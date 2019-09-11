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      Прогноз погоды на 12 сентября: будет солнечно и по-летнему жарко

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      Погода 12 сентября 2019 Украина – прогноз погоды синоптика
      Прогноз погоды на 12 сентября / pinterest.com

      Погода в Украине в четверг, 12 сентября, будет очень теплой и сухой. В части областей будет настоящая летняя жара.

      Температура воздуха будет колебаться от +24 до +26 градусов тепла. Наталья Диденко отметила, что ясная погода обусловлена двумя мощными антициклонами с востока и запада.

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      Жарче всего будет на Николаевщине – +27...+29 градусов тепла. Ночью в Украине будет прохладно – от +9 до +12 градусов.

      В Киеве 12 сентября будет солнечно и ясно. Синоптики обещают от +26 до +28 градусов тепла.

      Прогноз погоды на четверг, 12 сентября, в городах Украины:

      Ужгород – +25…+27

      Львов – +25…+27

      Ивано-Франковск – +24…+26

      Тернополь – +25…+27

      Черновцы – +25…+27

      Хмельницкий – +25…+27

      Луцк – +25…+27

      Ровно – +25…+27

      Житомир – +26…+28

      Винница – +25…+27

      Одесса – +26…+28

      Николаев – +27…+29

      Херсон – +26…+28

      Симферополь – +26…+28

      Кропивницкий – +26…+28

      Черкассы – +26…+28

      Чернигов – +26…+28

      Сумы – +25…+27

      Полтава – +26…+28

      Днепр – +27…+28

      Запорожье – +26…+28

      Донецк – +24…+26

      Луганск – +25…+27

      Харьков – +25…+27

      Киев – +26…+28

      погода 12 вересня
      Прогноз погоды на 12 сентября от Укргидрометцентра

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 канал
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