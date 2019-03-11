Прогноз погоди на 12 березня: штормовий вітер і дощ зі снігом не полишать Україну

Погода в Україні у вівторок, 12 березня, буде прохолодною та вітряною. Всьому причиною циклон, який спричиняє пориви штормового вітру і затягує холод на територію України.

Потужний вітер трохи стихне аж вдень 12 березня. Попри це рятувальники попереджають про пориви до 15 – 20 метрів за секунду на півночі Лівобережжя.

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Дощ зі снігом синоптики обіцяють фактично по всій території України. Сонце та суха погода очікується лише у низці центральних регіонів. Зокрема, на Черкащині, Кіровоградщині, Полтавщині, Дніпропетровщині і Вінничині.

Найхолодніше 12 березня буде на Волині та у деяких північних областях. Там повітря прогріється до +3...+5 градусів.

Найтепліше буде на Закарпатті. Там стовпчики термометрів зупиняться на відмітках у +7...+9 градусів.

Вітер буде північно-західним, 7 – 12 метрів за секунду.

У столиці весна теж вітатиме непривітним дощем і снігом. Температура повітря у Києві сягне +4...+6 градусів.

Прогноз погоди на вівторок, 12 березня, у містах України:

Ужгород – +7…+9

Львів – +4…+6

Івано-Франківськ – +4…+6

Тернопіль – +3…+5

Чернівці – +4…+6

Хмельницький – +4…+6

Луцьк – +3…+5

Рівне – +3…+5

Житомир – +4…+6

Вінниця – +4…+6

Одеса – +5…+7

Миколаїв – +5…+7

Херсон – +4…+6

Сімферополь –+5...+7

Кропивницький – +4…+6

Черкаси – +4…+6

Чернігів – +3…+5

Суми – +3…+5

Полтава – +4…+6

Дніпро – +4…+6

Запоріжжя – +4…+6

Донецьк – +4…+6

Луганськ – +4...+6

Харків – +4...+6

Київ – +4…+6



Прогноз погоди на вівторок, 12 березня, від Укргідрометцентру