Прогноз погоди на 13 серпня: по всій Україні сонячно і сухо

Погода в Україні в понеділок, 13 серпня, на всій тереторії України буде сонячно, спекотно і без опадів.

Про це у своєму Facebook написала синоптик Наталка Діденко.

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Понеділок в Україні навіть без хвостів - повсюди сонячно, сухо. Температура повітря +27+32 градуси,

– зазначила Діденко.

За даними українського гідрометцентру температура повітря на Заході складатиме +27...+29 градусів, на Сході – +28...+31 на Півночі та в центральній частині України – +26...+30 градусів та на півдні – +20...+33 градус.

Прогноз погоди на неділю, 12 серпня, у містах України:

Ужгород – +27...+29

Львів – +27...+29

Івано-Франківськ – +27...+29

Тернопіль – +27...+29

Чернівці – +27...+29

Хмельницький – +27...+29

Луцьк – +27...+29

Рівне – +27...+29

Житомир – +27...+29

Вінниця – +28...+30

Одеса – +30...+32

Миколаїв – +31...+33

Херсон – +30...+32

Сімферополь – +29...+31

Кропивницький – +28...+30

Черкаси – +27...+29

Чернігів – +26...+28

Суми – +26...+28

Полтава – +27...+39

Дніпро – +29...+31

Запоріжжя – +30...+32

Донецьк – +29...+31

Луганськ – +28...+30

Харків – +28...+30

Київ – +26...+28



Прогноз погоди на 13 серпня від Укргідрометцентру