Прогноз погоды на 12 мая: солнце и ливни разделят Украину, но будет тепло

Погода в Украине в воскресенье, 12 мая, будет теплой, но очень разнообразной. В ряде западных регионов наконец покажется солнце, а вот на остальной территории следует ожидать дождей, кое-где даже с грозами.

Украина 12 мая будет одной из самых теплых стран Европы, на Пиренеях и Балканах будет жарче, сообщает украинский синоптик Наталья Диденко.

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Теплее всего будет в Харьковской, Луганской и Донецкой областях. Там, несмотря на грозы, воздух прогреется до +21...+23 градусов.

А вот самая холодная погода ожидается в Одесской области. Там синоптики прогнозируют всего +17...+19 градусов.

Осадки будут по всей Украине, кроме Волынской, Тернопольской, Львовской и Закарпатской областей.

Ветер будет юго-восточным, 3-8 метров в секунду.

В столице тоже возможны осадки, температура воздуха в Киеве поднимется до +19...+21 градуса.

Прогноз погоды на воскресенье, 12 мая, в городах Украины:

Ужгород – +21...+23

Львов – +20...+22

Ивано-Франковск – +21...+23

Тернополь – +19...+21

Черновцы – +19...+21

Хмельницкий – +19...+21

Луцк – +20...+22

Ровно – +20...+22

Житомир – +20...+22

Винница – +19...+21

Одесса – +17...+19

Николаев – +20...+22

Херсон – +20...+22

Симферополь – +19...+21

Кропивницкий – +20...+22

Черкассы – +20...+22

Чернигов – +20...+22

Сумы – + 20... + 22

Полтава – +20...+22

Днепр – +20...+22

Запорожье – +20...+22

Донецк – +21...+23

Луганск – +21...+23

Харьков – +21...+23

Киев – +19...+21

Прогноз погоды на воскресенье, 12 мая, от Укргидрометцентра