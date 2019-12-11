Прогноз погоди на 12 грудня: в Україні сухо та без "мінусів"

Погода в Україні у четвер, 12 грудня, буде переважно сонячною, помірно теплою та сухою. Температурні позначки теж будуть фактично однакові у різних регіонах країни.

Поки більшість країн Європи спостерігають за сильними дощами, снігами та тікають від штормових вітрів, Україна й далі перебуває з антициклоном. Про це пише українська синоптикиня Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.

Це цікаво: Відкриття зонда Parker змінило уявлення науковців про Сонце

У нас – переважно сухо. Температура повітря вночі від невеликого мінуса до маленького плюса, вдень +2…+5 градусів, на Півдні – до +6…+9 градусів,

– зауважила вона.

Найтепліше буде на Закарпатті, де повітря прогріється до +5…+7 градусів.

Набагато прохолодніше буде на Донеччині та Луганщині. Там стовпчики термометрів піднімуться максимум до +1…+3 градусів.

Увага! Вранці 12 грудня на Лівобережжі туман, видимість 200 – 500 метрів (І рівень небезпечності, жовтий).

Актуально: Україну вкриє густий туман: синоптики назвали області

Наталка Діденко попереджає також про поривчастий вітер. Він буде південно-східним, а його швидкість сягатиме 7 – 12 метрів за секунду.

У Києві буде сухо, прохолодно та вітряно. Вдень очікується до +3…+5 градусів.

Прогноз погоди на четвер, 12 грудня, у містах України:

Ужгород – +5…+7

Львів – +3…+5

Івано-Франківськ – +2…+4

Тернопіль – +2…+4

Чернівці – +2…+4

Хмельницький – +2…+4

Луцьк – +3…+5

Рівне – +3…+5

Житомир – +3…+5

Вінниця – +2…+4

Одеса – +4…+6

Миколаїв – +3…+5

Херсон – +3…+5

Сімферополь – +4…+6

Кропивницький – +2…+4

Черкаси – +2…+4

Чернігів – +2…+4

Суми – +2…+4

Полтава – +2…+4

Дніпро – +2…+4

Запоріжжя – +2…+4

Донецьк – +1…+3

Луганськ – +1…+3

Харків – +2…+4

Київ – +3…+5



Прогноз погоди на четвер, 12 грудня, від Укргідрометцентру