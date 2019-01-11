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      Прогноз погоды на 12 января: непогода и снегопады стихнут, но Запад накроют метели

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      Погода 12 января 2019 Украина: прогноз погоды от синоптика
      Прогноз погоды в Украине на 12 января / Фото из открытых источников

      Погода в Украине в субботу, 12 января, будет морозной, однако из южных, восточных и центральных области понемногу будет уходить сильная непогода со снегопадами. В то же время в западных регионах наоборот усилятся метели и шквалы ветра.

      Об этом сообщает синоптки Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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      По ее словам, 12 января прекратятся снегопады и сильный ветер, которые в предыдущие дни досаждали жителям юга, центра и востока.

      Однако очередной атмосферный фронт придет уже на западные и северные области Украины. 12 января там будет выпадать снег, усилится ветер и, соответственно, будут крутить метели,
      – отметила Диденко.

      Холоднее всего ночью в субботу на севере и в центре Украины, где столбики термометров опустятся до -10-18 градусов мороза. В остальных областях будет немного теплее – -2-9 градусов мороза.

      Днем 12 января ощутимо потеплеет и температура воздуха составит -1-5 градусов мороза. Однако на северо-востоке будет холоднее – до -5-9 градусов мороза.

      В Киеве 12 января будет идти снег, а местами возможны метели. Температура воздуха днем составит -2-4 градусов, а ночью опустится до -10-13 градусов мороза.

      Прогноз погоды на субботу, 12 января, в городах Украины:

      Ужгород – -1...-3

      Львов – 0...-2

      Ивано-Франковск – -1...-3

      Тернополь – -1...-3

      Черновцы – -1...-3

      Хмельницкий – -1...-3

      Луцк – 0...-2

      Ровно – 0...-2

      Житомир – -1...-3

      Винница – -1...-3

      Одесса – 0...-2

      Николаев – -1...-3

      Херсон – -1...+1

      Симферополь – 0...+2

      Кропивницкий – -1...-3

      Черкассы – -1...-3

      Чернигов – -3...-5

      Сумы – -4...-6

      Полтава – -3...-5

      Днепр – -2...-4

      Запорожье – 0...-2

      Донецк – -2...-4

      Луганск – 0...-2

      Харьков – -4...-6

      Киев – -2...-4


      Прогноз погоды на 12 января от Укргидрометцентра

       

      Теги: Новости Украины Погода Снег в Украине Непогода в Украине
      Источник: 24 Канал
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