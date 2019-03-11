У Карпатах на початку весни випало майже 2 метри снігу: фото і відео
Незважаючи на початок весни в Україну прийшло сильне похолодання, а Карпати засипало снігом. Так, станом на 11 березня температура повітря опустилася до -1-2 градусів морозу, а висота снігового покриву подекуди сягає понад 170 сантиметрів.
У відділі гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру повідомили, що найбільше засипало гору Драгобрат.
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На сніголавинній станції Пожежевська температура повітря становила -2,2 градуси морозу, а висота снігового покриву становить 68-163 сантиметри. Проте, сніг мокрий і не стабільний, тому можливі сходження лавин.
На станції Плай температура повітря була дещо нижчою – -2,5 градуси морозу, пориви вітру сягали до 24-28 метрів за секунду. Висота снігового покриву становить 22-98 сантиметрів, він старий, але слабо закріплений.
На сніголавинному посту Драгобрат температура повітря становить -1,3 градуси, сніг, мокрий сніг. Висота снігового покриву становить 171 сантиметрів, – йдеться у повідомленні.