Прогноз погоди на 13 березня: більшість території України заллють дощі

Погода у вівторок, 13 березня, в Україні буде дощовою в одній частині України та сонячною в іншій. Так, дощитиме в усіх областях України, окрім східних регіонів.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

Так, у вівторок дощі очікуються на Закарпатті, Львівщині, Івано-Франківщині, Тернопільщині, Чернівецькій та Волинській областях, на Рівненщині, Житомирщині, Вінниччині, Київщині, Чернігівщині, Черкащині, Кіровоградщині, Одещині, Миколаївщині, Херсонщині та в Криму.

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Водночас ясна та сонячна погода 13 березня очікується на Сумщині, Харківщині, Полтавщині, Дніпропетровщині, Луганщині, Донеччині та на Запоріжжі.

Як повідомила синоптик Наталка Діденко, у вівторок в Україні варто чекати сильного вітру.

Завтра, 13 березня, та найближчими днями в Україні домінуватиме вологе атлантичне повітря, яке носитимуть, як відра з водою, атмосферні фронти. Завтра вдень +3+9, на заході та півдні +4+14 градусів,

– мовиться у повідомленні синоптика.

Погода у Києві у вівторок буде дощовою з проясненнями. Також у столиці очікується поривчастий вітер, який може посилитися. Денна температура повітря становитиме +5+7 градусів.

Прогноз погоди на вівторок, 13 березня, у містах України:

Ужгород – +10…+12

Львів – +12…+14

Івано-Франківськ – +9…+11

Тернопіль – +9…+11

Чернівці – +9…+11

Хмельницький – +9…+11

Луцьк – +12…+14

Рівне – +9…+11

Житомир – +5…+7

Вінниця – +5…+7

Одеса – +8…+10

Миколаїв – +7…+9

Херсон – +7…+9

Сімферополь – +11…+13

Кропивницький – +5…+7

Черкаси – +5…+7

Чернігів – +4…+6

Суми – +1…+3

Полтава – +2…+4

Дніпро – +4…+6

Запоріжжя – +4…+6

Донецьк – +2…+4

Луганськ – +1…+3

Харків – +2…+4

Київ – +5…+7

Прогноз погоди на 13 березня від Укргідрометцентру

