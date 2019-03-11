Прогноз погоды на 12 марта: штормовой ветер и дождь со снегом не покинут Украину

Погода в Украине во вторник, 12 марта, будет прохладной и ветреной. Всему причиной циклон, который вызывает порывы штормового ветра и затягивает холод на территорию Украины.

Мощный ветер немного стихнет аж днем ​​12 марта. Несмотря на это спасатели предупреждают о порывах до 15 – 20 метров в секунду на севере Левобережья.

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Дождь со снегом синоптики обещают практически по всей территории Украины. Солнце и сухая погода ожидается только в ряде центральных регионов. В частности, в Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Винницкой области.

Холодное всего 12 марта будет на Волыни и в некоторых северных областях. Там воздух прогреется до +3...+5 градусов.

Теплее всего будет на Закарпатье. Там столбики термометров остановятся на отметках в +7...+9 градусов.

Ветер будет северо-западным, 7 – 12 метров в секунду.

В столице весна тоже будет приветствовать неприветливым дождем и снегом. Температура воздуха в Киеве достигнет +4...+6 градусов.

Прогноз погоды на вторник, 12 марта, в городах Украины:

Ужгород – +7…+9

Львов – +4…+6

Ивано-Франковск – +4…+6

Тернополь – +3…+5

Черновцы – +4…+6

Хмельницкий – +4…+6

Луцк – +3…+5

Ровно – +3…+5

Житомир – +4…+6

Винница – +4…+6

Одесса – +5…+7

Николаев – +5…+7

Херсон – +4…+6

Симферополь –+5...+7

Кропивницкий – +4…+6

Черкассы – +4…+6

Чернигов – +3…+5

Сумы – +3…+5

Полтава – +4…+6

Днепр – +4…+6

Запорожье – +4…+6

Донецк – +4…+6

Луганск – +4...+6

Харьков – +4...+6

Киев – +4…+6



Прогноз погоды на вторник, 12 марта, от Укргидрометцентра