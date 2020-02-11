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      Прогноз погоды на 12 февраля: в Украине будет дождь, снег и ветрено

      66 Читати новину українською
      Прогноз погоды на 12 февраля / donday.ru

      Погода в Украине в среду, 12 февраля, будет снежной и дождливой. При этом будет ветрено и ожидаются перепады атмосферного давления.

      Осадки в Украине 12 февраля будут от небольших до умеренных. Мокрый снег будет брать верх, ведь несколько снизится температура воздуха, сообщила синоптик Наталья Диденко.

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      При этом осадков не ожидается на Львовщине, Ровненщине, Тернопольщине, Буковине, в Винницкой, Николаевской и Одесской областях, свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

      Дневная температура воздуха в среднем по Украине составит 0… +4 градуса. На Юге температура воздуха будет немного выше – +4… +7 градусов.

      Ветер останется западного направления и будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду. При этом ожидаются порывы ветра до 15–22 метров в секунду.

      Погода в Киеве снова будет ветреной и влажной, местами мокрый снег и дождь, температура воздуха будет колебаться в течение дня в районе +2… +3 градусов.

      Прогноз погоды на среду, 12 февраля, в городах Украины:

      Ужгород – +4...+6

      Львов – +3...+5

      Ивано-Франковск – +3...+5

      Тернополь – +3...+5

      Черновцы – +2...+4

      Хмельницкий – +3...+5

      Луцк – +2... +4

      Ровно – +2... +4

      Житомир – +2... +4

      Винница – +3...+5

      Одесса – +7... +9

      Николаев – +6... +8

      Херсон – +4...+6

      Симферополь – +6...+8

      Кропивницкий – +2...+4

      Черкассы – +2...+4

      Чернигов – +2... +4

      Сумы – + 1... + 3

      Полтава – +2...+4

      Днепр – +2...+4

      Запорожье – +3...+5

      Донецк – +1...+3

      Луганск – +1...+3

      Харьков – +1...+3

      Киев – +3...+5

      прогноз погоди в Україні 12 лютого в середу
      Прогноз погоды на 12 февраля от Укргидрометцентра

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Погода Непогода в Украине Снег в Украине
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