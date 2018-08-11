У літак з російськими туристами влучила блискавка

У літак, який повертався з болгарського міста Бургаса у Москву, вдарила блискавка і пошкодила крило. На борту літака Boeing 737 перебували російські туристи, які поверталися з відпочинку додому.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

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Після приземлення капітан корабля запідозрив, що у повітряне судно могла влучити блискавка. Літак перевірили техніки і виявили на крилі сліди, характерні для потрапляння блискавки.

У аеропорті "Внуково", де приземлився літак, уточнили, що через удар блискавки обвуглилися елементи конструкції крила.

Зазначається, що літак знову буде здійснювати рейси після того, як пройде перевірку.