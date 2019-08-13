Прогноз погоды на 13 августа: Украину накроет жара

Погода в Украине во вторник, 13 августа, будет жаркой во всех областях. Столбики термометров поднимутся до +30+35 градусов. Только в западных регионах пройдут летние грозы, из-за чего воздух будет свежим и прохладным.

13 августа в Украине будет самая жаркая погода за всю неделю, пишет синоптик Наталья Диденко.

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В большинстве областей воздух прогреется до +30+35 градусов. На Востоке столбики термометров покажут +26+32 градуса, а на Волыни, Ровенщине, Львовщине – +24+28 градусов.

Температурные контрасты – значительные. Жара наберет обороты, поэтому в отдельных районах дожди могут переходить в сильные ливни и даже сопровождаться шквалом,

– отметила синоптик.

Грозы стоит ожидать жителям Запада, а уже к вечеру они доберутся и до Винницкой и северных регионов. На остальной территории Украины, в частности в южных, восточных и большинстве центральных областей, будет сухо и солнечно.

В Киеве 13 августа также ожидается жаркая погода. Температура воздуха в течение дня составит +31+34 градуса. Однако, к вечеру в столице возможен дождь с грозой.

Прогноз погоды на вторник, 13 августа, в городах Украины:

Ужгород – +31...+33

Львов – +28...+30

Ивано-Франковск – +30...+32

Тернополь – +30...+32

Черновцы – +31...+33

Хмельницкий – +30...+32

Луцк – +28...+30

Ровно – +29...+31

Житомир – +30...+32

Винница – +30...+32

Одесса – +30...+32

Николаев – +30...+32

Херсон – +30...+32

Симферополь – +30...+32

Кропивницкий – +30...+32

Черкассы – +30...+32

Чернигов – +30...+32

Сумы – +29...+31

Полтава – +29...+31

Днепр – +29...+31

Запорожье – +29...+31

Донецк – +29...+31

Луганск – +30...+32

Харьков – +30...+32

Киев – +31...+33



Прогноз погоды на вторник, 13 августа, от Укргидрометцентра