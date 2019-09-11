Прогноз погоды на 12 сентября: будет солнечно и по-летнему жарко

Погода в Украине в четверг, 12 сентября, будет очень теплой и сухой. В части областей будет настоящая летняя жара.

Температура воздуха будет колебаться от +24 до +26 градусов тепла. Наталья Диденко отметила, что ясная погода обусловлена двумя мощными антициклонами с востока и запада.

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Жарче всего будет на Николаевщине – +27...+29 градусов тепла. Ночью в Украине будет прохладно – от +9 до +12 градусов.

В Киеве 12 сентября будет солнечно и ясно. Синоптики обещают от +26 до +28 градусов тепла.

Прогноз погоды на четверг, 12 сентября, в городах Украины:

Ужгород – +25…+27

Львов – +25…+27

Ивано-Франковск – +24…+26

Тернополь – +25…+27

Черновцы – +25…+27

Хмельницкий – +25…+27

Луцк – +25…+27

Ровно – +25…+27

Житомир – +26…+28

Винница – +25…+27

Одесса – +26…+28

Николаев – +27…+29

Херсон – +26…+28

Симферополь – +26…+28

Кропивницкий – +26…+28

Черкассы – +26…+28

Чернигов – +26…+28

Сумы – +25…+27

Полтава – +26…+28

Днепр – +27…+28

Запорожье – +26…+28

Донецк – +24…+26

Луганск – +25…+27

Харьков – +25…+27

Киев – +26…+28



Прогноз погоды на 12 сентября от Укргидрометцентра