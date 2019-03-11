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      У Карпатах на початку весни випало майже 2 метри снігу: фото і відео

      625 Читать новость на русском
      У Карпатах випало майже 2 метри снігу
      У Карпатах випало майже 2 метри снігу / Фото з Instagram

      Незважаючи на початок весни в Україну прийшло сильне похолодання, а Карпати засипало снігом. Так, станом на 11 березня температура повітря опустилася до -1-2 градусів морозу, а висота снігового покриву подекуди сягає понад 170 сантиметрів.

      У відділі гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру повідомили, що найбільше засипало гору Драгобрат.

      Читайте також: Україною пронесеться руйнівний вітер: в яких областях чекати негоду

      На сніголавинній станції Пожежевська температура повітря становила -2,2 градуси морозу, а висота снігового покриву становить 68-163 сантиметри. Проте, сніг мокрий і не стабільний, тому можливі сходження лавин.

      На станції Плай температура повітря була дещо нижчою – -2,5 градуси морозу, пориви вітру сягали до 24-28 метрів за секунду. Висота снігового покриву становить 22-98 сантиметрів, він старий, але слабо закріплений.

      На сніголавинному посту Драгобрат температура повітря становить -1,3 градуси, сніг, мокрий сніг. Висота снігового покриву становить 171 сантиметрів, – йдеться у повідомленні.

       

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Артем (@artem_normal)

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      #драгобрат #фрирайд

      Допис, поширений Patricio Klemenca (@escador7)

       

       

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Bukovel

      Допис, поширений Виктория Васильева (@liltoriia)

       

       

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      Теги: Новини України Негода в Україні Погода Сніг в Україні Карпати
      Джерело: 24 Канал
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