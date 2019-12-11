Прогноз погоды на 12 декабря: в Украине сухо и без "минусов"
Погода в Украине в четверг, 12 декабря, будет преимущественно солнечной, умеренно теплой и сухой. Температурные отметки тоже будут фактически одинаковы в разных регионах страны.
Пока большинство стран Европы наблюдают за сильными дождями, снегами и убегают от штормовых ветров, Украина и дальше находится с антициклоном. Об этом пишет украинский синоптик Наталья Диденко на своей фейсбук-странице.
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У нас – в основном сухо. Температура воздуха ночью от небольшого минуса к маленькому плюсу, днем +2...5 градусов, на юге – до +6...+9 градусов,
– отметила она.
Теплее всего будет на Закарпатье, где воздух прогреется до +5...+7 градусов.
Гораздо прохладнее будет в Донецкой и Луганской областях. Там столбики термометров поднимутся максимум до +1...+3 градусов.
Внимание! Утром 12 декабря на Левобережье туман, видимость 200 – 500 метров (I уровень опасности, желтый).
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Наталья Диденко предупреждает также о порывистом ветре. Он будет юго-восточным, а его скорость будет достигать 7 – 12 метров в секунду.
В Киеве будет сухо, прохладно и ветрено. Днем ожидается до +3...+5 градусов.
Прогноз погоды на четверг, 12 декабря, в городах Украины:
Ужгород – +5...+7
Львов – +3...+5
Ивано-Франковск – +2...+4
Тернополь – +2...+4
Черновцы – +2...+4
Хмельницкий – +2...+4
Луцк – +3...+5
Ровно – +3...+5
Житомир – +3...+5
Винница – +2...+4
Одесса – +4...+6
Николаев – +3...+5
Херсон – +3...+5
Симферополь – +4...+6
Кропивницкий – +2...+4
Черкассы – +2...+4
Чернигов – +2...+4
Сумы – +2...+4
Полтава – +2...+4
Днепр – +2...+4
Запорожье – +2...+4
Донецк – +1...+3
Луганск – +1...+3
Харьков – +2...+4
Киев – +3...+5