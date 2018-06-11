Прогноз погоды на 12 июня: на Украину надвигаются дожди, сухо – только на Юге и Востоке

Погода в Украине во вторник, 12 июня, будет жаркой, но дождливой. Мощный циклон, который принесет в Украину осадки в виде грозовых дождей, охватит почти всю территорию страны.

Об этом на своей странице в Facebook информирует украинский синоптик Наталья Диденко.

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12 июня дожди и грозы ожидаются на Севере, Западе и в большинстве центральных областей. Южная часть Украины и Восток будут принадлежать сухой солнечной погоде,

– отмечает метеоролог.

Температура воздуха по всей стране будет колебаться от +24 до +30 градусов. Только во время ливней вероятное кратковременное снижение температуры воздуха на 3-6 градусов.

В Киеве утром и днем 12 июня следует ожидать грозы, вечером вероятность осадков уменьшится. Температура воздуха в столице будет колебаться от +25 до +27 градусов.

Прогноз погоды на понедельник, 11 июня, в городах Украины:

Ужгород – +24...+26

Львов – +25...+27

Ивано-Франковск – +25...+27

Тернополь – +25...+27

Черновцы – +26...+28

Хмельницкий – +25...+27

Луцк – +24...+26

Ровно – +24...+26

Житомир – +26...+28

Винница – +28...+30

Одесса – +26...+28

Николаев – +27...+29

Херсон – +26...+28

Симферополь – +26...+28

Кропивницкий – +27...+29

Черкассы – +26...+28

Чернигов – +24...+26

Суммы – +21...+23

Полтава – +24...+26

Днепр – +25...+27

Запорожье – +26...+28

Донецк – +24...+26

Луганск – +24...+26

Харьков – +24...+26

Киев – +25...+27



Погода в Украине на 12 июня от Укргидрометцентра