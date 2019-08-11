Прогноз погоди на 12 серпня: в Україну увірветься спека, подекуди до +34
Погода в Україні у понеділок, 12 серпня, буде спекотною, сонячною та сухою. Справжнє літо зі своїми +30 повернулося.
Найспекотніше буде на Заході. Зокрема, на Закарпатті та Прикарпатті. Там синоптики обіцяють до 32...34 градусів із плюсовою позначкою.
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Більш комфортною температура повітря буде у східних областях. На Луганщині – максимум +27...+29 градусів.
Увага! 12 серпня у Полтавській, Черкаській, Харківській, Вінницькій та Івано-Франківській областях очікується надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.
Синоптики опадів не передбачають, сухо буде по всій території країни.
Вітер 12 серпня буде південним, 3 – 8 метри за секунду.
У Києві температура повітря підніметься до +28...+30 градусів. Опади у столиці теж не передбачаються.
Прогноз погоди на понеділок, 12 серпня, у містах України:
Ужгород – +32…+34
Львів – +31…+33
Івано-Франківськ – +32…+34
Тернопіль – +31…+33
Чернівці – +30…+32
Хмельницький – +30…+32
Луцьк – +29…+31
Рівне – +30…+32
Житомир – +30…+32
Вінниця – +31…+33
Одеса – +27…+29
Миколаїв – +30…+32
Херсон – +30…+32
Сімферополь – +30…+32
Кропивницький – +30…+32
Черкаси – +29…+31
Чернігів – +28…+30
Суми – +28…+30
Полтава – +29…+31
Дніпро – +30...+30
Запоріжжя – +28…+32
Донецьк – +28…+30
Луганськ – +27…+29
Харків – +28…+30
Київ – +28…+30
Прогноз погоди на понеділок, 12 серпня, від Укргідрометцентру