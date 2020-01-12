Прогноз погоды на 12 января: в Украине немного похолодает, а осадки прекратятся

Погода в Украине в воскресенье, 12 января, и в дальнейшем будет теплой. Кое-где столбики термометров поднимутся до +2..+5 градусов. А осадки почти полностью прекратятся.

Небольшой снег ночью и утром возможен лишь на востоке, а также на территории Запорожской, Днепропетровской областей и в Карпатах. Там дороги может укрыть гололедица. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Ветер будет северо-западным, 7-12 метров за секунду. В большинстве областей дневная температура составит -1...+1, а на западе воздух прогреется до +4...+6 градусов.

В Киеве будет без осадков. Ветер будет дуть западный, 7-12 метров за секунду. Днем столбики термометров будут показывать 0...+2 градуса.

Прогноз погоды на субботу, 12 января, в городах Украины:

Ужгород – +3...+5

Львов – +4...+6

Ивано-Франковск – +4...+6

Тернополь – +2...+4

Черновцы – +2...+4

Хмельницкий – -1...+1

Луцк – +2...+4

Ровно – +1...+3

Житомир – -1...+1

Винница – -1...+1

Одесса – +3...+5

Николаев – +1...+3

Херсон – +1...+3

Симферополь – +1...+3

Кропивницкий – -1...+1

Черкассы – -1...+1

Чернигов – -1...+1

Сумы – -1...+1

Полтава – -1...+1

Днепр – -1...+1

Запорожье – +1...+3

Донецк – -1...+1

Луганск – -1...+1

Харьков – -1...+1

Киев – 0...+2



Прогноз погоды на 12 января от Укргидрометцентра