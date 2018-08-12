Прогноз погоди на 12 серпня: майже всю Україну накриє спека, лише на заході можливі опади
Погода в Україні у неділю, 12 серпня буде спекотною та сухою. Короткочасні дощі з грозами слід очікувати жителям західних областей та столиці.
Про це у своєму Facebook пише синоптик Наталка Діденко.
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12 серпня в Україні – сухо, зоряно, сонячно та красивохмарно.
У неділю на Заході зниження температури повітря до +22...+26 градусів,
– пише Наталка Діденко.
За даними українського гідрометцентру температура повітря на Заході складатиме +23...+29 градусів, на Сході – +27...+30 на Півночі та в центральній частині України – +26...+30 градусів та на півдні – +27...+31 градус. Швидкість вітру 3-8 метрів за секунду.
Прогноз погоди на неділю, 12 серпня, у містах України:
Ужгород – +27...+29
Львів – +23...+25
Івано-Франківськ – +24...+26
Тернопіль – +24...+26
Чернівці – +24...+26
Хмельницький – +24...+26
Луцьк – +23...+25
Рівне – +24...+26
Житомир – +27...+29
Вінниця – +28...+30
Одеса – +29...+31
Миколаїв – +28...+30
Херсон – +28...+30
Сімферополь – +27...+29
Кропивницький – +28...+30
Черкаси – +28...+30
Чернігів – +26...+28
Суми – +26...+28
Полтава – +28...+30
Дніпро – +28...+30
Запоріжжя – +28...+30
Донецьк – +27...+29
Луганськ – +28...+30
Харків – +28...+30
Київ – +27...+29
Прогноз погоди на 12 серпня від Укргідрометцентру