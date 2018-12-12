Погода в Украине в четверг, 13 декабря, будет прохладной и снежной. Только на Приазовье и на крайнем востоке – без существенных осадков. В Карпатах температура воздуха упадет до -5...-10 градусов.

Об этом на своей Facebook-странице сообщает украинский синоптик Наталья Диденко.

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В Украине циклон еще задержится, поэтому будет подсыпать снегом и мокрым снегом. Осадки умеренные, предусматриваются в северных областях, в центральной части и в западных регионах Украины,

– предполагает специалист.

Синоптики из Гидрометцентра предупреждают о гололедице на дорогах.

Ветер северо-западный, в южной и восточной части юго-восточный, 5-10 метров за секунду.

Температура в течение суток от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.

В Карпатах обещают самые низкие отметки на термометре до 5 – 10 градусов мороза. В Крыму же будет теплее – +1...+6 градуса.

В Киеве – тоже будет снежить, температура воздуха прогреется до 0...-2 градусов.

Прогноз погоды на четверг, 13 декабря, в городах Украины:

Ужгород – -1...+1

Львов – 0...-2

Ивано-Франковск – 0...-2

Тернополь – 0...-2

Черновцы – 0...-2

Хмельницкий – 0...-2

Луцк – 0...-2

Ровно – 0...-2

Житомир – 0...-2

Винница – -1...+1

Одесса – 0...+2

Николаев – 0...+2

Херсон – 0...+2

Симферополь – +3...+5

Кропивницкий – -1...+1

Черкассы – -1...+1

Чернигов – 0...-2

Сумы – -1...+1

Полтава – -1...+1

Днепр – -1...+1

Запорожье – 0...+2

Донецк – -1...+1

Луганск – -1...+1

Харьков – -1...+1

Киев – 0...-2



Погода на четверг, 13 декабря, от Укргидрометцентра