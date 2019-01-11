Прогноз погоды на 12 января: непогода и снегопады стихнут, но Запад накроют метели

Погода в Украине в субботу, 12 января, будет морозной, однако из южных, восточных и центральных области понемногу будет уходить сильная непогода со снегопадами. В то же время в западных регионах наоборот усилятся метели и шквалы ветра.

Об этом сообщает синоптки Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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По ее словам, 12 января прекратятся снегопады и сильный ветер, которые в предыдущие дни досаждали жителям юга, центра и востока.

Однако очередной атмосферный фронт придет уже на западные и северные области Украины. 12 января там будет выпадать снег, усилится ветер и, соответственно, будут крутить метели,

– отметила Диденко.

Холоднее всего ночью в субботу на севере и в центре Украины, где столбики термометров опустятся до -10-18 градусов мороза. В остальных областях будет немного теплее – -2-9 градусов мороза.

Днем 12 января ощутимо потеплеет и температура воздуха составит -1-5 градусов мороза. Однако на северо-востоке будет холоднее – до -5-9 градусов мороза.

В Киеве 12 января будет идти снег, а местами возможны метели. Температура воздуха днем составит -2-4 градусов, а ночью опустится до -10-13 градусов мороза.

Прогноз погоды на субботу, 12 января, в городах Украины:

Ужгород – -1...-3

Львов – 0...-2

Ивано-Франковск – -1...-3

Тернополь – -1...-3

Черновцы – -1...-3

Хмельницкий – -1...-3

Луцк – 0...-2

Ровно – 0...-2

Житомир – -1...-3

Винница – -1...-3

Одесса – 0...-2

Николаев – -1...-3

Херсон – -1...+1

Симферополь – 0...+2

Кропивницкий – -1...-3

Черкассы – -1...-3

Чернигов – -3...-5

Сумы – -4...-6

Полтава – -3...-5

Днепр – -2...-4

Запорожье – 0...-2

Донецк – -2...-4

Луганск – 0...-2

Харьков – -4...-6

Киев – -2...-4



Прогноз погоды на 12 января от Укргидрометцентра