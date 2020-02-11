Прогноз погоды на 12 февраля: в Украине будет дождь, снег и ветрено

Погода в Украине в среду, 12 февраля, будет снежной и дождливой. При этом будет ветрено и ожидаются перепады атмосферного давления.

Осадки в Украине 12 февраля будут от небольших до умеренных. Мокрый снег будет брать верх, ведь несколько снизится температура воздуха, сообщила синоптик Наталья Диденко.

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При этом осадков не ожидается на Львовщине, Ровненщине, Тернопольщине, Буковине, в Винницкой, Николаевской и Одесской областях, свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Дневная температура воздуха в среднем по Украине составит 0… +4 градуса. На Юге температура воздуха будет немного выше – +4… +7 градусов.

Ветер останется западного направления и будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду. При этом ожидаются порывы ветра до 15–22 метров в секунду.

Погода в Киеве снова будет ветреной и влажной, местами мокрый снег и дождь, температура воздуха будет колебаться в течение дня в районе +2… +3 градусов.

Прогноз погоды на среду, 12 февраля, в городах Украины:

Ужгород – +4...+6

Львов – +3...+5

Ивано-Франковск – +3...+5

Тернополь – +3...+5

Черновцы – +2...+4

Хмельницкий – +3...+5

Луцк – +2... +4

Ровно – +2... +4

Житомир – +2... +4

Винница – +3...+5

Одесса – +7... +9

Николаев – +6... +8

Херсон – +4...+6

Симферополь – +6...+8

Кропивницкий – +2...+4

Черкассы – +2...+4

Чернигов – +2... +4

Сумы – + 1... + 3

Полтава – +2...+4

Днепр – +2...+4

Запорожье – +3...+5

Донецк – +1...+3

Луганск – +1...+3

Харьков – +1...+3

Киев – +3...+5



Прогноз погоды на 12 февраля от Укргидрометцентра