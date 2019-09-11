Прогноз погоди на 12 вересня: буде сонячно та по-літньому спекотно

Погода в Україні у четвер, 12 вересня, буде дуже теплою та сухою. У частині областей буде справжня літня спека.

Температура повітря коливатиметься від +24 до +26 градусів тепла. Наталка Діденко зазначила, що ясна погода зумовлена двома потужними антициклони зі сходу та заходу.

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Найспекотніше буде на Миколаївщині – +27...+29 градусів тепла. Вночі в Україні буде прохолодно – від +9 до +12 градусів.

У Києві 12 вересня буде сонячно та ясно. Синоптики обіцяють від +26 до +28 градусів тепла.

Прогноз погоди на четвер, 12 вересня, у містах України:

Ужгород – +25…+27

Львів – +25…+27

Івано-Франківськ – +24…+26

Тернопіль – +25…+27

Чернівці – +25…+27

Хмельницький – +25…+27

Луцьк – +25…+27

Рівне – +25…+27

Житомир – +26…+28

Вінниця – +25…+27

Одеса – +26…+28

Миколаїв – +27…+29

Херсон – +26…+28

Сімферополь – +26…+28

Кропивницький – +26…+28

Черкаси – +26…+28

Чернігів – +26…+28

Суми – +25…+27

Полтава – +26…+28

Дніпро – +27…+28

Запоріжжя – +26…+28

Донецьк – +24…+26

Луганськ – +25…+27

Харків – +25…+27

Київ – +26…+28



Прогноз погоди на 12 вересня від Укргідрометцентру