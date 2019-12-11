Прогноз погоди на 12 грудня: в Україні сухо та без "мінусів"
Погода в Україні у четвер, 12 грудня, буде переважно сонячною, помірно теплою та сухою. Температурні позначки теж будуть фактично однакові у різних регіонах країни.
Поки більшість країн Європи спостерігають за сильними дощами, снігами та тікають від штормових вітрів, Україна й далі перебуває з антициклоном. Про це пише українська синоптикиня Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.
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У нас – переважно сухо. Температура повітря вночі від невеликого мінуса до маленького плюса, вдень +2…+5 градусів, на Півдні – до +6…+9 градусів,
– зауважила вона.
Найтепліше буде на Закарпатті, де повітря прогріється до +5…+7 градусів.
Набагато прохолодніше буде на Донеччині та Луганщині. Там стовпчики термометрів піднімуться максимум до +1…+3 градусів.
Увага! Вранці 12 грудня на Лівобережжі туман, видимість 200 – 500 метрів (І рівень небезпечності, жовтий).
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Наталка Діденко попереджає також про поривчастий вітер. Він буде південно-східним, а його швидкість сягатиме 7 – 12 метрів за секунду.
У Києві буде сухо, прохолодно та вітряно. Вдень очікується до +3…+5 градусів.
Прогноз погоди на четвер, 12 грудня, у містах України:
Ужгород – +5…+7
Львів – +3…+5
Івано-Франківськ – +2…+4
Тернопіль – +2…+4
Чернівці – +2…+4
Хмельницький – +2…+4
Луцьк – +3…+5
Рівне – +3…+5
Житомир – +3…+5
Вінниця – +2…+4
Одеса – +4…+6
Миколаїв – +3…+5
Херсон – +3…+5
Сімферополь – +4…+6
Кропивницький – +2…+4
Черкаси – +2…+4
Чернігів – +2…+4
Суми – +2…+4
Полтава – +2…+4
Дніпро – +2…+4
Запоріжжя – +2…+4
Донецьк – +1…+3
Луганськ – +1…+3
Харків – +2…+4
Київ – +3…+5