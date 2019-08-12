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      Прогноз погоди на 13 серпня: Україну накриє спека

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      Погода 13 серпня 2019: Україну накриє спека – прогноз синоптика
      Прогноз погоди на 13 серпня / Ілюстративне фото

      Погода в Україні у вівторок, 13 серпня, буде спекотною у всіх областях. Стовпчики термометрів піднімуться до +30+35 градусів. Лише у західних регіонах пройдуть літні грози, через що повітря буде свіжим та прохолодним.

      13 серпня в Україні буде найспекотніша погода за увесь тиждень, пише синоптик Наталка Діденко.

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      У більшості областей повітря прогріється до +30+35 градусів. На Сході стовпчики термометрів покажуть +26+32 градуси, а на Волині, Рівненщині, Львівщині – +24+28 градусів.

      Температурні контрасти – значні. Спека набере обертів, тому в окремих районах дощі можуть переходити у сильні зливи і навіть супроводжуватися шквалом,
      – відзначила синоптик.

      Грози варто очікувати жителям Заходу, а вже надвечір вони доберуться і до Вінниччини та північних регіонів. На решті території України, зокрема у південних, східних та більшості центральних областей, буде сухо та сонячно.

      У Києві 13 серпня також очікується спекотна погода. Температура повітря впродовж дня становитиме +31+34 градуси. Проте, надвечір у столиці можливий дощ з грозою.

      Прогноз погоди на вівторок, 13 серпня, у містах України:

      Ужгород – +31…+33

      Львів – +28…+30

      Івано-Франківськ – +30…+32

      Тернопіль – +30…+32

      Чернівці – +31…+33

      Хмельницький – +30…+32

      Луцьк – +28…+30

      Рівне – +29…+31

      Житомир – +30…+32

      Вінниця – +30…+32

      Одеса – +30…+32

      Миколаїв – +30…+32

      Херсон – +30…+32

      Сімферополь – +30…+32

      Кропивницький – +30…+32

      Черкаси – +30…+32

      Чернігів – +30…+32

      Суми – +29…+31

      Полтава – +29…+31

      Дніпро – +29…+31

      Запоріжжя – +29…+31

      Донецьк – +29…+31

      Луганськ – +30…+32

      Харків – +30…+32

      Київ – +31…+33


      Прогноз погоди на вівторок, 13 серпня, від Укргідрометцентру

       

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      Теги: Новини України Погода Спека в Україні
      Джерело: 24 Канал
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