Прогноз погоди на 12 вересня: буде сонячно та по-літньому спекотно
Погода в Україні у четвер, 12 вересня, буде дуже теплою та сухою. У частині областей буде справжня літня спека.
Температура повітря коливатиметься від +24 до +26 градусів тепла. Наталка Діденко зазначила, що ясна погода зумовлена двома потужними антициклони зі сходу та заходу.
Читайте також: Потужний шторм у Криму, загинули люди: фото та відео бурхливої стихії
Найспекотніше буде на Миколаївщині – +27...+29 градусів тепла. Вночі в Україні буде прохолодно – від +9 до +12 градусів.
У Києві 12 вересня буде сонячно та ясно. Синоптики обіцяють від +26 до +28 градусів тепла.
Прогноз погоди на четвер, 12 вересня, у містах України:
Ужгород – +25…+27
Львів – +25…+27
Івано-Франківськ – +24…+26
Тернопіль – +25…+27
Чернівці – +25…+27
Хмельницький – +25…+27
Луцьк – +25…+27
Рівне – +25…+27
Житомир – +26…+28
Вінниця – +25…+27
Одеса – +26…+28
Миколаїв – +27…+29
Херсон – +26…+28
Сімферополь – +26…+28
Кропивницький – +26…+28
Черкаси – +26…+28
Чернігів – +26…+28
Суми – +25…+27
Полтава – +26…+28
Дніпро – +27…+28
Запоріжжя – +26…+28
Донецьк – +24…+26
Луганськ – +25…+27
Харків – +25…+27
Київ – +26…+28
Прогноз погоди на 12 вересня від Укргідрометцентру