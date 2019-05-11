Президент Филиппин Родриго Дутерте виспупав перед сенатом, когда на него залез огромный таракан.

В социальной сети появилось видео, на котором видно, как десятисантиметровое насекомое ползет по плечу Дутерте.

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Таракана заметила помощница президента. Она держала в руках бумаги, поэтому сразу попыталась ними сбросить насекомое.

Тогда на таракана обратил внимание и сам Дутерте. Он легким жестом убрал насекомое с рубашки и пошутил.

Это либерал! Это точно,

– сказал Родриго.

После курьезного случая президент Филиппин спокойно продолжил свое выступление.

Гигантский таракан заполз на президента Филиппин во время выступления: курьезное видео