Прогноз погоды на 13 августа: по всей Украине солнечно и сухо
Погода в Украине в понедельник, 13 августа, на всей територии Украины будет солнечно, жарко и без осадков.
Об этом в своем Facebook написала синоптик Наталья Диденко.
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Понедельник в Украине даже без хвостов – повсюду солнечно, сухо. Температура воздуха 27 + 32 градуса,
– отметила Диденко.
По данным украинского гидрометцентра температура воздуха на Западе будет составлять +27 ... + 29 градусов, на Востоке - 28 ... + 31 на Севере и в центральной части Украины – +26 ... + 30 градусов и на юге – +20 ... + 33 градус.
Прогноз погоды на воскресенье, 12 августа, в городах Украины:
Ужгород – +27 ... + 29
Львов – +27 ... + 29
Ивано-Франковск – +27 ... + 29
Тернополь – +27 ... + 29
Черновцы – +27 ... + 29
Хмельницкий – +27 ... + 29
Луцк – +27 ... + 29
Ровно – +27 ... + 29
Житомир – +27 ... + 29
Винница – 28 ... + 30
Одесса – +30 ... + 32
Николаев – +31 ... + 33
Херсон – +30 ... + 32
Симферополь – +29 ... + 31
Кропивницкий – 28 ... + 30
Черкассы – +27 ... + 29
Чернигов – +26 ... + 28
Сумы – +26 ... + 28
Полтава – +27 ... + 39
Днепр – +29 ... + 31
Запорожье – +30 ... + 32
Донецк – +29 ... + 31
Луганск – 28 ... + 30
Харьков – 28 ... + 30
Киев – +26 ... + 28
Прогноз погоды на 13 августа от Укргидрометцентра