Прогноз погоды на 13 апреля: в основном в Украине будет сухо и солнечно, на юге и востоке– дожди

Погода в субботу 13 апреля в Украине будет преимущественно прохладной, правда на востоке и юге воздух останется теплой. Температура на западе и севере в среднем составит +11 – +12 градусов тепла, в центре– +13 – +15 градусов, а на юге и востоке– +15 – +17.

Как отмечает синоптик Наталья Диденко, 13 апреля дождь будет наиболее вероятным в восточной части Украины, а на остальной территории – без осадков. Относительно температуры воздуха, то на западе и севере ожидается в течение дня от 7 до +2 градусов тепла, в центре - +10 – +15 градусов и на юге и востоке - +14 – +18 градусов.

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В Киеве же в субботу будет преобладать прохладная погода, а температура воздуха составит 8 – 10 градусов выше нуля. Существенные осадки маловероятны.

Прогноз погоды на субботу, 13 апреля, в городах Украины:

Ужгород – +14...+16

Львов – +9...+11

Ивано-Франковск – +9...+11

Тернополь – +10...+12

Черновцы – +10...+12

Хмельницкий – +10...+12

Луцк – +9...+11

Ровно – +9...+11

Житомир – +9...+11

Винница – +10...+12

Одесса – +15...+17

Николаев – +14...+16

Херсон – +15...+17

Симферополь – +14...+16

Кропивницкий – +13...+15

Черкассы – +11...+13

Чернигов – +10...+12

Сумы - + 11... + 13

Полтава – +14...+16

Днепр – +14...+16

Запорожье – +14...+16

Донецк – +15...+17

Луганск – +15...+17

Харьков – +15...+17

Киев – +9...+11

В Украинском гидрометцентре, со своей стороны, сообщили, что 13 апреля в южных, восточных, Днепропетровской, а также Полтавской областях будет облачно, небольшие и местами умеренные дожди, в то же время возможны и грозы. Также утром следует ожидать туман. Столбики термометров в этих регионах поднимутся до +12 – +17 градусов.

На остальной территории Украины – облачно с прояснениями и без существенных осадков. Температура здесь поднимется до 8-13 градусов тепла, а в Карпатах составит 1-3 градуса тепла.

Ветер в Украине в основном будет северо-восточным со скоростью 5-10 метров в секунду.