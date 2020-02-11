Прогноз погоды на 12 февраля: в Украине будет дождь, снег и ветрено
Погода в Украине в среду, 12 февраля, будет снежной и дождливой. При этом будет ветрено и ожидаются перепады атмосферного давления.
Осадки в Украине 12 февраля будут от небольших до умеренных. Мокрый снег будет брать верх, ведь несколько снизится температура воздуха, сообщила синоптик Наталья Диденко.
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При этом осадков не ожидается на Львовщине, Ровненщине, Тернопольщине, Буковине, в Винницкой, Николаевской и Одесской областях, свидетельствуют данные Укргидрометцентра.
Дневная температура воздуха в среднем по Украине составит 0… +4 градуса. На Юге температура воздуха будет немного выше – +4… +7 градусов.
Ветер останется западного направления и будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду. При этом ожидаются порывы ветра до 15–22 метров в секунду.
Погода в Киеве снова будет ветреной и влажной, местами мокрый снег и дождь, температура воздуха будет колебаться в течение дня в районе +2… +3 градусов.
Прогноз погоды на среду, 12 февраля, в городах Украины:
Ужгород – +4...+6
Львов – +3...+5
Ивано-Франковск – +3...+5
Тернополь – +3...+5
Черновцы – +2...+4
Хмельницкий – +3...+5
Луцк – +2... +4
Ровно – +2... +4
Житомир – +2... +4
Винница – +3...+5
Одесса – +7... +9
Николаев – +6... +8
Херсон – +4...+6
Симферополь – +6...+8
Кропивницкий – +2...+4
Черкассы – +2...+4
Чернигов – +2... +4
Сумы – + 1... + 3
Полтава – +2...+4
Днепр – +2...+4
Запорожье – +3...+5
Донецк – +1...+3
Луганск – +1...+3
Харьков – +1...+3
Киев – +3...+5