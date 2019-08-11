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      Прогноз погоды на 12 августа: в Украину ворвется жара, местами до +34

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      Погода 12 августа 2019 Украина - прогноз погоды синоптика
      Прогноз погоды на 12 августа / Иллюстративное фото

      Погода в Украине в понедельник, 12 августа, будет жаркой, солнечной и сухой. Настоящее лето со своими +30 вернулось.

      Жарче всего будет на Западе. В частности, на Закарпатье и Прикарпатье. Там синоптики обещают до 32... 34 градусов с положительной отметкой.

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      Более комфортной температура воздуха будет в восточных областях. На Луганщине – максимум +27... + 29 градусов.

      Внимание! 12 августа в Полтавской, Черкасской, Харьковской, Винницкой и Ивано-Франковской областях ожидается чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

      Синоптики осадков не предусматривают, сухо будет по всей территории страны.

      Ветер 12 августа будет южным, 3-8 метров в секунду.

      В Киеве температура воздуха поднимется до +28... + 30 градусов. Осадки в столице тоже не предусматриваются.

      Прогноз погоды на понедельник, 12 августа, в городах Украины:

      Ужгород – +32…+34

      Львов – +31…+33

      Ивано-Франковск – +32…+34

      Тернополь – +31…+33

      Черновцы – +30…+32

      Хмельницкий – +30…+32

      Луцк – +29…+31

      Ровно – +30…+32

      Житомир – +30…+32

      Винница – +31…+33

      Одесса – +27…+29

      Николаев – +30…+32

      Херсон – +30…+32

      Симферополь – +30…+32

      Кропивницкий – +30…+32

      Черкассы – +29…+31

      Чернигов – +28…+30

      Сумы – +28…+30

      Полтава – +29…+31

      Днепр – +30...+30

      Запорожье – +28…+32

      Донецк – +28…+30

      Луганск – +27…+29

      Харьков – +28…+30

      Киев – +28…+30

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      Прогноз погоды на понедельник, 12 августа, от Укргидрометцентра

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      Теги: Новости Украины Погода
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