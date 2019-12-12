Прогноз погоди на 13 грудня: мряка та тумани огорнуть України, в деяких областях – дощитиме
Погода в Україні у п’ятницю, 13 грудня буде хмарною та здебільшого без опадів. Температура повітря у середньому становитиме +1 – +3 градуси тепла.
За словами синоптика Наталки Діденко, у деяких регіонах України 13 грудня можна буде спостерігати мряку та тумани. Крім того, є імовірність опадів (дощ і мокрий сніг) на Прикарпатті та в Криму.
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Діденко додає, що температура повітря протягом дня коливатиметься в межах 0 – 4 градусів тепла. В Криму ж очікують від +5 до +10 градусів. Також синоптики прогнозують сильний вітер.
Щодо Києва, то у п‘ятницю у столиці України буде не дуже комфортно – хмарно, вогко, щоправда без істотних опадів. Удень стовпчики термометрів тут піднімуться від 0 до +1 градуса.
В Українському гідрометцентрі також опади на 13 грудня не прогнозують. Однак на Закарпатті та на півдні є можливим невеликий дощ. А у горах ще й його супроводжуватиме мокрий сніг. Крім того, вранці Україну накриє туман.
Вітер буде південно-східний, а швидкість його становитиме 7 – 12 метрів за секунду. Однак у західних областях та на Приазов'ї можна буде спостерігати пориви у 15 – 20 метрів за секунду.
Температура протягом доби коливатиметься від 1 градуса морозу до 4 градусів тепла. А на Закарпатті та крайньому півдні стовпчики термометрів піднімуться до 3 – 8 градусів тепла.
Прогноз погоди на п'ятницю, 13 грудня, у містах України:
Ужгород – +5…+7
Львів – +2…+4
Івано-Франківськ – +2…+4
Тернопіль – +1…+3
Чернівці – +2…+4
Хмельницький – +1…+3
Луцьк – +2…+4
Рівне – +1…+3
Житомир – +1…+3
Вінниця – 0…+2
Одеса – +4…+6
Миколаїв – +2…+4
Херсон – +2…+4
Сімферополь – +5…+7
Кропивницький – +1…+3
Черкаси – +1…+3
Чернігів – +1…+3
Суми – +1…+3
Полтава – +1…+3
Дніпро – +2…+4
Запоріжжя – +1…+3
Донецьк – +1…+3
Луганськ – +1…+3
Харків – +1…+3
Київ – 0…+2