Прогноз погоды на 12 августа: почти всю Украину накроет жара, лишь на западе возможны осадки
Погода в Украине в воскресенье, 12 августа будет жаркой и сухой. Кратковременные дожди с грозами следует ожидать жителям западных областей и столицы.
Об этом в своем Facebook пишет синоптик Наталья Диденко.
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12 августа в Украине – сухо, звездно, солнечно и красивооблачно.
В воскресенье на Западе понижение температуры воздуха до +22...+26 градусов,
– пишет Наталья Диденко.
По данным украинского гидрометцентра температура воздуха на Западе будет составлять +23...+29 градусов, на Востоке – +27...+30 на севере и в центральной части Украины – +26...+30 градусов и на юге – +27...+31 градус. Скорость ветра 3-8 метров в секунду.
Прогноз погоды на воскресенье, 12 августа, в городах Украины:
Ужгород – +27...+29
Львов – +23...+25
Ивано-Франковск – +24...+26
Тернополь – +24...+26
Черновцы – +24...+26
Хмельницкий – +24...+26
Луцк – +23...+25
Ровно – +24...+26
Житомир – +27...+29
Винница – +28...+30
Одесса – +29...+31
Николаев – +28...+30
Херсон – +28...+30
Симферополь – +27...+29
Кропивницкий – +28...+30
Черкассы – +28...+30
Чернигов – +26...+28
Сумы – +26...+28
Полтава – +28...+30
Днепр – +28...+30
Запорожье – +28...+30
Донецк – +27...+29
Луганск – +28...+30
Харьков – +28...+30
Киев – +27...+29
Прогноз погоды на 12 августа от Укргидрометцентра
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