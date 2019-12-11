Прогноз погоды на 12 декабря: в Украине сухо и без "минусов"

Погода в Украине в четверг, 12 декабря, будет преимущественно солнечной, умеренно теплой и сухой. Температурные отметки тоже будут фактически одинаковы в разных регионах страны.

Пока большинство стран Европы наблюдают за сильными дождями, снегами и убегают от штормовых ветров, Украина и дальше находится с антициклоном. Об этом пишет украинский синоптик Наталья Диденко на своей фейсбук-странице.

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У нас – в основном сухо. Температура воздуха ночью от небольшого минуса к маленькому плюсу, днем ​​+2...5 градусов, на юге – до +6...+9 градусов,

– отметила она.

Теплее всего будет на Закарпатье, где воздух прогреется до +5...+7 градусов.

Гораздо прохладнее будет в Донецкой и Луганской областях. Там столбики термометров поднимутся максимум до +1...+3 градусов.

Внимание! Утром 12 декабря на Левобережье туман, видимость 200 – 500 метров (I уровень опасности, желтый).

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Наталья Диденко предупреждает также о порывистом ветре. Он будет юго-восточным, а его скорость будет достигать 7 – 12 метров в секунду.

В Киеве будет сухо, прохладно и ветрено. Днем ожидается до +3...+5 градусов.

Прогноз погоды на четверг, 12 декабря, в городах Украины:

Ужгород – +5...+7

Львов – +3...+5

Ивано-Франковск – +2...+4

Тернополь – +2...+4

Черновцы – +2...+4

Хмельницкий – +2...+4

Луцк – +3...+5

Ровно – +3...+5

Житомир – +3...+5

Винница – +2...+4

Одесса – +4...+6

Николаев – +3...+5

Херсон – +3...+5

Симферополь – +4...+6

Кропивницкий – +2...+4

Черкассы – +2...+4

Чернигов – +2...+4

Сумы – +2...+4

Полтава – +2...+4

Днепр – +2...+4

Запорожье – +2...+4

Донецк – +1...+3

Луганск – +1...+3

Харьков – +2...+4

Киев – +3...+5



Прогноз погоды на четверг, 12 декабря, от Укргидрометцентра