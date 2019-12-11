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      Прогноз погоды на 12 декабря: в Украине сухо и без "минусов"

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      Прогноз погоды на 12 декабря / Иллюстративное фото / Новая Доба

      Погода в Украине в четверг, 12 декабря, будет преимущественно солнечной, умеренно теплой и сухой. Температурные отметки тоже будут фактически одинаковы в разных регионах страны.

      Пока большинство стран Европы наблюдают за сильными дождями, снегами и убегают от штормовых ветров, Украина и дальше находится с антициклоном. Об этом пишет украинский синоптик Наталья Диденко на своей фейсбук-странице.

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      У нас – в основном сухо. Температура воздуха ночью от небольшого минуса к маленькому плюсу, днем ​​+2...5 градусов, на юге – до +6...+9 градусов,
      – отметила она.

      Теплее всего будет на Закарпатье, где воздух прогреется до +5...+7 градусов.

      Гораздо прохладнее будет в Донецкой и Луганской областях. Там столбики термометров поднимутся максимум до +1...+3 градусов.

      Внимание! Утром 12 декабря на Левобережье туман, видимость 200 – 500 метров (I уровень опасности, желтый).

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      Наталья Диденко предупреждает также о порывистом ветре. Он будет юго-восточным, а его скорость будет достигать 7 – 12 метров в секунду.

      В Киеве будет сухо, прохладно и ветрено. Днем ожидается до +3...+5 градусов.

      Прогноз погоды на четверг, 12 декабря, в городах Украины:

      Ужгород – +5...+7

      Львов – +3...+5

      Ивано-Франковск – +2...+4

      Тернополь – +2...+4

      Черновцы – +2...+4

      Хмельницкий – +2...+4

      Луцк – +3...+5

      Ровно – +3...+5

      Житомир – +3...+5

      Винница – +2...+4

      Одесса – +4...+6

      Николаев – +3...+5

      Херсон – +3...+5

      Симферополь – +4...+6

      Кропивницкий – +2...+4

      Черкассы – +2...+4

      Чернигов – +2...+4

      Сумы – +2...+4

      Полтава – +2...+4

      Днепр – +2...+4

      Запорожье – +2...+4

      Донецк – +1...+3

      Луганск – +1...+3

      Харьков – +2...+4

      Киев – +3...+5

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Погода
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