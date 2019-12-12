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      Прогноз погоды на 13 декабря: морось и туманы окутают Украину, в некоторых областях – дожди

      56 Читати новину українською
      Какой будет погода в Украине 13 декабря / Соцсети

      Погода в Украине в пятницу 13 декабря будет облачной и в большей части без осадков. Температура воздуха в среднем составит +1 – +3 градуса тепла.

      По словам синоптика Натальи Диденко, в некоторых регионах Украины 13 декабря можно будет наблюдать морось и туманы. Кроме того, есть вероятность осадков (дождь и мокрый снег) на Прикарпатье и в Крыму.

      Обратите внимание! Из-за сильного тумана в аэропорту Запорожья отменили ряд рейсов: фото

      Диденко добавляет, что температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах 0 – 4 градусов тепла. В Крыму же ожидают от +5 до +10 градусов. Также синоптики прогнозируют сильный ветер.

      Что касается Киева, то в пятницу в столице Украины будет не очень комфортно – облачно, сыро, правда, без существенных осадков. Днем столбики термометров здесь поднимутся от 0 до +1 градуса.

      В Украинском гидрометцентре также осадки на 13 декабря не прогнозируют. Однако на Закарпатье и юге возможен небольшой дождь. А в горах его еще и будет сопровождать мокрый снег. Кроме того, утром Украину накроет туман.

      Ветер будет юго-восточный, а скорость его составит 7 – 12 метров в секунду. Однако в западных областях и на Приазовье можно будет наблюдать порывы до 15 – 20 метров в секунду.

      Температура в течение суток будет колебаться от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла. А на Закарпатье и крайнем юге столбики термометров поднимутся до 3 – 8 градусов тепла.

      Прогноз погоды на пятницу, 13 декабря, в городах Украины:

      Ужгород – +5...+7

      Львов – +2...+4

      Ивано-Франковск – +2...+4

      Тернополь – +1...+3

      Черновцы – +2...+4

      Хмельницкий – +1...+3

      Луцк – +2...+4

      Ровно – +1...+3

      Житомир – +1...+3

      Винница – 0...+2

      Одесса – +4...+6

      Николаев – +2...+4

      Херсон – +2...+4

      Симферополь – +5...+7

      Кропивницкий – +1...+3

      Черкассы – +1...+3

      Чернигов – +1...+3

      Суммы – +1...+3

      Полтава – +1...+3

      Днепр – +2...+4

      Запорожье – +1...+3

      Донецк – +1...+3

      Луганск – +1...+3

      Харьков – +1...+3

      Киев – 0...+2

       

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Непогода в Украине Погода
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