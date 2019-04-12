Прогноз погоди на 13 квітня: переважно в Україні буде сухо та сонячно, на півдні та сході – дощі

Погода у суботу 13 квітня в Україні буде здебільшого прохолодною, щоправда на сході та півдні повітря залишиться теплішим. Температура на заході та півночі у середньому становитиме +11 – +12 градусів тепла, у центрі – +13 – +15 градусів, а на півдні та сході – +15 – +17.

Як зазначає синоптик Наталка Діденко, 13 квітня дощ буде найбільш імовірним у східній частині України, а на решті території – без опадів. Щодо температури повітря, то на заході та півночі очікується протягом дня від 7 до +2 градусів тепла, у центрі - +10 – +15 градусів і на півдні та сході - +14 – +18 градусів.

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У Києві ж у суботу переважатиме прохолодна погода, а температура повітря становитиме 8 – 10 градусів вище нуля. Істотні опади є малоймовірними.

Прогноз погоди на суботу, 13 квітня, у містах України:

Ужгород – +14…+16

Львів – +9…+11

Івано-Франківськ – +9…+11

Тернопіль – +10…+12

Чернівці – +10…+12

Хмельницький – +10…+12

Луцьк – +9…+11

Рівне – +9…+11

Житомир – +9…+11

Вінниця – +10…+12

Одеса – +15…+17

Миколаїв – +14…+16

Херсон – +15…+17

Сімферополь – +14…+16

Кропивницький – +13…+15

Черкаси – +11…+13

Чернігів – +10…+12

Суми – +11…+13

Полтава – +14…+16

Дніпро – +14…+16

Запоріжжя – +14…+16

Донецьк – +15…+17

Луганськ – +15…+17

Харків – +15…+17

Київ – +9…+11

В Українському гідрометцентрі, зі свого боку, повідомили, що 13 квітня у південних, східних, Дніпропетровській, а також Полтавській областях буде хмарно, невеликі та місцями помірні дощі, водночас є можливим й грози. Також уранці слід очікувати туман. Стовпчики термометрів у цих регіонах піднімуться до +12 – +17 градусів.

На решті території України – хмарно з проясненнями та без істотних опадів. Температура тут підніметься до 8-13 градусів тепла, а у Карпатах становитиме 1-3 градуси тепла.

Вітер в Україні здебільшого буде північно-східним зі швидкістю 5-10 метрів за секунду.