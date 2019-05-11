Президент Філіппін Родріго Дутерте виспупав перед сенатом, коли на нього заліз величезний тарган.

У соціальній мережі з’явилося відео, на якому видно, як десятисантиметрова комаха повзе по плечу Дутерте.

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Таргана помітила помічниця президента. Вона тримала у руках папери, тож одразу спробувала ними скинути комаху.

Тоді на таргана звернув увагу й сам Дутерте. Він легким жестом прибав комаху з сорочки і пожартував.

Це ліберал! Це точно,

– зауважив Родріго.

Після курйозного випадку президент Філіппін спокійно продовжив свій виступ.

Гігантський тарган заповз на президента Філіппін під час виступу: курйозне відео