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      Гигантский таракан заполз на президента Филиппин во время выступления: курьезное видео

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      Гигантский таракан заполз на президента Филиппин во время выступления: курьезное видео
      Гигантский таракан заполз на президента Филиппин во время выступления: курьезное видео / Скриншот с YouTube-видео

      Президент Филиппин Родриго Дутерте виспупав перед сенатом, когда на него залез огромный таракан.

      В социальной сети появилось видео, на котором видно, как десятисантиметровое насекомое ползет по плечу Дутерте.

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      Таракана заметила помощница президента. Она держала в руках бумаги, поэтому сразу попыталась ними сбросить насекомое.

      Тогда на таракана обратил внимание и сам Дутерте. Он легким жестом убрал насекомое с рубашки и пошутил.

      Это либерал! Это точно,
      – сказал Родриго.

      После курьезного случая президент Филиппин спокойно продолжил свое выступление.

      Гигантский таракан заполз на президента Филиппин во время выступления: курьезное видео

       

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      Теги: Курьезные новости Мир животных Филиппины
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