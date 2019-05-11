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      Прогноз погоды на 12 мая: солнце и ливни разделят Украину, но будет тепло

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      Погода 12 мая 2019 Украина - что прогнозирует синоптик
      Прогноз погоды на 12 мая / фото из открытых источников

      Погода в Украине в воскресенье, 12 мая, будет теплой, но очень разнообразной. В ряде западных регионов наконец покажется солнце, а вот на остальной территории следует ожидать дождей, кое-где даже с грозами.

      Украина 12 мая будет одной из самых теплых стран Европы, на Пиренеях и Балканах будет жарче, сообщает украинский синоптик Наталья Диденко.

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      Теплее всего будет в Харьковской, Луганской и Донецкой областях. Там, несмотря на грозы, воздух прогреется до +21...+23 градусов.

      А вот самая холодная погода ожидается в Одесской области. Там синоптики прогнозируют всего +17...+19 градусов.

      Осадки будут по всей Украине, кроме Волынской, Тернопольской, Львовской и Закарпатской областей.

      Ветер будет юго-восточным, 3-8 метров в секунду.

      В столице тоже возможны осадки, температура воздуха в Киеве поднимется до +19...+21 градуса.

      Прогноз погоды на воскресенье, 12 мая, в городах Украины:

      Ужгород – +21...+23

      Львов – +20...+22

      Ивано-Франковск – +21...+23

      Тернополь – +19...+21

      Черновцы – +19...+21

      Хмельницкий – +19...+21

      Луцк – +20...+22

      Ровно – +20...+22

      Житомир – +20...+22

      Винница – +19...+21

      Одесса – +17...+19

      Николаев – +20...+22

      Херсон – +20...+22

      Симферополь – +19...+21

      Кропивницкий – +20...+22

      Черкассы – +20...+22

      Чернигов – +20...+22

      Сумы – + 20... + 22

      Полтава – +20...+22

      Днепр – +20...+22

      Запорожье – +20...+22

      Донецк – +21...+23

      Луганск – +21...+23

      Харьков – +21...+23

      Киев – +19...+21

      погода прогноз погоди прогноз погоди на 12 травняПрогноз погоды на воскресенье, 12 мая, от Укргидрометцентра

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      Теги: Новости Украины Погода
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