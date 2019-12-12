Прогноз погоды на 13 декабря: морось и туманы окутают Украину, в некоторых областях – дожди
Погода в Украине в пятницу 13 декабря будет облачной и в большей части без осадков. Температура воздуха в среднем составит +1 – +3 градуса тепла.
По словам синоптика Натальи Диденко, в некоторых регионах Украины 13 декабря можно будет наблюдать морось и туманы. Кроме того, есть вероятность осадков (дождь и мокрый снег) на Прикарпатье и в Крыму.
Обратите внимание! Из-за сильного тумана в аэропорту Запорожья отменили ряд рейсов: фото
Диденко добавляет, что температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах 0 – 4 градусов тепла. В Крыму же ожидают от +5 до +10 градусов. Также синоптики прогнозируют сильный ветер.
Что касается Киева, то в пятницу в столице Украины будет не очень комфортно – облачно, сыро, правда, без существенных осадков. Днем столбики термометров здесь поднимутся от 0 до +1 градуса.
В Украинском гидрометцентре также осадки на 13 декабря не прогнозируют. Однако на Закарпатье и юге возможен небольшой дождь. А в горах его еще и будет сопровождать мокрый снег. Кроме того, утром Украину накроет туман.
Ветер будет юго-восточный, а скорость его составит 7 – 12 метров в секунду. Однако в западных областях и на Приазовье можно будет наблюдать порывы до 15 – 20 метров в секунду.
Температура в течение суток будет колебаться от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла. А на Закарпатье и крайнем юге столбики термометров поднимутся до 3 – 8 градусов тепла.
Прогноз погоды на пятницу, 13 декабря, в городах Украины:
Ужгород – +5...+7
Львов – +2...+4
Ивано-Франковск – +2...+4
Тернополь – +1...+3
Черновцы – +2...+4
Хмельницкий – +1...+3
Луцк – +2...+4
Ровно – +1...+3
Житомир – +1...+3
Винница – 0...+2
Одесса – +4...+6
Николаев – +2...+4
Херсон – +2...+4
Симферополь – +5...+7
Кропивницкий – +1...+3
Черкассы – +1...+3
Чернигов – +1...+3
Суммы – +1...+3
Полтава – +1...+3
Днепр – +2...+4
Запорожье – +1...+3
Донецк – +1...+3
Луганск – +1...+3
Харьков – +1...+3
Киев – 0...+2