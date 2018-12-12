Прогноз погоди на 13 грудня: в Україну повертається зима, буде прохолодно і сніжитиме
Погода в Україні у четвер, 13 грудня, буде прохолодною та сніжною. Лише на Приазов'ї та на крайньому сході – без істотних опадів. У Карпатах температура повітря впаде до -5...-10 градусів.
Про це на своїй Facebook-сторінці повідомляє український синоптик Наталка Діденко.
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В Україні циклон ще затримається, тому підсипатиме снігом та мокрим снігом. Опади, до помірних, передбачаються у північних областях, у центральній частині та у західних регіонах України,
– передбачає фахівець.
Синоптики з Укргідрометцентру попереджають про ожеледицю на дорогах.
Вітер північно-західний, у південній та східній частині південно-східний, 5-10 метрів за секунду.
Температура протягом доби від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла.
В Карпатах обіцяють найнижчі позначки на термометрі до 5 – 10 градусів морозу. У Криму ж буде найтепліше – +1...+6 градуси.
У Києві – теж сніжитиме, температура повітря прогріється до 0...-2 градусів.
Прогноз погоди на четвер, 13 грудня, у містах України :
Ужгород – -1…+1
Львів – 0…-2
Івано-Франківськ – 0…-2
Тернопіль – 0…-2
Чернівці – 0…-2
Хмельницький – 0…-2
Луцьк – 0…-2
Рівне – 0…-2
Житомир – 0…-2
Вінниця – -1…+1
Одеса – 0…+2
Миколаїв – 0…+2
Херсон – 0…+2
Сімферополь – +3…+5
Кропивницький – -1…+1
Черкаси – -1…+1
Чернігів – 0…-2
Суми – -1…+1
Полтава – -1…+1
Дніпро – -1…+1
Запоріжжя – 0…+2
Донецьк – -1…+1
Луганськ – -1…+1
Харків – -1…+1
Київ – 0...-2
Погода на четвер, 13 грудня, від Укргідрометцентру