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      Прогноз погоды на 13 апреля: в основном в Украине будет сухо и солнечно, на юге и востоке– дожди

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      Погода 13 апреля 2019 Украина - прогноз погоды синоптика
      Какой будет погода 13 апреля в Украине / Фото из открытых источников

      Погода в субботу 13 апреля в Украине будет преимущественно прохладной, правда на востоке и юге воздух останется теплой. Температура на западе и севере в среднем составит +11 – +12 градусов тепла, в центре– +13 – +15 градусов, а на юге и востоке– +15 – +17.

      Как отмечает синоптик Наталья Диденко, 13 апреля дождь будет наиболее вероятным в восточной части Украины, а на остальной территории – без осадков. Относительно температуры воздуха, то на западе и севере ожидается в течение дня от 7 до +2 градусов тепла, в центре - +10 – +15 градусов и на юге и востоке - +14 – +18 градусов.

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      В Киеве же в субботу будет преобладать прохладная погода, а температура воздуха составит 8 – 10 градусов выше нуля. Существенные осадки маловероятны.

      Прогноз погоды на субботу, 13 апреля, в городах Украины:

      Ужгород – +14...+16

      Львов – +9...+11

      Ивано-Франковск – +9...+11

      Тернополь – +10...+12

      Черновцы – +10...+12

      Хмельницкий – +10...+12

      Луцк – +9...+11

      Ровно – +9...+11

      Житомир – +9...+11

      Винница – +10...+12

      Одесса – +15...+17

      Николаев – +14...+16

      Херсон – +15...+17

      Симферополь – +14...+16

      Кропивницкий – +13...+15

      Черкассы – +11...+13

      Чернигов – +10...+12

      Сумы - + 11... + 13

      Полтава – +14...+16

      Днепр – +14...+16

      Запорожье – +14...+16

      Донецк – +15...+17

      Луганск – +15...+17

      Харьков – +15...+17

      Киев – +9...+11

      В Украинском гидрометцентре, со своей стороны, сообщили, что 13 апреля в южных, восточных, Днепропетровской, а также Полтавской областях будет облачно, небольшие и местами умеренные дожди, в то же время возможны и грозы. Также утром следует ожидать туман. Столбики термометров в этих регионах поднимутся до +12 – +17 градусов.

      На остальной территории Украины – облачно с прояснениями и без существенных осадков. Температура здесь поднимется до 8-13 градусов тепла, а в Карпатах составит 1-3 градуса тепла.

      Ветер в Украине в основном будет северо-восточным со скоростью 5-10 метров в секунду.

       

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      Теги: Новости Украины Непогода в Украине Погода
      Источник: 24 канал
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