Прогноз погоди на 12 січня: в Україні трохи похолодає, а опади припиняться

Погода в Україні у неділю, 12 січня, й надалі буде теплою. Подекуди стовпчики термометрів піднімуться до +2..+5 градусів. А опади майже повністю припиняться.

Невеликий сніг вночі та вранці можливий лише на сході, а також на території Запорізької, Дніпропетровської областей та в Карпатах. Там дороги може вкрити ожеледиця. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Вітер буде північно-західним, 7-12 метрів за секунду. У більшості областей денна температура становитиме -1...+1, а на заході повітря прогріється до +4...+6 градусів.

У Києві буде без опадів. Вітер дутиме західний, 7-12 метрів за секунду. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть 0…+2 градуси.

Прогноз погоди на суботу, 12 січня, у містах України:

Ужгород – +3…+5

Львів – +4…+6

Івано-Франківськ – +4…+6

Тернопіль – +2…+4

Чернівці – +2…+4

Хмельницький – -1…+1

Луцьк – +2…+4

Рівне – +1…+3

Житомир – -1…+1

Вінниця – -1…+1

Одеса – +3…+5

Миколаїв – +1…+3

Херсон – +1…+3

Сімферополь – +1…+3

Кропивницький – -1…+1

Черкаси – -1…+1

Чернігів – -1…+1

Суми – -1…+1

Полтава – -1…+1

Дніпро – -1…+1

Запоріжжя – +1…+3

Донецьк – -1…+1

Луганськ – -1…+1

Харків – -1…+1

Київ – 0...+2



Прогноз погоди на 12 січня від Укргідрометцентру