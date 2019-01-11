Прогноз погоды на 12 января: непогода и снегопады стихнут, но Запад накроют метели
Погода в Украине в субботу, 12 января, будет морозной, однако из южных, восточных и центральных области понемногу будет уходить сильная непогода со снегопадами. В то же время в западных регионах наоборот усилятся метели и шквалы ветра.
Об этом сообщает синоптки Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
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По ее словам, 12 января прекратятся снегопады и сильный ветер, которые в предыдущие дни досаждали жителям юга, центра и востока.
Однако очередной атмосферный фронт придет уже на западные и северные области Украины. 12 января там будет выпадать снег, усилится ветер и, соответственно, будут крутить метели,
– отметила Диденко.
Холоднее всего ночью в субботу на севере и в центре Украины, где столбики термометров опустятся до -10-18 градусов мороза. В остальных областях будет немного теплее – -2-9 градусов мороза.
Днем 12 января ощутимо потеплеет и температура воздуха составит -1-5 градусов мороза. Однако на северо-востоке будет холоднее – до -5-9 градусов мороза.
В Киеве 12 января будет идти снег, а местами возможны метели. Температура воздуха днем составит -2-4 градусов, а ночью опустится до -10-13 градусов мороза.
Прогноз погоды на субботу, 12 января, в городах Украины:
Ужгород – -1...-3
Львов – 0...-2
Ивано-Франковск – -1...-3
Тернополь – -1...-3
Черновцы – -1...-3
Хмельницкий – -1...-3
Луцк – 0...-2
Ровно – 0...-2
Житомир – -1...-3
Винница – -1...-3
Одесса – 0...-2
Николаев – -1...-3
Херсон – -1...+1
Симферополь – 0...+2
Кропивницкий – -1...-3
Черкассы – -1...-3
Чернигов – -3...-5
Сумы – -4...-6
Полтава – -3...-5
Днепр – -2...-4
Запорожье – 0...-2
Донецк – -2...-4
Луганск – 0...-2
Харьков – -4...-6
Киев – -2...-4
Прогноз погоды на 12 января от Укргидрометцентра