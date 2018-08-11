В самолет с российскими туристами попала молния
В самолет, который возвращался из болгарского города Бургаса в Москву, ударила молния и повредила крыло. На борту самолета Boeing 737 находились российские туристы, которые возвращались с отдыха домой.
Об этом сообщает "Интерфакс".
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После приземления капитан корабля заподозрил, что в воздушное судно могла попасть молния. Самолет проверили техники и обнаружили на крыле следы, характерные для попадания молнии.
В аэропорту "Внуково", где приземлился самолет, уточнили, что из-за удара молнии обуглились элементы конструкции крыла.
Отмечается, что самолет вновь будет совершать рейсы после того, как пройдет проверку.
Источник: 24 Канал
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