк – +16…+18
Луганськ – +16…+18
Харків – +17…+19
Київ – +9…+11
Погода в Україні на п'ятницю, 12 квітня, від Укргідрометцентру