Прогноз погоди на 13 серпня: Україну накриє спека
Погода в Україні у вівторок, 13 серпня, буде спекотною у всіх областях. Стовпчики термометрів піднімуться до +30+35 градусів. Лише у західних регіонах пройдуть літні грози, через що повітря буде свіжим та прохолодним.
13 серпня в Україні буде найспекотніша погода за увесь тиждень, пише синоптик Наталка Діденко.
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У більшості областей повітря прогріється до +30+35 градусів. На Сході стовпчики термометрів покажуть +26+32 градуси, а на Волині, Рівненщині, Львівщині – +24+28 градусів.
Температурні контрасти – значні. Спека набере обертів, тому в окремих районах дощі можуть переходити у сильні зливи і навіть супроводжуватися шквалом,
– відзначила синоптик.
Грози варто очікувати жителям Заходу, а вже надвечір вони доберуться і до Вінниччини та північних регіонів. На решті території України, зокрема у південних, східних та більшості центральних областей, буде сухо та сонячно.
У Києві 13 серпня також очікується спекотна погода. Температура повітря впродовж дня становитиме +31+34 градуси. Проте, надвечір у столиці можливий дощ з грозою.
Прогноз погоди на вівторок, 13 серпня, у містах України:
Ужгород – +31…+33
Львів – +28…+30
Івано-Франківськ – +30…+32
Тернопіль – +30…+32
Чернівці – +31…+33
Хмельницький – +30…+32
Луцьк – +28…+30
Рівне – +29…+31
Житомир – +30…+32
Вінниця – +30…+32
Одеса – +30…+32
Миколаїв – +30…+32
Херсон – +30…+32
Сімферополь – +30…+32
Кропивницький – +30…+32
Черкаси – +30…+32
Чернігів – +30…+32
Суми – +29…+31
Полтава – +29…+31
Дніпро – +29…+31
Запоріжжя – +29…+31
Донецьк – +29…+31
Луганськ – +30…+32
Харків – +30…+32
Київ – +31…+33
Прогноз погоди на вівторок, 13 серпня, від Укргідрометцентру