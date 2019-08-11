Прогноз погоди на 12 серпня: в Україну увірветься спека, подекуди до +34

Погода в Україні у понеділок, 12 серпня, буде спекотною, сонячною та сухою. Справжнє літо зі своїми +30 повернулося.

Найспекотніше буде на Заході. Зокрема, на Закарпатті та Прикарпатті. Там синоптики обіцяють до 32...34 градусів із плюсовою позначкою.

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Більш комфортною температура повітря буде у східних областях. На Луганщині – максимум +27...+29 градусів.

Увага! 12 серпня у Полтавській, Черкаській, Харківській, Вінницькій та Івано-Франківській областях очікується надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

Синоптики опадів не передбачають, сухо буде по всій території країни.

Вітер 12 серпня буде південним, 3 – 8 метри за секунду.

У Києві температура повітря підніметься до +28...+30 градусів. Опади у столиці теж не передбачаються.

Прогноз погоди на понеділок, 12 серпня, у містах України:

Ужгород – +32…+34

Львів – +31…+33

Івано-Франківськ – +32…+34

Тернопіль – +31…+33

Чернівці – +30…+32

Хмельницький – +30…+32

Луцьк – +29…+31

Рівне – +30…+32

Житомир – +30…+32

Вінниця – +31…+33

Одеса – +27…+29

Миколаїв – +30…+32

Херсон – +30…+32

Сімферополь – +30…+32

Кропивницький – +30…+32

Черкаси – +29…+31

Чернігів – +28…+30

Суми – +28…+30

Полтава – +29…+31

Дніпро – +30...+30

Запоріжжя – +28…+32

Донецьк – +28…+30

Луганськ – +27…+29

Харків – +28…+30

Київ – +28…+30



Прогноз погоди на понеділок, 12 серпня, від Укргідрометцентру