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Прогноз погоды на 13 августа: по всей Украине солнечно и сухо

28 Читати новину українською
Прогноз погоды в Украине на 13 августа
Прогноз погоды в Украине на 13 августа / fakty.ictv.ua

Погода в Украине в понедельник, 13 августа, на всей територии Украины будет солнечно, жарко и без осадков.

Об этом в своем Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

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Понедельник в Украине даже без хвостов – повсюду солнечно, сухо. Температура воздуха 27 + 32 градуса,
– отметила Диденко.

По данным украинского гидрометцентра температура воздуха на Западе будет составлять +27 ... + 29 градусов, на Востоке - 28 ... + 31 на Севере и в центральной части Украины – +26 ... + 30 градусов и на юге – +20 ... + 33 градус.

Прогноз погоды на воскресенье, 12 августа, в городах Украины:

Ужгород – +27 ... + 29

Львов – +27 ... + 29

Ивано-Франковск – +27 ... + 29

Тернополь – +27 ... + 29

Черновцы – +27 ... + 29

Хмельницкий – +27 ... + 29

Луцк – +27 ... + 29

Ровно – +27 ... + 29

Житомир – +27 ... + 29

Винница – 28 ... + 30

Одесса – +30 ... + 32

Николаев – +31 ... + 33

Херсон – +30 ... + 32

Симферополь – +29 ... + 31

Кропивницкий – 28 ... + 30

Черкассы – +27 ... + 29

Чернигов – +26 ... + 28

Сумы – +26 ... + 28

Полтава – +27 ... + 39

Днепр – +29 ... + 31

Запорожье – +30 ... + 32

Донецк – +29 ... + 31

Луганск – 28 ... + 30

Харьков – 28 ... + 30

Киев – +26 ... + 28

Прогноз погоди на 13 серпня від Укргідрометцентру
Прогноз погоды на 13 августа от Укргидрометцентра

Теги: Новости Украины Жара в Украине Погода
Источник: 24 Канал
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