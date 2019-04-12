Прогноз погоди на 13 квітня: переважно в Україні буде сухо та сонячно, на півдні та сході – дощі
Погода у суботу 13 квітня в Україні буде здебільшого прохолодною, щоправда на сході та півдні повітря залишиться теплішим. Температура на заході та півночі у середньому становитиме +11 – +12 градусів тепла, у центрі – +13 – +15 градусів, а на півдні та сході – +15 – +17.
Як зазначає синоптик Наталка Діденко, 13 квітня дощ буде найбільш імовірним у східній частині України, а на решті території – без опадів. Щодо температури повітря, то на заході та півночі очікується протягом дня від 7 до +2 градусів тепла, у центрі - +10 – +15 градусів і на півдні та сході - +14 – +18 градусів.
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У Києві ж у суботу переважатиме прохолодна погода, а температура повітря становитиме 8 – 10 градусів вище нуля. Істотні опади є малоймовірними.
Прогноз погоди на суботу, 13 квітня, у містах України:
Ужгород – +14…+16
Львів – +9…+11
Івано-Франківськ – +9…+11
Тернопіль – +10…+12
Чернівці – +10…+12
Хмельницький – +10…+12
Луцьк – +9…+11
Рівне – +9…+11
Житомир – +9…+11
Вінниця – +10…+12
Одеса – +15…+17
Миколаїв – +14…+16
Херсон – +15…+17
Сімферополь – +14…+16
Кропивницький – +13…+15
Черкаси – +11…+13
Чернігів – +10…+12
Суми – +11…+13
Полтава – +14…+16
Дніпро – +14…+16
Запоріжжя – +14…+16
Донецьк – +15…+17
Луганськ – +15…+17
Харків – +15…+17
Київ – +9…+11
В Українському гідрометцентрі, зі свого боку, повідомили, що 13 квітня у південних, східних, Дніпропетровській, а також Полтавській областях буде хмарно, невеликі та місцями помірні дощі, водночас є можливим й грози. Також уранці слід очікувати туман. Стовпчики термометрів у цих регіонах піднімуться до +12 – +17 градусів.
На решті території України – хмарно з проясненнями та без істотних опадів. Температура тут підніметься до 8-13 градусів тепла, а у Карпатах становитиме 1-3 градуси тепла.
Вітер в Україні здебільшого буде північно-східним зі швидкістю 5-10 метрів за секунду.