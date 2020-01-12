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      Прогноз погоды на 12 января: в Украине немного похолодает, а осадки прекратятся

      93 Читати новину українською
      Прогноз погоды на 12 января / Иллюстративное фото

      Погода в Украине в воскресенье, 12 января, и в дальнейшем будет теплой. Кое-где столбики термометров поднимутся до +2..+5 градусов. А осадки почти полностью прекратятся.

      Небольшой снег ночью и утром возможен лишь на востоке, а также на территории Запорожской, Днепропетровской областей и в Карпатах. Там дороги может укрыть гололедица. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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      Ветер будет северо-западным, 7-12 метров за секунду. В большинстве областей дневная температура составит -1...+1, а на западе воздух прогреется до +4...+6 градусов.

      В Киеве будет без осадков. Ветер будет дуть западный, 7-12 метров за секунду. Днем столбики термометров будут показывать 0...+2 градуса.

      Прогноз погоды на субботу, 12 января, в городах Украины:

      Ужгород – +3...+5

      Львов – +4...+6

      Ивано-Франковск – +4...+6

      Тернополь – +2...+4

      Черновцы – +2...+4

      Хмельницкий – -1...+1

      Луцк – +2...+4

      Ровно – +1...+3

      Житомир – -1...+1

      Винница – -1...+1

      Одесса – +3...+5

      Николаев – +1...+3

      Херсон – +1...+3

      Симферополь – +1...+3

      Кропивницкий – -1...+1

      Черкассы – -1...+1

      Чернигов – -1...+1

      Сумы – -1...+1

      Полтава – -1...+1

      Днепр – -1...+1

      Запорожье – +1...+3

      Донецк – -1...+1

      Луганск – -1...+1

      Харьков – -1...+1

      Киев – 0...+2

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      Прогноз погоды на 12 января от Укргидрометцентра

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Погода
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