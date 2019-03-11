Прогноз погоды на 12 марта: штормовой ветер и дождь со снегом не покинут Украину
Погода в Украине во вторник, 12 марта, будет прохладной и ветреной. Всему причиной циклон, который вызывает порывы штормового ветра и затягивает холод на территорию Украины.
Мощный ветер немного стихнет аж днем 12 марта. Несмотря на это спасатели предупреждают о порывах до 15 – 20 метров в секунду на севере Левобережья.
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Дождь со снегом синоптики обещают практически по всей территории Украины. Солнце и сухая погода ожидается только в ряде центральных регионов. В частности, в Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Винницкой области.
Холодное всего 12 марта будет на Волыни и в некоторых северных областях. Там воздух прогреется до +3...+5 градусов.
Теплее всего будет на Закарпатье. Там столбики термометров остановятся на отметках в +7...+9 градусов.
Ветер будет северо-западным, 7 – 12 метров в секунду.
В столице весна тоже будет приветствовать неприветливым дождем и снегом. Температура воздуха в Киеве достигнет +4...+6 градусов.
Прогноз погоды на вторник, 12 марта, в городах Украины:
Львов – +4…+6
Ивано-Франковск – +4…+6
Тернополь – +3…+5
Черновцы – +4…+6
Хмельницкий – +4…+6
Луцк – +3…+5
Ровно – +3…+5
Житомир – +4…+6
Винница – +4…+6
Одесса – +5…+7
Николаев – +5…+7
Херсон – +4…+6
Симферополь –+5...+7
Кропивницкий – +4…+6
Черкассы – +4…+6
Чернигов – +3…+5
Сумы – +3…+5
Полтава – +4…+6
Днепр – +4…+6
Запорожье – +4…+6
Донецк – +4…+6
Луганск – +4...+6
Харьков – +4...+6
Киев – +4…+6
Прогноз погоды на вторник, 12 марта, от Укргидрометцентра
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