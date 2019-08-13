Прогноз погоды на 13 августа: Украину накроет жара
Погода в Украине во вторник, 13 августа, будет жаркой во всех областях. Столбики термометров поднимутся до +30+35 градусов. Только в западных регионах пройдут летние грозы, из-за чего воздух будет свежим и прохладным.
13 августа в Украине будет самая жаркая погода за всю неделю, пишет синоптик Наталья Диденко.
Вам будет интересно: Глобальное потепление: человечество не готово бороться
В большинстве областей воздух прогреется до +30+35 градусов. На Востоке столбики термометров покажут +26+32 градуса, а на Волыни, Ровенщине, Львовщине – +24+28 градусов.
Температурные контрасты – значительные. Жара наберет обороты, поэтому в отдельных районах дожди могут переходить в сильные ливни и даже сопровождаться шквалом,
– отметила синоптик.
Грозы стоит ожидать жителям Запада, а уже к вечеру они доберутся и до Винницкой и северных регионов. На остальной территории Украины, в частности в южных, восточных и большинстве центральных областей, будет сухо и солнечно.
В Киеве 13 августа также ожидается жаркая погода. Температура воздуха в течение дня составит +31+34 градуса. Однако, к вечеру в столице возможен дождь с грозой.
Прогноз погоды на вторник, 13 августа, в городах Украины:
Ужгород – +31...+33
Львов – +28...+30
Ивано-Франковск – +30...+32
Тернополь – +30...+32
Черновцы – +31...+33
Хмельницкий – +30...+32
Луцк – +28...+30
Ровно – +29...+31
Житомир – +30...+32
Винница – +30...+32
Одесса – +30...+32
Николаев – +30...+32
Херсон – +30...+32
Симферополь – +30...+32
Кропивницкий – +30...+32
Черкассы – +30...+32
Чернигов – +30...+32
Сумы – +29...+31
Полтава – +29...+31
Днепр – +29...+31
Запорожье – +29...+31
Донецк – +29...+31
Луганск – +30...+32
Харьков – +30...+32
Киев – +31...+33
Прогноз погоды на вторник, 13 августа, от Укргидрометцентра