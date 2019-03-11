Прогноз погоди на 12 березня: штормовий вітер і дощ зі снігом не полишать Україну
Погода в Україні у вівторок, 12 березня, буде прохолодною та вітряною. Всьому причиною циклон, який спричиняє пориви штормового вітру і затягує холод на територію України.
Потужний вітер трохи стихне аж вдень 12 березня. Попри це рятувальники попереджають про пориви до 15 – 20 метрів за секунду на півночі Лівобережжя.
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Дощ зі снігом синоптики обіцяють фактично по всій території України. Сонце та суха погода очікується лише у низці центральних регіонів. Зокрема, на Черкащині, Кіровоградщині, Полтавщині, Дніпропетровщині і Вінничині.
Найхолодніше 12 березня буде на Волині та у деяких північних областях. Там повітря прогріється до +3...+5 градусів.
Найтепліше буде на Закарпатті. Там стовпчики термометрів зупиняться на відмітках у +7...+9 градусів.
Вітер буде північно-західним, 7 – 12 метрів за секунду.
У столиці весна теж вітатиме непривітним дощем і снігом. Температура повітря у Києві сягне +4...+6 градусів.
Прогноз погоди на вівторок, 12 березня, у містах України:
Львів – +4…+6
Івано-Франківськ – +4…+6
Тернопіль – +3…+5
Чернівці – +4…+6
Хмельницький – +4…+6
Луцьк – +3…+5
Рівне – +3…+5
Житомир – +4…+6
Вінниця – +4…+6
Одеса – +5…+7
Миколаїв – +5…+7
Херсон – +4…+6
Сімферополь –+5...+7
Кропивницький – +4…+6
Черкаси – +4…+6
Чернігів – +3…+5
Суми – +3…+5
Полтава – +4…+6
Дніпро – +4…+6
Запоріжжя – +4…+6
Донецьк – +4…+6
Луганськ – +4...+6
Харків – +4...+6
Київ – +4…+6
Прогноз погоди на вівторок, 12 березня, від Укргідрометцентру