Прогноз погоди на 12 червня: на Україну насуваються зливи, сухо – лише на Півдні та Сході

Погода в Україні у вівторок, 12 червня, буде спекотною, проте дощовою. Потужний циклон, який принесе в Україну опади у вигляді грозових дощів, огорне майже всю територію країни.

Про це на своїй сторінці у Facebook інформує український синоптик Наталка Діденко.

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12 червня дощі та грози очікуються на Півночі, Заході та у більшості центральних областей. Південна частина України і Схід належатимуть сухій сонячній погоді,

– зазначає метеоролог.

Температура повітря по всій країні коливатиметься від +24 до +30 градусів. Лишень під час злив ймовірне короткочасне зниження температури повітря на 3-6 градусів.

У Києві вранці та вдень 12 червня слід очікувати грози, ввечері ймовірність опадів зменшиться. Температура повітря у столиці коливатиметься від +25 до +27 градусів.

Прогноз погоди на понеділок, 11 червня, у містах України:

Ужгород – +24...+26

Львів – +25...+27

Івано-Франківськ – +25...+27

Тернопіль – +25...+27

Чернівці – +26...+28

Хмельницький – +25...+27

Луцьк – +24...+26

Рівне – +24...+26

Житомир – +26...+28

Вінниця – +28...+30

Одеса – +26...+28

Миколаїв – +27...+29

Херсон – +26...+28

Сімферополь – +26...+28

Кропивницький – +27...+29

Черкаси – +26...+28

Чернігів – +24...+26

Суми – +21...+23

Полтава – +24...+26

Дніпро – +25...+27

Запоріжжя – +26...+28

Донецьк – +24...+26

Луганськ – +24...+26

Харків – +24...+26

Київ – +25...+27



Погода в Україні на 12 червня від Укргідрометцентру