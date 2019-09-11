Прогноз погоды на 12 сентября: будет солнечно и по-летнему жарко
Погода в Украине в четверг, 12 сентября, будет очень теплой и сухой. В части областей будет настоящая летняя жара.
Температура воздуха будет колебаться от +24 до +26 градусов тепла. Наталья Диденко отметила, что ясная погода обусловлена двумя мощными антициклонами с востока и запада.
Читайте также: Мощный шторм в Крыму, погибли люди: фото и видео бурной стихии
Жарче всего будет на Николаевщине – +27...+29 градусов тепла. Ночью в Украине будет прохладно – от +9 до +12 градусов.
В Киеве 12 сентября будет солнечно и ясно. Синоптики обещают от +26 до +28 градусов тепла.
Прогноз погоды на четверг, 12 сентября, в городах Украины:
Ужгород – +25…+27
Львов – +25…+27
Ивано-Франковск – +24…+26
Тернополь – +25…+27
Черновцы – +25…+27
Хмельницкий – +25…+27
Луцк – +25…+27
Ровно – +25…+27
Житомир – +26…+28
Винница – +25…+27
Одесса – +26…+28
Николаев – +27…+29
Херсон – +26…+28
Симферополь – +26…+28
Кропивницкий – +26…+28
Черкассы – +26…+28
Чернигов – +26…+28
Сумы – +25…+27
Полтава – +26…+28
Днепр – +27…+28
Запорожье – +26…+28
Донецк – +24…+26
Луганск – +25…+27
Харьков – +25…+27
Киев – +26…+28
Прогноз погоды на 12 сентября от Укргидрометцентра