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      Прогноз погоды на 13 августа: Украину накроет жара

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      Погода 13 августа 2019: Украину накроет жара – прогноз синоптика
      Прогноз погоды на 13 августа / Иллюстративное фото

      Погода в Украине во вторник, 13 августа, будет жаркой во всех областях. Столбики термометров поднимутся до +30+35 градусов. Только в западных регионах пройдут летние грозы, из-за чего воздух будет свежим и прохладным.

      13 августа в Украине будет самая жаркая погода за всю неделю, пишет синоптик Наталья Диденко.

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      В большинстве областей воздух прогреется до +30+35 градусов. На Востоке столбики термометров покажут +26+32 градуса, а на Волыни, Ровенщине, Львовщине – +24+28 градусов.

      Температурные контрасты – значительные. Жара наберет обороты, поэтому в отдельных районах дожди могут переходить в сильные ливни и даже сопровождаться шквалом,
      – отметила синоптик.

      Грозы стоит ожидать жителям Запада, а уже к вечеру они доберутся и до Винницкой и северных регионов. На остальной территории Украины, в частности в южных, восточных и большинстве центральных областей, будет сухо и солнечно.

      В Киеве 13 августа также ожидается жаркая погода. Температура воздуха в течение дня составит +31+34 градуса. Однако, к вечеру в столице возможен дождь с грозой.

      Прогноз погоды на вторник, 13 августа, в городах Украины:

      Ужгород – +31...+33

      Львов – +28...+30

      Ивано-Франковск – +30...+32

      Тернополь – +30...+32

      Черновцы – +31...+33

      Хмельницкий – +30...+32

      Луцк – +28...+30

      Ровно – +29...+31

      Житомир – +30...+32

      Винница – +30...+32

      Одесса – +30...+32

      Николаев – +30...+32

      Херсон – +30...+32

      Симферополь – +30...+32

      Кропивницкий – +30...+32

      Черкассы – +30...+32

      Чернигов – +30...+32

      Сумы – +29...+31

      Полтава – +29...+31

      Днепр – +29...+31

      Запорожье – +29...+31

      Донецк – +29...+31

      Луганск – +30...+32

      Харьков – +30...+32

      Киев – +31...+33


      Прогноз погоды на вторник, 13 августа, от Укргидрометцентра

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Погода Жара в Украине
      Источник: 24 Канал
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