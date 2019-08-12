Прогноз погоди на 13 серпня: Україну накриє спека

Погода в Україні у вівторок, 13 серпня, буде спекотною у всіх областях. Стовпчики термометрів піднімуться до +30+35 градусів. Лише у західних регіонах пройдуть літні грози, через що повітря буде свіжим та прохолодним.

13 серпня в Україні буде найспекотніша погода за увесь тиждень, пише синоптик Наталка Діденко.

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У більшості областей повітря прогріється до +30+35 градусів. На Сході стовпчики термометрів покажуть +26+32 градуси, а на Волині, Рівненщині, Львівщині – +24+28 градусів.

Температурні контрасти – значні. Спека набере обертів, тому в окремих районах дощі можуть переходити у сильні зливи і навіть супроводжуватися шквалом,

– відзначила синоптик.

Грози варто очікувати жителям Заходу, а вже надвечір вони доберуться і до Вінниччини та північних регіонів. На решті території України, зокрема у південних, східних та більшості центральних областей, буде сухо та сонячно.

У Києві 13 серпня також очікується спекотна погода. Температура повітря впродовж дня становитиме +31+34 градуси. Проте, надвечір у столиці можливий дощ з грозою.

Прогноз погоди на вівторок, 13 серпня, у містах України:

Ужгород – +31…+33

Львів – +28…+30

Івано-Франківськ – +30…+32

Тернопіль – +30…+32

Чернівці – +31…+33

Хмельницький – +30…+32

Луцьк – +28…+30

Рівне – +29…+31

Житомир – +30…+32

Вінниця – +30…+32

Одеса – +30…+32

Миколаїв – +30…+32

Херсон – +30…+32

Сімферополь – +30…+32

Кропивницький – +30…+32

Черкаси – +30…+32

Чернігів – +30…+32

Суми – +29…+31

Полтава – +29…+31

Дніпро – +29…+31

Запоріжжя – +29…+31

Донецьк – +29…+31

Луганськ – +30…+32

Харків – +30…+32

Київ – +31…+33



Прогноз погоди на вівторок, 13 серпня, від Укргідрометцентру