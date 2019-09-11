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      Прогноз погоди на 12 вересня: буде сонячно та по-літньому спекотно

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      Погода 12 вересня 2019 Україна – прогноз погоди від синоптика
      Прогноз погоди на 12 вересня / pinterest.com

      Погода в Україні у четвер, 12 вересня, буде дуже теплою та сухою. У частині областей буде справжня літня спека.

      Температура повітря коливатиметься від +24 до +26 градусів тепла. Наталка Діденко зазначила, що ясна погода зумовлена двома потужними антициклони зі сходу та заходу.

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      Найспекотніше буде на Миколаївщині – +27...+29 градусів тепла. Вночі в Україні буде прохолодно – від +9 до +12 градусів.

      У Києві 12 вересня буде сонячно та ясно. Синоптики обіцяють від +26 до +28 градусів тепла.

      Прогноз погоди на четвер, 12 вересня, у містах України:

      Ужгород – +25…+27

      Львів – +25…+27

      Івано-Франківськ – +24…+26

      Тернопіль – +25…+27

      Чернівці – +25…+27

      Хмельницький – +25…+27

      Луцьк – +25…+27

      Рівне – +25…+27

      Житомир – +26…+28

      Вінниця – +25…+27

      Одеса – +26…+28

      Миколаїв – +27…+29

      Херсон – +26…+28

      Сімферополь – +26…+28

      Кропивницький – +26…+28

      Черкаси – +26…+28

      Чернігів – +26…+28

      Суми – +25…+27

      Полтава – +26…+28

      Дніпро – +27…+28

      Запоріжжя – +26…+28

      Донецьк – +24…+26

      Луганськ – +25…+27

      Харків – +25…+27

      Київ – +26…+28

      погода 12 вересня
      Прогноз погоди на 12 вересня від Укргідрометцентру

      blog_ava
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      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
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