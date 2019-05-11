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      Прогноз погоди на 12 травня: сонце та зливи розділять Україну, але буде тепло

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      Погода 12 травня 2019 Україна - що прогнозує синоптик
      Прогноз погоди на 12 травня / фото з відкритих джерел

      Погода в Україні у неділю, 12 травня, буде теплою, але дуже різноманітною. У низці західних регіонів нарешті покажеться сонце, а ось на решті території слід очікувати дощі, подекуди – навіть із грозами.

      Україна 12 травня буде однією із найтепліших країн Європи, хіба на Піренеях та Балканах буде спекотніше, повідомляє український синоптик Наталка Діденко. 

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      Найтепліше буде у Харківській, Луганській і Донецькій областях. Там, попри грози, повітря прогріється до +21...+23 градусів.

      А ось найхолодніша погода очікується на Одещині. Там синоптики прогнозують всього +17...+19 градусів.

      Опади будуть по всій Україні, окрім Волинської, Тернопільської, Львівської й Закарпатської областей.

      Вітер буде південно-східним, 3 – 8 метрів за секунду.

      У столиці теж можливі опади, температура повітря у Києві підніметься до +19...+21 градуса.

      Прогноз погоди на неділю, 12 травня, у містах України:

      Ужгород – +21…+23

      Львів – +20…+22

      Івано-Франківськ – +21…+23

      Тернопіль – +19…+21

      Чернівці – +19…+21

      Хмельницький – +19…+21

      Луцьк – +20…+22

      Рівне – +20…+22

      Житомир – +20…+22

      Вінниця – +19…+21

      Одеса – +17…+19

      Миколаїв – +20…+22

      Херсон – +20…+22

      Сімферополь – +19…+21

      Кропивницький – +20…+22

      Черкаси – +20…+22

      Чернігів – +20…+22

      Суми – +20…+22

      Полтава – +20…+22

      Дніпро – +20…+22

      Запоріжжя – +20…+22

      Донецьк – +21…+23

      Луганськ – +21…+23

      Харків – +21…+23

      Київ – +19…+21

      погода прогноз погоди прогноз погоди на 12 травня
      Прогноз погоди на неділю, 12 травня, від Укргідрометцентру

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      Теги: Новини України Погода
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