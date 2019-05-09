Блогерка хотіла з'їсти живого восьминога в ефірі, але він напав на неї: відео

Китайська блогерка вирішила поласувати живим восьминогом у прямому ефірі, через що стала жертвою нападу гігантського молюска.

Я видно на відео, що опублікувало Daily Mail, блогерка запустила пряму трансляцію і тоді восьминіг почав оборонятися – присмоктався щупальцями до її обличчя.

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Судячи з реакції дівчини, спочатку вона не злякалася поведінки тварини. Проте пізніше почала хвилюватися і розплакалася, адже зрозуміла, що восьминіг не відпускає її.

Блогерка кілька разів поскаржилась на те, що відчуває сильний біль, і розплакалась, коли не змогла відчепити щупальця від шкіри обличчя. Згодом, дівчина все ж змогла звільнитися від тварини. Проте, на її щоці залишилась невелика рвана рана і виступила кров.