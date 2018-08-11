Прогноз погоды на 12 августа: почти всю Украину накроет жара, лишь на западе возможны осадки

Погода в Украине в воскресенье, 12 августа будет жаркой и сухой. Кратковременные дожди с грозами следует ожидать жителям западных областей и столицы.

Об этом в своем Facebook пишет синоптик Наталья Диденко.

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12 августа в Украине – сухо, звездно, солнечно и красивооблачно.

В воскресенье на Западе понижение температуры воздуха до +22...+26 градусов,

– пишет Наталья Диденко.

По данным украинского гидрометцентра температура воздуха на Западе будет составлять +23...+29 градусов, на Востоке – +27...+30 на севере и в центральной части Украины – +26...+30 градусов и на юге – +27...+31 градус. Скорость ветра 3-8 метров в секунду.

Прогноз погоды на воскресенье, 12 августа, в городах Украины:

Ужгород – +27...+29

Львов – +23...+25

Ивано-Франковск – +24...+26

Тернополь – +24...+26

Черновцы – +24...+26

Хмельницкий – +24...+26

Луцк – +23...+25

Ровно – +24...+26

Житомир – +27...+29

Винница – +28...+30

Одесса – +29...+31

Николаев – +28...+30

Херсон – +28...+30

Симферополь – +27...+29

Кропивницкий – +28...+30

Черкассы – +28...+30

Чернигов – +26...+28

Сумы – +26...+28

Полтава – +28...+30

Днепр – +28...+30

Запорожье – +28...+30

Донецк – +27...+29

Луганск – +28...+30

Харьков – +28...+30

Киев – +27...+29



Прогноз погоды на 12 августа от Укргидрометцентра