Прогноз погоди на 12 лютого: в Україні дощитиме, сніжитиме і буде вітряно
Погода в Україні в середу, 12 лютого, буде сніжною та дощовою. При цьому буде вітряно та очікуються стрибки атмосферного тиску.
Опади в Україні 12 лютого будуть від невеликих до помірних. Мокрий сніг братиме верх, бо дещо знизиться температура повітря, повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
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При цьому опадів не очікується на Львівщині, Рівненщині, Тернопільщині, Буковині, Вінниччині, Миколаївщині та Одещині, свідчать дані Укргідрометцентру.
Денна температура повітря в середньому в Україні становитиме 0+4 градуси. На Півдні температура повітря буде трохи вищою – +4+7 градусів.
Вітер залишиться західного напрямку і дутиме зі швидкістю 7 – 12 метрів на секунду. При цьому очікуються пориви вітру до 15 – 22 метрів на секунду.
Погода у Києві знову буде вітряною та вологою, місцями мокрий сніг та дощ, температура повітря коливатиметься протягом дня у районі +2+3 градусів.
Прогноз погоди на середу, 12 лютого, у містах України:
Ужгород – +4…+6
Львів – +3…+5
Івано-Франківськ – +3…+5
Тернопіль – +3…+5
Чернівці – +2…+4
Хмельницький – +3…+5
Луцьк – +2… +4
Рівне – +2… +4
Житомир – +2… +4
Вінниця – +3…+5
Одеса – +7… +9
Миколаїв – +6… +8
Херсон – +4…+6
Сімферополь – +6…+8
Кропивницький – +2…+4
Черкаси – +2…+4
Чернігів – +2… +4
Суми – +1…+3
Полтава – +2…+4
Дніпро – +2…+4
Запоріжжя – +3…+5
Донецьк – +1…+3
Луганськ – +1…+3
Харків – +1…+3
Київ – +3…+5