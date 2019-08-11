Прогноз погоды на 12 августа: в Украину ворвется жара, местами до +34
Погода в Украине в понедельник, 12 августа, будет жаркой, солнечной и сухой. Настоящее лето со своими +30 вернулось.
Жарче всего будет на Западе. В частности, на Закарпатье и Прикарпатье. Там синоптики обещают до 32... 34 градусов с положительной отметкой.
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Более комфортной температура воздуха будет в восточных областях. На Луганщине – максимум +27... + 29 градусов.
Внимание! 12 августа в Полтавской, Черкасской, Харьковской, Винницкой и Ивано-Франковской областях ожидается чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.
Синоптики осадков не предусматривают, сухо будет по всей территории страны.
Ветер 12 августа будет южным, 3-8 метров в секунду.
В Киеве температура воздуха поднимется до +28... + 30 градусов. Осадки в столице тоже не предусматриваются.
Прогноз погоды на понедельник, 12 августа, в городах Украины:
Ужгород – +32…+34
Львов – +31…+33
Ивано-Франковск – +32…+34
Тернополь – +31…+33
Черновцы – +30…+32
Хмельницкий – +30…+32
Луцк – +29…+31
Ровно – +30…+32
Житомир – +30…+32
Винница – +31…+33
Одесса – +27…+29
Николаев – +30…+32
Херсон – +30…+32
Симферополь – +30…+32
Кропивницкий – +30…+32
Черкассы – +29…+31
Чернигов – +28…+30
Сумы – +28…+30
Полтава – +29…+31
Днепр – +30...+30
Запорожье – +28…+32
Донецк – +28…+30
Луганск – +27…+29
Харьков – +28…+30
Киев – +28…+30
Прогноз погоды на понедельник, 12 августа, от Укргидрометцентра