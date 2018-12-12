Прогноз погоды на 13 декабря: в Украину возвращается зима, будет прохладно и выпадет снег
Погода в Украине в четверг, 13 декабря, будет прохладной и снежной. Только на Приазовье и на крайнем востоке – без существенных осадков. В Карпатах температура воздуха упадет до -5...-10 градусов.
Об этом на своей Facebook-странице сообщает украинский синоптик Наталья Диденко.
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В Украине циклон еще задержится, поэтому будет подсыпать снегом и мокрым снегом. Осадки умеренные, предусматриваются в северных областях, в центральной части и в западных регионах Украины,
– предполагает специалист.
Синоптики из Гидрометцентра предупреждают о гололедице на дорогах.
Ветер северо-западный, в южной и восточной части юго-восточный, 5-10 метров за секунду.
Температура в течение суток от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.
В Карпатах обещают самые низкие отметки на термометре до 5 – 10 градусов мороза. В Крыму же будет теплее – +1...+6 градуса.
В Киеве – тоже будет снежить, температура воздуха прогреется до 0...-2 градусов.
Прогноз погоды на четверг, 13 декабря, в городах Украины:
Ужгород – -1...+1
Львов – 0...-2
Ивано-Франковск – 0...-2
Тернополь – 0...-2
Черновцы – 0...-2
Хмельницкий – 0...-2
Луцк – 0...-2
Ровно – 0...-2
Житомир – 0...-2
Винница – -1...+1
Одесса – 0...+2
Николаев – 0...+2
Херсон – 0...+2
Симферополь – +3...+5
Кропивницкий – -1...+1
Черкассы – -1...+1
Чернигов – 0...-2
Сумы – -1...+1
Полтава – -1...+1
Днепр – -1...+1
Запорожье – 0...+2
Донецк – -1...+1
Луганск – -1...+1
Харьков – -1...+1
Киев – 0...-2
Погода на четверг, 13 декабря, от Укргидрометцентра
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