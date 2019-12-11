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      Прогноз погоди на 12 грудня: в Україні сухо та без "мінусів"

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      Прогноз погоди на 12 грудня / Ілюстративне фото/ Нова Доба

      Погода в Україні у четвер, 12 грудня, буде переважно сонячною, помірно теплою та сухою. Температурні позначки теж будуть фактично однакові у різних регіонах країни.

      Поки більшість країн Європи спостерігають за сильними дощами, снігами та тікають від штормових вітрів, Україна й далі перебуває з антициклоном. Про це пише українська синоптикиня Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.

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      У нас – переважно сухо. Температура повітря вночі від невеликого мінуса до маленького плюса, вдень +2…+5 градусів, на Півдні – до +6…+9 градусів,
      – зауважила вона.

      Найтепліше буде на Закарпатті, де повітря прогріється до +5…+7 градусів.

      Набагато прохолодніше буде на Донеччині та Луганщині. Там стовпчики термометрів піднімуться максимум до +1…+3 градусів.

      Увага! Вранці 12 грудня на Лівобережжі туман, видимість 200 – 500 метрів (І рівень небезпечності, жовтий).

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      Наталка Діденко попереджає також про поривчастий вітер. Він буде південно-східним, а його швидкість сягатиме 7 – 12 метрів за секунду.

      У Києві буде сухо, прохолодно та вітряно. Вдень очікується до +3…+5 градусів.

      Прогноз погоди на четвер, 12 грудня, у містах України:

      Ужгород – +5…+7

      Львів – +3…+5

      Івано-Франківськ – +2…+4

      Тернопіль – +2…+4

      Чернівці – +2…+4

      Хмельницький – +2…+4

      Луцьк – +3…+5

      Рівне – +3…+5

      Житомир – +3…+5

      Вінниця – +2…+4

      Одеса – +4…+6

      Миколаїв – +3…+5

      Херсон – +3…+5

      Сімферополь – +4…+6

      Кропивницький – +2…+4

      Черкаси – +2…+4

      Чернігів – +2…+4

      Суми – +2…+4

      Полтава – +2…+4

      Дніпро – +2…+4

      Запоріжжя – +2…+4

      Донецьк – +1…+3

      Луганськ – +1…+3

      Харків – +2…+4

      Київ – +3…+5

      прогноз погоди погода на 12 грудня
      Прогноз погоди на четвер, 12 грудня, від Укргідрометцентру

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Погода
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