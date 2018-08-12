Прогноз погоди на 12 серпня: майже всю Україну накриє спека, лише на заході можливі опади

Погода в Україні у неділю, 12 серпня буде спекотною та сухою. Короткочасні дощі з грозами слід очікувати жителям західних областей та столиці.

Про це у своєму Facebook пише синоптик Наталка Діденко.

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12 серпня в Україні – сухо, зоряно, сонячно та красивохмарно.

У неділю на Заході зниження температури повітря до +22...+26 градусів,

– пише Наталка Діденко.

За даними українського гідрометцентру температура повітря на Заході складатиме +23...+29 градусів, на Сході – +27...+30 на Півночі та в центральній частині України – +26...+30 градусів та на півдні – +27...+31 градус. Швидкість вітру 3-8 метрів за секунду.

Прогноз погоди на неділю, 12 серпня, у містах України:

Ужгород – +27...+29

Львів – +23...+25

Івано-Франківськ – +24...+26

Тернопіль – +24...+26

Чернівці – +24...+26

Хмельницький – +24...+26

Луцьк – +23...+25

Рівне – +24...+26

Житомир – +27...+29

Вінниця – +28...+30

Одеса – +29...+31

Миколаїв – +28...+30

Херсон – +28...+30

Сімферополь – +27...+29

Кропивницький – +28...+30

Черкаси – +28...+30

Чернігів – +26...+28

Суми – +26...+28

Полтава – +28...+30

Дніпро – +28...+30

Запоріжжя – +28...+30

Донецьк – +27...+29

Луганськ – +28...+30

Харків – +28...+30

Київ – +27...+29