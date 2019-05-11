Прогноз погоди на 12 травня: сонце та зливи розділять Україну, але буде тепло

Прогноз погоди на 12 травня / фото з відкритих джерел

Погода в Україні у неділю, 12 травня, буде теплою, але дуже різноманітною. У низці західних регіонів нарешті покажеться сонце, а ось на решті території слід очікувати дощі, подекуди – навіть із грозами.