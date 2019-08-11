Прогноз погоды на 12 августа: в Украину ворвется жара, местами до +34

Погода в Украине в понедельник, 12 августа, будет жаркой, солнечной и сухой. Настоящее лето со своими +30 вернулось.

Жарче всего будет на Западе. В частности, на Закарпатье и Прикарпатье. Там синоптики обещают до 32... 34 градусов с положительной отметкой.

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Более комфортной температура воздуха будет в восточных областях. На Луганщине – максимум +27... + 29 градусов.

Внимание! 12 августа в Полтавской, Черкасской, Харьковской, Винницкой и Ивано-Франковской областях ожидается чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Синоптики осадков не предусматривают, сухо будет по всей территории страны.

Ветер 12 августа будет южным, 3-8 метров в секунду.

В Киеве температура воздуха поднимется до +28... + 30 градусов. Осадки в столице тоже не предусматриваются.

Прогноз погоды на понедельник, 12 августа, в городах Украины:

Ужгород – +32…+34

Львов – +31…+33

Ивано-Франковск – +32…+34

Тернополь – +31…+33

Черновцы – +30…+32

Хмельницкий – +30…+32

Луцк – +29…+31

Ровно – +30…+32

Житомир – +30…+32

Винница – +31…+33

Одесса – +27…+29

Николаев – +30…+32

Херсон – +30…+32

Симферополь – +30…+32

Кропивницкий – +30…+32

Черкассы – +29…+31

Чернигов – +28…+30

Сумы – +28…+30

Полтава – +29…+31

Днепр – +30...+30

Запорожье – +28…+32

Донецк – +28…+30

Луганск – +27…+29

Харьков – +28…+30

Киев – +28…+30



Прогноз погоды на понедельник, 12 августа, от Укргидрометцентра