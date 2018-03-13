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Прогноз погоды на 13 марта: большинство территории Украины зальют дожди

219 Читати новину українською
Погода 13 марта в Украине
Погода 13 марта в Украине / Фото из открытых источников

Погода во вторник, 13 марта, в Украине будет дождливой в одной части Украины и солнечной в другой. Так, дожди во всех областях Украины, кроме восточных регионов.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Так, во вторник дожди ожидаются на Закарпатье, Львовщине, в Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой и Волынской областях, в Ровенской, Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Одесской, Николаевской, Херсонской областях и в Крыму.

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В то же время ясная и солнечная погода 13 марта ожидается на Сумщине, Харьковщине, Полтавщине, Днепропетровщине, в Луганской, Донецкой областях и в Запорожье.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко, во вторник в Украине стоит ожидать сильного ветра.

Завтра, 13 марта, и в ближайшие дни в Украине будет доминировать влажный атлантический воздух, носить, как ведра с водой, атмосферные фронты. Завтра днем ​​+3 ... +9, на западе и юге +4 ... +14 градусов,
– говорится в сообщении синоптика.

Погода в Киеве во вторник будет дождливой с прояснениями. Также в столице ожидается порывистый ветер, который может усилиться. Дневная температура воздуха составит +5 ... +7 градусов.

Прогноз погоды на вторник, 13 марта, в городах Украины:

Ужгород – +10…+12

Львов – +12…+14

Ивано-Франковск – +9…+11

Тернополь – +9…+11

Черновцы – +9…+11

Хмельницкий – +9…+11

Луцк – +12…+14

Ровно – +9…+11

Житомир – +5…+7

Винница – +5…+7

Одесса – +8…+10

Николаев – +7…+9

Херсон – +7…+9

Симферополь – +11…+13

Кропивницкий – +5…+7

Черкассы – +5…+7

Чернигов – +4…+6

Сумы – +1…+3

Полтава – +2…+4

Днепр – +4…+6

Запорожье – +4…+6

Донецк – +2…+4

Луганск – +1…+3

Харьков – +2…+4

Киев – +5…+7

Прогноз погоды на 13 марта от Укргидрометцентра
Погода в Україні 13 березня

Теги: Новости Украины Погода
Источник: 24 Канал
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