Прогноз погоди на 12 січня: негода та снігопади послабшають, але Захід накриють хуртовини

Погода в Україні у суботу, 12 січня, буде морозяною, проте південні, східні та центральні області почне покидати сильна негода зі снігопадами. Водночас, у західних регіонах навпаки посиляться хуртовини та шквали вітру.

Про це повідомляє синоптки Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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За її словами, 12 січня припиняться снігопади та сильний вітер, які у попередні дні дошкуляли жителям півдня, центру та сходу.

Проте черговий атмосферний фронт прийде вже на західні та північні області України. 12 січня там випадатиме сніг, посилиться вітер і, відповідно, крутитимуть хуртовини,

– зазначила Діденко.

Найхолодніше вночі у суботу буде на півночі та в центрі України, де стовпчики термометрів опустяться до -10-18 градусів морозу. У решті областей буде трішки тепліше – -2-9 градусів морозу.

Вдень 12 січня відчутно потепліє і температура повітря становитиме -1-5 градусів морозу. Проте, на північному сході буде холодніше – до -5-9 градусів морозу.

У Києві 12 січня буде сніжити, а місцями можливі хуртовини. Температура повітря вдень становитиме -2-4 градусів, а вночі опуститься до -10-13 градусів морозу.

Прогноз погоди на суботу, 12 січня, у містах України:

Ужгород – -1…-3

Львів – 0…-2

Івано-Франківськ – -1…-3

Тернопіль – -1…-3

Чернівці – -1…-3

Хмельницький – -1…-3

Луцьк – 0…-2

Рівне – 0…-2

Житомир – -1…-3

Вінниця – -1…-3

Одеса – 0…-2

Миколаїв – -1…-3

Херсон – -1…+1

Сімферополь – 0…+2

Кропивницький – -1…-3

Черкаси – -1…-3

Чернігів – -3…-5

Суми – -4…-6

Полтава – -3…-5

Дніпро – -2…-4

Запоріжжя – 0…-2

Донецьк – -2…-4

Луганськ – 0…-2

Харків – -4…-6

Київ – -2…-4



Прогноз погоди на 12 січня від Укргідрометцентру