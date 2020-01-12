Прогноз погоды на 12 января: в Украине немного похолодает, а осадки прекратятся
Погода в Украине в воскресенье, 12 января, и в дальнейшем будет теплой. Кое-где столбики термометров поднимутся до +2..+5 градусов. А осадки почти полностью прекратятся.
Небольшой снег ночью и утром возможен лишь на востоке, а также на территории Запорожской, Днепропетровской областей и в Карпатах. Там дороги может укрыть гололедица. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
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Ветер будет северо-западным, 7-12 метров за секунду. В большинстве областей дневная температура составит -1...+1, а на западе воздух прогреется до +4...+6 градусов.
В Киеве будет без осадков. Ветер будет дуть западный, 7-12 метров за секунду. Днем столбики термометров будут показывать 0...+2 градуса.
Прогноз погоды на субботу, 12 января, в городах Украины:
Ужгород – +3...+5
Львов – +4...+6
Ивано-Франковск – +4...+6
Тернополь – +2...+4
Черновцы – +2...+4
Хмельницкий – -1...+1
Луцк – +2...+4
Ровно – +1...+3
Житомир – -1...+1
Винница – -1...+1
Одесса – +3...+5
Николаев – +1...+3
Херсон – +1...+3
Симферополь – +1...+3
Кропивницкий – -1...+1
Черкассы – -1...+1
Чернигов – -1...+1
Сумы – -1...+1
Полтава – -1...+1
Днепр – -1...+1
Запорожье – +1...+3
Донецк – -1...+1
Луганск – -1...+1
Харьков – -1...+1
Киев – 0...+2
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