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      Прогноз погоды на 13 декабря: в Украину возвращается зима, будет прохладно и выпадет снег

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      Погода 13 декабря 2018 Украина - прогноз погоды
      Прогноз погоды в Украине на 13 декабря / Фото из открытых источников

      Погода в Украине в четверг, 13 декабря, будет прохладной и снежной. Только на Приазовье и на крайнем востоке – без существенных осадков. В Карпатах температура воздуха упадет до -5...-10 градусов.

      Об этом на своей Facebook-странице сообщает украинский синоптик Наталья Диденко.

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      В Украине циклон еще задержится, поэтому будет подсыпать снегом и мокрым снегом. Осадки умеренные, предусматриваются в северных областях, в центральной части и в западных регионах Украины,
      – предполагает специалист.

      Синоптики из Гидрометцентра предупреждают о гололедице на дорогах.

      Ветер северо-западный, в южной и восточной части юго-восточный, 5-10 метров за секунду.

      Температура в течение суток от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.

      В Карпатах обещают самые низкие отметки на термометре до 5 – 10 градусов мороза. В Крыму же будет теплее – +1...+6 градуса.

      В Киеве – тоже будет снежить, температура воздуха прогреется до 0...-2 градусов.

      Прогноз погоды на четверг, 13 декабря, в городах Украины:

      Ужгород – -1...+1

      Львов – 0...-2

      Ивано-Франковск – 0...-2

      Тернополь – 0...-2

      Черновцы – 0...-2

      Хмельницкий – 0...-2

      Луцк – 0...-2

      Ровно – 0...-2

      Житомир – 0...-2

      Винница – -1...+1

      Одесса – 0...+2

      Николаев – 0...+2

      Херсон – 0...+2

      Симферополь – +3...+5

      Кропивницкий – -1...+1

      Черкассы – -1...+1

      Чернигов – 0...-2

      Сумы – -1...+1

      Полтава – -1...+1

      Днепр – -1...+1

      Запорожье – 0...+2

      Донецк – -1...+1

      Луганск – -1...+1

      Харьков – -1...+1

      Киев – 0...-2

      погода в грудні погода в Україні погода на 13 грудня
      Погода на четверг, 13 декабря, от Укргидрометцентра

      Теги: Погода Непогода в Украине Новости Украины
      Источник: 24 канал
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