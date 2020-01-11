Прогноз погоди на 12 січня: в Україні трохи похолодає, а опади припиняться
Погода в Україні у неділю, 12 січня, й надалі буде теплою. Подекуди стовпчики термометрів піднімуться до +2..+5 градусів. А опади майже повністю припиняться.
Невеликий сніг вночі та вранці можливий лише на сході, а також на території Запорізької, Дніпропетровської областей та в Карпатах. Там дороги може вкрити ожеледиця. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
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Вітер буде північно-західним, 7-12 метрів за секунду. У більшості областей денна температура становитиме -1...+1, а на заході повітря прогріється до +4...+6 градусів.
У Києві буде без опадів. Вітер дутиме західний, 7-12 метрів за секунду. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть 0…+2 градуси.
Прогноз погоди на суботу, 12 січня, у містах України:
Ужгород – +3…+5
Львів – +4…+6
Івано-Франківськ – +4…+6
Тернопіль – +2…+4
Чернівці – +2…+4
Хмельницький – -1…+1
Луцьк – +2…+4
Рівне – +1…+3
Житомир – -1…+1
Вінниця – -1…+1
Одеса – +3…+5
Миколаїв – +1…+3
Херсон – +1…+3
Сімферополь – +1…+3
Кропивницький – -1…+1
Черкаси – -1…+1
Чернігів – -1…+1
Суми – -1…+1
Полтава – -1…+1
Дніпро – -1…+1
Запоріжжя – +1…+3
Донецьк – -1…+1
Луганськ – -1…+1
Харків – -1…+1
Київ – 0...+2