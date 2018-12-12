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      Прогноз погоди на 13 грудня: в Україну повертається зима, буде прохолодно і сніжитиме

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      Погода 13 грудня 2018 Україна - прогноз погоди
      Прогноз погоди в Україні на 13 грудня / Фото з відкритих джерел

      Погода в Україні у четвер, 13 грудня, буде прохолодною та сніжною. Лише на Приазов'ї та на крайньому сході – без істотних опадів. У Карпатах температура повітря впаде до -5...-10 градусів.

      Про це на своїй Facebook-сторінці повідомляє український синоптик Наталка Діденко.

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      В Україні циклон ще затримається, тому підсипатиме снігом та мокрим снігом. Опади, до помірних, передбачаються у північних областях, у центральній частині та у західних регіонах України,
      – передбачає фахівець.

      Синоптики з Укргідрометцентру попереджають про ожеледицю на дорогах.

      Вітер північно-західний, у південній та східній частині південно-східний, 5-10 метрів за секунду.

      Температура протягом доби від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла.

      В Карпатах обіцяють найнижчі позначки на термометрі до 5 – 10 градусів морозу. У Криму ж буде найтепліше – +1...+6 градуси.

      У Києві – теж сніжитиме, температура повітря прогріється до 0...-2 градусів.

      Прогноз погоди на четвер, 13 грудня, у містах України :

      Ужгород – -1…+1

      Львів – 0…-2

      Івано-Франківськ – 0…-2

      Тернопіль – 0…-2

      Чернівці – 0…-2

      Хмельницький – 0…-2

      Луцьк – 0…-2

      Рівне – 0…-2

      Житомир – 0…-2

      Вінниця – -1…+1

      Одеса – 0…+2

      Миколаїв – 0…+2

      Херсон – 0…+2

      Сімферополь – +3…+5

      Кропивницький – -1…+1

      Черкаси – -1…+1

      Чернігів – 0…-2

      Суми – -1…+1

      Полтава – -1…+1

      Дніпро – -1…+1

      Запоріжжя – 0…+2

      Донецьк – -1…+1

      Луганськ – -1…+1

      Харків – -1…+1

      Київ – 0...-2

      погода в грудні погода в Україні погода на 13 грудня
      Погода на четвер, 13 грудня, від Укргідрометцентру

      Теги: Новини України Погода Негода в Україні
      Джерело: 24 канал
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