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      Прогноз погоди на 12 серпня: в Україну увірветься спека, подекуди до +34

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      Погода 12 серпня 2019 Україна - прогноз погоди від синоптика
      Прогноз погоди на 12 серпня / Ілюстративне фото

      Погода в Україні у понеділок, 12 серпня, буде спекотною, сонячною та сухою. Справжнє літо зі своїми +30 повернулося.

      Найспекотніше буде на Заході. Зокрема, на Закарпатті та Прикарпатті. Там синоптики обіцяють до 32...34 градусів із плюсовою позначкою. 

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      Більш комфортною температура повітря буде у східних областях. На Луганщині – максимум +27...+29 градусів.

      Увага! 12 серпня у Полтавській, Черкаській, Харківській, Вінницькій та Івано-Франківській областях очікується надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

      Синоптики опадів не передбачають, сухо буде по всій території країни.

      Вітер 12 серпня буде південним, 3 – 8 метри за секунду.

      У Києві температура повітря підніметься до +28...+30 градусів. Опади у столиці теж не передбачаються.

      Прогноз погоди на понеділок, 12 серпня, у містах України:

      Ужгород – +32…+34

      Львів – +31…+33

      Івано-Франківськ – +32…+34

      Тернопіль – +31…+33

      Чернівці – +30…+32

      Хмельницький – +30…+32

      Луцьк – +29…+31

      Рівне – +30…+32

      Житомир – +30…+32

      Вінниця – +31…+33

      Одеса – +27…+29

      Миколаїв – +30…+32

      Херсон – +30…+32

      Сімферополь – +30…+32

      Кропивницький – +30…+32

      Черкаси – +29…+31

      Чернігів – +28…+30

      Суми – +28…+30

      Полтава – +29…+31

      Дніпро – +30...+30

      Запоріжжя – +28…+32

      Донецьк – +28…+30

      Луганськ – +27…+29

      Харків – +28…+30

      Київ – +28…+30

      погода прогноз погоди на 12 серпня
      Прогноз погоди на понеділок, 12 серпня, від Укргідрометцентру

      blog_ava
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