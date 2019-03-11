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      Прогноз погоди на 12 березня: штормовий вітер і дощ зі снігом не полишать Україну

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      Погода 12 березня 2019 Україна - прогноз погоди від синотика
      Прогноз погоди на 12 березня / фото з відкритих джерел

      Погода в Україні у вівторок, 12 березня, буде прохолодною та вітряною. Всьому причиною циклон, який спричиняє пориви штормового вітру і затягує холод на територію України.

      Потужний вітер трохи стихне аж вдень 12 березня. Попри це рятувальники попереджають про пориви до 15 – 20 метрів за секунду на півночі Лівобережжя.

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      Дощ зі снігом синоптики обіцяють фактично по всій території України. Сонце та суха погода очікується лише у низці центральних регіонів. Зокрема, на Черкащині, Кіровоградщині, Полтавщині, Дніпропетровщині і Вінничині.

      Найхолодніше 12 березня буде на Волині та у деяких північних областях. Там повітря прогріється до +3...+5 градусів.

      Найтепліше буде на Закарпатті. Там стовпчики термометрів зупиняться на відмітках у +7...+9 градусів.

      Вітер буде північно-західним, 7 – 12 метрів за секунду.

      У столиці весна теж вітатиме непривітним дощем і снігом. Температура повітря у Києві сягне +4...+6 градусів.

      Прогноз погоди на вівторок, 12 березня, у містах України:

      Ужгород – +7…+9

      Львів – +4…+6

      Івано-Франківськ – +4…+6

      Тернопіль – +3…+5

      Чернівці – +4…+6

      Хмельницький – +4…+6

      Луцьк – +3…+5

      Рівне – +3…+5

      Житомир – +4…+6

      Вінниця – +4…+6

      Одеса – +5…+7

      Миколаїв – +5…+7

      Херсон – +4…+6

      Сімферополь –+5...+7

      Кропивницький – +4…+6

      Черкаси – +4…+6

      Чернігів – +3…+5

      Суми – +3…+5

      Полтава – +4…+6

      Дніпро – +4…+6

      Запоріжжя – +4…+6

      Донецьк – +4…+6

      Луганськ – +4...+6

      Харків – +4...+6

      Київ – +4…+6

      прогноз погоди на 12 березня прогноз погоди на березень
      Прогноз погоди на вівторок, 12 березня, від Укргідрометцентру

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      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 Канал
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