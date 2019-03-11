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      Прогноз погоды на 12 марта: штормовой ветер и дождь со снегом не покинут Украину

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      Погода 12 марта 2019 Украина - прогноз погоды от синотика
      Прогноз погоды на 12 марта / фото из открытых источников

      Погода в Украине во вторник, 12 марта, будет прохладной и ветреной. Всему причиной циклон, который вызывает порывы штормового ветра и затягивает холод на территорию Украины.

      Мощный ветер немного стихнет аж днем ​​12 марта. Несмотря на это спасатели предупреждают о порывах до 15 – 20 метров в секунду на севере Левобережья.

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      Дождь со снегом синоптики обещают практически по всей территории Украины. Солнце и сухая погода ожидается только в ряде центральных регионов. В частности, в Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Винницкой области.

      Холодное всего 12 марта будет на Волыни и в некоторых северных областях. Там воздух прогреется до +3...+5 градусов.

      Теплее всего будет на Закарпатье. Там столбики термометров остановятся на отметках в +7...+9 градусов.

      Ветер будет северо-западным, 7 – 12 метров в секунду.

      В столице весна тоже будет приветствовать неприветливым дождем и снегом. Температура воздуха в Киеве достигнет +4...+6 градусов.

      Прогноз погоды на вторник, 12 марта, в городах Украины:

      Ужгород – +7…+9

      Львов – +4…+6

      Ивано-Франковск – +4…+6

      Тернополь – +3…+5

      Черновцы – +4…+6

      Хмельницкий – +4…+6

      Луцк – +3…+5

      Ровно – +3…+5

      Житомир – +4…+6

      Винница – +4…+6

      Одесса – +5…+7

      Николаев – +5…+7

      Херсон – +4…+6

      Симферополь –+5...+7

      Кропивницкий – +4…+6

      Черкассы – +4…+6

      Чернигов – +3…+5

      Сумы – +3…+5

      Полтава – +4…+6

      Днепр – +4…+6

      Запорожье – +4…+6

      Донецк – +4…+6

      Луганск – +4...+6

      Харьков – +4...+6

      Киев – +4…+6

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      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 Канал
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