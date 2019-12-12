Прогноз погоды на 13 декабря: морось и туманы окутают Украину, в некоторых областях – дожди

Погода в Украине в пятницу 13 декабря будет облачной и в большей части без осадков. Температура воздуха в среднем составит +1 – +3 градуса тепла.

По словам синоптика Натальи Диденко, в некоторых регионах Украины 13 декабря можно будет наблюдать морось и туманы. Кроме того, есть вероятность осадков (дождь и мокрый снег) на Прикарпатье и в Крыму.

Обратите внимание! Из-за сильного тумана в аэропорту Запорожья отменили ряд рейсов: фото

Диденко добавляет, что температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах 0 – 4 градусов тепла. В Крыму же ожидают от +5 до +10 градусов. Также синоптики прогнозируют сильный ветер.

Что касается Киева, то в пятницу в столице Украины будет не очень комфортно – облачно, сыро, правда, без существенных осадков. Днем столбики термометров здесь поднимутся от 0 до +1 градуса.

В Украинском гидрометцентре также осадки на 13 декабря не прогнозируют. Однако на Закарпатье и юге возможен небольшой дождь. А в горах его еще и будет сопровождать мокрый снег. Кроме того, утром Украину накроет туман.

Ветер будет юго-восточный, а скорость его составит 7 – 12 метров в секунду. Однако в западных областях и на Приазовье можно будет наблюдать порывы до 15 – 20 метров в секунду.

Температура в течение суток будет колебаться от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла. А на Закарпатье и крайнем юге столбики термометров поднимутся до 3 – 8 градусов тепла.

Прогноз погоды на пятницу, 13 декабря, в городах Украины:

Ужгород – +5...+7

Львов – +2...+4

Ивано-Франковск – +2...+4

Тернополь – +1...+3

Черновцы – +2...+4

Хмельницкий – +1...+3

Луцк – +2...+4

Ровно – +1...+3

Житомир – +1...+3

Винница – 0...+2

Одесса – +4...+6

Николаев – +2...+4

Херсон – +2...+4

Симферополь – +5...+7

Кропивницкий – +1...+3

Черкассы – +1...+3

Чернигов – +1...+3

Суммы – +1...+3

Полтава – +1...+3

Днепр – +2...+4

Запорожье – +1...+3

Донецк – +1...+3

Луганск – +1...+3

Харьков – +1...+3

Киев – 0...+2