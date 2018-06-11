Прогноз погоди на 12 червня: на Україну насуваються зливи, сухо – лише на Півдні та Сході
Погода в Україні у вівторок, 12 червня, буде спекотною, проте дощовою. Потужний циклон, який принесе в Україну опади у вигляді грозових дощів, огорне майже всю територію країни.
Про це на своїй сторінці у Facebook інформує український синоптик Наталка Діденко.
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12 червня дощі та грози очікуються на Півночі, Заході та у більшості центральних областей. Південна частина України і Схід належатимуть сухій сонячній погоді,
– зазначає метеоролог.
Температура повітря по всій країні коливатиметься від +24 до +30 градусів. Лишень під час злив ймовірне короткочасне зниження температури повітря на 3-6 градусів.
У Києві вранці та вдень 12 червня слід очікувати грози, ввечері ймовірність опадів зменшиться. Температура повітря у столиці коливатиметься від +25 до +27 градусів.
Прогноз погоди на понеділок, 11 червня, у містах України:
Ужгород – +24...+26
Львів – +25...+27
Івано-Франківськ – +25...+27
Тернопіль – +25...+27
Чернівці – +26...+28
Хмельницький – +25...+27
Луцьк – +24...+26
Рівне – +24...+26
Житомир – +26...+28
Вінниця – +28...+30
Одеса – +26...+28
Миколаїв – +27...+29
Херсон – +26...+28
Сімферополь – +26...+28
Кропивницький – +27...+29
Черкаси – +26...+28
Чернігів – +24...+26
Суми – +21...+23
Полтава – +24...+26
Дніпро – +25...+27
Запоріжжя – +26...+28
Донецьк – +24...+26
Луганськ – +24...+26
Харків – +24...+26
Київ – +25...+27
Погода в Україні на 12 червня від Укргідрометцентру