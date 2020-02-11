Прогноз погоди на 12 лютого: в Україні дощитиме, сніжитиме і буде вітряно

Погода в Україні в середу, 12 лютого, буде сніжною та дощовою. При цьому буде вітряно та очікуються стрибки атмосферного тиску.

Опади в Україні 12 лютого будуть від невеликих до помірних. Мокрий сніг братиме верх, бо дещо знизиться температура повітря, повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

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При цьому опадів не очікується на Львівщині, Рівненщині, Тернопільщині, Буковині, Вінниччині, Миколаївщині та Одещині, свідчать дані Укргідрометцентру.

Денна температура повітря в середньому в Україні становитиме 0+4 градуси. На Півдні температура повітря буде трохи вищою – +4+7 градусів.

Вітер залишиться західного напрямку і дутиме зі швидкістю 7 – 12 метрів на секунду. При цьому очікуються пориви вітру до 15 – 22 метрів на секунду.

Погода у Києві знову буде вітряною та вологою, місцями мокрий сніг та дощ, температура повітря коливатиметься протягом дня у районі +2+3 градусів.

Прогноз погоди на середу, 12 лютого, у містах України:

Ужгород – +4…+6

Львів – +3…+5

Івано-Франківськ – +3…+5

Тернопіль – +3…+5

Чернівці – +2…+4

Хмельницький – +3…+5

Луцьк – +2… +4

Рівне – +2… +4

Житомир – +2… +4

Вінниця – +3…+5

Одеса – +7… +9

Миколаїв – +6… +8

Херсон – +4…+6

Сімферополь – +6…+8

Кропивницький – +2…+4

Черкаси – +2…+4

Чернігів – +2… +4

Суми – +1…+3

Полтава – +2…+4

Дніпро – +2…+4

Запоріжжя – +3…+5

Донецьк – +1…+3

Луганськ – +1…+3

Харків – +1…+3

Київ – +3…+5



Прогноз погоди на 12 лютого від Укргідрометцентру