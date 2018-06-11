Прогноз погоды на 12 июня: на Украину надвигаются дожди, сухо – только на Юге и Востоке
Погода в Украине во вторник, 12 июня, будет жаркой, но дождливой. Мощный циклон, который принесет в Украину осадки в виде грозовых дождей, охватит почти всю территорию страны.
Об этом на своей странице в Facebook информирует украинский синоптик Наталья Диденко.
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12 июня дожди и грозы ожидаются на Севере, Западе и в большинстве центральных областей. Южная часть Украины и Восток будут принадлежать сухой солнечной погоде,
– отмечает метеоролог.
Температура воздуха по всей стране будет колебаться от +24 до +30 градусов. Только во время ливней вероятное кратковременное снижение температуры воздуха на 3-6 градусов.
В Киеве утром и днем 12 июня следует ожидать грозы, вечером вероятность осадков уменьшится. Температура воздуха в столице будет колебаться от +25 до +27 градусов.
Прогноз погоды на понедельник, 11 июня, в городах Украины:
Ужгород – +24...+26
Львов – +25...+27
Ивано-Франковск – +25...+27
Тернополь – +25...+27
Черновцы – +26...+28
Хмельницкий – +25...+27
Луцк – +24...+26
Ровно – +24...+26
Житомир – +26...+28
Винница – +28...+30
Одесса – +26...+28
Николаев – +27...+29
Херсон – +26...+28
Симферополь – +26...+28
Кропивницкий – +27...+29
Черкассы – +26...+28
Чернигов – +24...+26
Суммы – +21...+23
Полтава – +24...+26
Днепр – +25...+27
Запорожье – +26...+28
Донецк – +24...+26
Луганск – +24...+26
Харьков – +24...+26
Киев – +25...+27
Погода в Украине на 12 июня от Укргидрометцентра