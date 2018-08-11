У літак з російськими туристами влучила блискавка
У літак, який повертався з болгарського міста Бургаса у Москву, вдарила блискавка і пошкодила крило. На борту літака Boeing 737 перебували російські туристи, які поверталися з відпочинку додому.
Про це повідомляє "Інтерфакс".
Читайте також: У Японії розбився гелікоптер із 9 людьми на борту
Після приземлення капітан корабля запідозрив, що у повітряне судно могла влучити блискавка. Літак перевірили техніки і виявили на крилі сліди, характерні для потрапляння блискавки.
У аеропорті "Внуково", де приземлився літак, уточнили, що через удар блискавки обвуглилися елементи конструкції крила.
Зазначається, що літак знову буде здійснювати рейси після того, як пройде перевірку.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою7 січня 2015 , 11:10
Американці представили собакоподібного робота на ім'я Spot12 лютого 2015 , 01:38
Стрілянина в аеропорту поблизу Маямі: є вбиті та поранені, нападника ліквідували6 січня 2017 , 21:11 2
Відкривай легендарні місця: Сопот9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis16 квітня , 15:00