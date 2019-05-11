Прогноз погоды на 12 мая: солнце и ливни разделят Украину, но будет тепло
Погода в Украине в воскресенье, 12 мая, будет теплой, но очень разнообразной. В ряде западных регионов наконец покажется солнце, а вот на остальной территории следует ожидать дождей, кое-где даже с грозами.
Украина 12 мая будет одной из самых теплых стран Европы, на Пиренеях и Балканах будет жарче, сообщает украинский синоптик Наталья Диденко.
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Теплее всего будет в Харьковской, Луганской и Донецкой областях. Там, несмотря на грозы, воздух прогреется до +21...+23 градусов.
А вот самая холодная погода ожидается в Одесской области. Там синоптики прогнозируют всего +17...+19 градусов.
Осадки будут по всей Украине, кроме Волынской, Тернопольской, Львовской и Закарпатской областей.
Ветер будет юго-восточным, 3-8 метров в секунду.
В столице тоже возможны осадки, температура воздуха в Киеве поднимется до +19...+21 градуса.
Прогноз погоды на воскресенье, 12 мая, в городах Украины:
Ужгород – +21...+23
Львов – +20...+22
Ивано-Франковск – +21...+23
Тернополь – +19...+21
Черновцы – +19...+21
Хмельницкий – +19...+21
Луцк – +20...+22
Ровно – +20...+22
Житомир – +20...+22
Винница – +19...+21
Одесса – +17...+19
Николаев – +20...+22
Херсон – +20...+22
Симферополь – +19...+21
Кропивницкий – +20...+22
Черкассы – +20...+22
Чернигов – +20...+22
Сумы – + 20... + 22
Полтава – +20...+22
Днепр – +20...+22
Запорожье – +20...+22
Донецк – +21...+23
Луганск – +21...+23
Харьков – +21...+23
Киев – +19...+21
Прогноз погоды на воскресенье, 12 мая, от Укргидрометцентра