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      Прогноз погоди на 12 лютого: в Україні дощитиме, сніжитиме і буде вітряно

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      Прогноз погоди на 12 лютого / donday.ru

      Погода в Україні в середу, 12 лютого, буде сніжною та дощовою. При цьому буде вітряно та очікуються стрибки атмосферного тиску.

      Опади в Україні 12 лютого будуть від невеликих до помірних. Мокрий сніг братиме верх, бо дещо знизиться температура повітря, повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

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      При цьому опадів не очікується на Львівщині, Рівненщині, Тернопільщині, Буковині, Вінниччині, Миколаївщині та Одещині, свідчать дані Укргідрометцентру.

      Денна температура повітря в середньому в Україні становитиме 0+4 градуси. На Півдні температура повітря буде трохи вищою – +4+7 градусів.

      Вітер залишиться західного напрямку і дутиме зі швидкістю 7 – 12 метрів на секунду. При цьому очікуються пориви вітру до 15 – 22 метрів на секунду.

      Погода у Києві знову буде вітряною та вологою, місцями мокрий сніг та дощ, температура повітря коливатиметься протягом дня у районі +2+3 градусів.

      Прогноз погоди на середу, 12 лютого, у містах України:

      Ужгород – +4…+6

      Львів – +3…+5

      Івано-Франківськ – +3…+5

      Тернопіль – +3…+5

      Чернівці – +2…+4

      Хмельницький – +3…+5

      Луцьк – +2… +4

      Рівне – +2… +4

      Житомир – +2… +4

      Вінниця – +3…+5

      Одеса – +7… +9

      Миколаїв – +6… +8

      Херсон – +4…+6

      Сімферополь – +6…+8

      Кропивницький – +2…+4

      Черкаси – +2…+4

      Чернігів – +2… +4

      Суми – +1…+3

      Полтава – +2…+4

      Дніпро – +2…+4

      Запоріжжя – +3…+5

      Донецьк – +1…+3

      Луганськ – +1…+3

      Харків – +1…+3

      Київ – +3…+5

      прогноз погоди в Україні 12 лютого в середу
      Прогноз погоди на 12 лютого від Укргідрометцентру

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Погода Негода в Україні Сніг в Україні
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