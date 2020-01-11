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      Прогноз погоди на 12 січня: в Україні трохи похолодає, а опади припиняться

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      Прогноз погоди на 12 січня / volynpost.com

      Погода в Україні у неділю, 12 січня, й надалі буде теплою. Подекуди стовпчики термометрів піднімуться до +2..+5 градусів. А опади майже повністю припиняться.

      Невеликий сніг вночі та вранці можливий лише на сході, а також на території Запорізької, Дніпропетровської областей та в Карпатах. Там дороги може вкрити ожеледиця. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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      Вітер буде північно-західним, 7-12 метрів за секунду. У більшості областей денна температура становитиме -1...+1, а на заході повітря прогріється до +4...+6 градусів. 

      У Києві буде без опадів. Вітер дутиме західний, 7-12 метрів за секунду. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть 0…+2 градуси.

      Прогноз погоди на суботу, 12 січня, у містах України:

      Ужгород – +3…+5

      Львів – +4…+6

      Івано-Франківськ – +4…+6

      Тернопіль – +2…+4

      Чернівці – +2…+4

      Хмельницький – -1…+1

      Луцьк – +2…+4

      Рівне – +1…+3

      Житомир – -1…+1

      Вінниця – -1…+1

      Одеса – +3…+5

      Миколаїв – +1…+3

      Херсон – +1…+3

      Сімферополь – +1…+3

      Кропивницький – -1…+1

      Черкаси – -1…+1

      Чернігів – -1…+1

      Суми – -1…+1

      Полтава – -1…+1

      Дніпро – -1…+1

      Запоріжжя – +1…+3

      Донецьк – -1…+1

      Луганськ – -1…+1

      Харків – -1…+1

      Київ – 0...+2

      погода 12 січня
      Прогноз погоди на 12 січня від Укргідрометцентру

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Погода
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