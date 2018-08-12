15:46
12 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
26°C 14°C
  • понеділок
    28°C 14°C
  • вівторок
    32°C 20°C
  • середа
    31°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Те, що сидить в голові у Маші Захарової. Голлівудський етап росдипломатії
Вєсті Кремля
18:41, 11 серпня
Вєсті.UA. Жир. Порошенко вдарився в релігію. Кива поїхав на заробітки
Вєсті.UA
18:20, 11 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Прогноз погоди на 13 серпня: по всій Україні сонячно і сухо

47 Читать новость на русском
Прогноз погоди в Україні на 13 серпня
Прогноз погоди в Україні на 13 серпня / fakty.ictv.ua

Погода в Україні в понеділок, 13 серпня, на всій тереторії України буде сонячно, спекотно і без опадів.

Про це у своєму Facebook написала синоптик Наталка Діденко.

Читайте також: У літак з російськими туристами влучила блискавка

Понеділок в Україні навіть без хвостів - повсюди сонячно, сухо. Температура повітря +27+32 градуси, 
– зазначила Діденко.

За даними українського гідрометцентру температура повітря на Заході складатиме +27...+29 градусів, на Сході – +28...+31 на Півночі та в центральній частині України – +26...+30 градусів та на півдні – +20...+33 градус.

Прогноз погоди на неділю, 12 серпня, у містах України:

Ужгород – +27...+29

Львів – +27...+29

Івано-Франківськ – +27...+29

Тернопіль – +27...+29

Чернівці – +27...+29

Хмельницький – +27...+29

Луцьк – +27...+29

Рівне – +27...+29

Житомир – +27...+29

Вінниця – +28...+30

Одеса – +30...+32

Миколаїв – +31...+33

Херсон – +30...+32

Сімферополь – +29...+31

Кропивницький – +28...+30

Черкаси – +27...+29

Чернігів – +26...+28

Суми – +26...+28

Полтава – +27...+39

Дніпро – +29...+31

Запоріжжя – +30...+32

Донецьк – +29...+31

Луганськ – +28...+30

Харків – +28...+30

Київ – +26...+28

Прогноз погоди на 13 серпня від Укргідрометцентру
Прогноз погоди на 13 серпня від Укргідрометцентру

Теги: Новини України Спека в Україні Погода
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Білий дім звернувся до української коаліції
 11 лютого 2016 , 23:58 1
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Топ-новини: Тайсон може переїхати в Росію, а Хачеріді в Туреччину
 29 грудня 2016 , 07:30
Екс-гравець збірної України дебютував в чемпіонаті Росії
 19 березня 2017 , 13:28
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук