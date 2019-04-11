Прогноз погоди на 12 квітня: поривчастий вітер, дощі і прохолода накриють Україну

Погода в Україні у п'ятницю, 12 квітня, буде не надто сприятливою для прогулянок та перебування на свіжому повітрі. Фактично всю територію країни накриють дощі, подекуди можливі пориви вітру, температура повітря теж буде нерівномірною: у деяких регіонах все ще підніметься до +20, а у інших не буде вищою, аніж +11 градусів.

Так, дощі від невеликих до помірних проллються майже у всіх областях України. Виключенням стануть такі регіони: Закарпаття, Волинь, Львівщина, Рівненщина, Житомирщина і Київщина. Там буде малохмарна погода із проясненнями, передають синоптики.

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Найтепліше буде у низці східних областей: на Донеччині, Луганщині, у Запорізькій області, а також – на Херсонщині. Там синоптики прогнозують +16...+18 градусів. Проте найвищими температурні показники будуть на Харківщині – +17...+19 градусів.

Найхолодніше, своєю чергою, буде у західних регіонах – +9...+11 градусів. Найнижчі показники стовпчики термометрів покажуть на Хмельниччині – +8...+10 градусів.

Вітер у п'ятницю буде північно-східним, 5 – 10 метрів за секунду.

У Києві 12 квітня – ймовірний дощ, буде вітряно. Повітря у столиці прогріється до +8...+9 градусів.

Прогноз погоди на п'ятницю, 12 квітня, у містах України:

Ужгород – +13…+15

Львів – +9…+11

Івано-Франківськ – +9…+11

Тернопіль – +9…+11

Чернівці – +9…+11

Хмельницький – +8…+10

Луцьк – +9…+11

Рівне – +9…+11

Житомир – +9…+11

Вінниця – +9…+11

Одеса – +14…+16

Миколаїв – +15…+17

Херсон – +16…+18

Сімферополь – +15…+17

Кропивницький – +11…+13

Черкаси – +11…+13

Чернігів – +9…+11

Суми – +13…+15

Полтава – +12…+14

Дніпро – +14…+16

Запоріжжя – +16…+18

Донецьк – +16…+18

Луганськ – +16…+18

Харків – +17…+19

Київ – +9…+11



Погода в Україні на п'ятницю, 12 квітня, від Укргідрометцентру