Прогноз погоди на 13 березня: більшість території України заллють дощі
Погода у вівторок, 13 березня, в Україні буде дощовою в одній частині України та сонячною в іншій. Так, дощитиме в усіх областях України, окрім східних регіонів.
Про це свідчать дані Укргідрометцентру.
Так, у вівторок дощі очікуються на Закарпатті, Львівщині, Івано-Франківщині, Тернопільщині, Чернівецькій та Волинській областях, на Рівненщині, Житомирщині, Вінниччині, Київщині, Чернігівщині, Черкащині, Кіровоградщині, Одещині, Миколаївщині, Херсонщині та в Криму.
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Водночас ясна та сонячна погода 13 березня очікується на Сумщині, Харківщині, Полтавщині, Дніпропетровщині, Луганщині, Донеччині та на Запоріжжі.
Як повідомила синоптик Наталка Діденко, у вівторок в Україні варто чекати сильного вітру.
Завтра, 13 березня, та найближчими днями в Україні домінуватиме вологе атлантичне повітря, яке носитимуть, як відра з водою, атмосферні фронти. Завтра вдень +3+9, на заході та півдні +4+14 градусів,
– мовиться у повідомленні синоптика.
Погода у Києві у вівторок буде дощовою з проясненнями. Також у столиці очікується поривчастий вітер, який може посилитися. Денна температура повітря становитиме +5+7 градусів.
Прогноз погоди на вівторок, 13 березня, у містах України:
Ужгород – +10…+12
Львів – +12…+14
Івано-Франківськ – +9…+11
Тернопіль – +9…+11
Чернівці – +9…+11
Хмельницький – +9…+11
Луцьк – +12…+14
Рівне – +9…+11
Житомир – +5…+7
Вінниця – +5…+7
Одеса – +8…+10
Миколаїв – +7…+9
Херсон – +7…+9
Сімферополь – +11…+13
Кропивницький – +5…+7
Черкаси – +5…+7
Чернігів – +4…+6
Суми – +1…+3
Полтава – +2…+4
Дніпро – +4…+6
Запоріжжя – +4…+6
Донецьк – +2…+4
Луганськ – +1…+3
Харків – +2…+4
Київ – +5…+7