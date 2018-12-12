Погода в Україні у четвер, 13 грудня, буде прохолодною та сніжною. Лише на Приазов'ї та на крайньому сході – без істотних опадів. У Карпатах температура повітря впаде до -5...-10 градусів.

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомляє український синоптик Наталка Діденко.

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В Україні циклон ще затримається, тому підсипатиме снігом та мокрим снігом. Опади, до помірних, передбачаються у північних областях, у центральній частині та у західних регіонах України,

– передбачає фахівець.

Синоптики з Укргідрометцентру попереджають про ожеледицю на дорогах.

Вітер північно-західний, у південній та східній частині південно-східний, 5-10 метрів за секунду.

Температура протягом доби від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла.

В Карпатах обіцяють найнижчі позначки на термометрі до 5 – 10 градусів морозу. У Криму ж буде найтепліше – +1...+6 градуси.

У Києві – теж сніжитиме, температура повітря прогріється до 0...-2 градусів.

Прогноз погоди на четвер, 13 грудня, у містах України :

Ужгород – -1…+1

Львів – 0…-2

Івано-Франківськ – 0…-2

Тернопіль – 0…-2

Чернівці – 0…-2

Хмельницький – 0…-2

Луцьк – 0…-2

Рівне – 0…-2

Житомир – 0…-2

Вінниця – -1…+1

Одеса – 0…+2

Миколаїв – 0…+2

Херсон – 0…+2

Сімферополь – +3…+5

Кропивницький – -1…+1

Черкаси – -1…+1

Чернігів – 0…-2

Суми – -1…+1

Полтава – -1…+1

Дніпро – -1…+1

Запоріжжя – 0…+2

Донецьк – -1…+1

Луганськ – -1…+1

Харків – -1…+1

Київ – 0...-2



Погода на четвер, 13 грудня, від Укргідрометцентру