Прогноз погоди на 13 серпня: по всій Україні сонячно і сухо
Погода в Україні в понеділок, 13 серпня, на всій тереторії України буде сонячно, спекотно і без опадів.
Про це у своєму Facebook написала синоптик Наталка Діденко.
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Понеділок в Україні навіть без хвостів - повсюди сонячно, сухо. Температура повітря +27+32 градуси,
– зазначила Діденко.
За даними українського гідрометцентру температура повітря на Заході складатиме +27...+29 градусів, на Сході – +28...+31 на Півночі та в центральній частині України – +26...+30 градусів та на півдні – +20...+33 градус.
Прогноз погоди на неділю, 12 серпня, у містах України:
Ужгород – +27...+29
Львів – +27...+29
Івано-Франківськ – +27...+29
Тернопіль – +27...+29
Чернівці – +27...+29
Хмельницький – +27...+29
Луцьк – +27...+29
Рівне – +27...+29
Житомир – +27...+29
Вінниця – +28...+30
Одеса – +30...+32
Миколаїв – +31...+33
Херсон – +30...+32
Сімферополь – +29...+31
Кропивницький – +28...+30
Черкаси – +27...+29
Чернігів – +26...+28
Суми – +26...+28
Полтава – +27...+39
Дніпро – +29...+31
Запоріжжя – +30...+32
Донецьк – +29...+31
Луганськ – +28...+30
Харків – +28...+30
Київ – +26...+28
Прогноз погоди на 13 серпня від Укргідрометцентру