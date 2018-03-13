Прогноз погоды на 13 марта: большинство территории Украины зальют дожди
Погода во вторник, 13 марта, в Украине будет дождливой в одной части Украины и солнечной в другой. Так, дожди во всех областях Украины, кроме восточных регионов.
Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.
Так, во вторник дожди ожидаются на Закарпатье, Львовщине, в Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой и Волынской областях, в Ровенской, Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Одесской, Николаевской, Херсонской областях и в Крыму.
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В то же время ясная и солнечная погода 13 марта ожидается на Сумщине, Харьковщине, Полтавщине, Днепропетровщине, в Луганской, Донецкой областях и в Запорожье.
Как сообщила синоптик Наталья Диденко, во вторник в Украине стоит ожидать сильного ветра.
Завтра, 13 марта, и в ближайшие дни в Украине будет доминировать влажный атлантический воздух, носить, как ведра с водой, атмосферные фронты. Завтра днем +3 ... +9, на западе и юге +4 ... +14 градусов,
– говорится в сообщении синоптика.
Погода в Киеве во вторник будет дождливой с прояснениями. Также в столице ожидается порывистый ветер, который может усилиться. Дневная температура воздуха составит +5 ... +7 градусов.
Прогноз погоды на вторник, 13 марта, в городах Украины:
Ужгород – +10…+12
Львов – +12…+14
Ивано-Франковск – +9…+11
Тернополь – +9…+11
Черновцы – +9…+11
Хмельницкий – +9…+11
Луцк – +12…+14
Ровно – +9…+11
Житомир – +5…+7
Винница – +5…+7
Одесса – +8…+10
Николаев – +7…+9
Херсон – +7…+9
Симферополь – +11…+13
Кропивницкий – +5…+7
Черкассы – +5…+7
Чернигов – +4…+6
Сумы – +1…+3
Полтава – +2…+4
Днепр – +4…+6
Запорожье – +4…+6
Донецк – +2…+4
Луганск – +1…+3
Харьков – +2…+4
Киев – +5…+7