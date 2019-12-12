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      Прогноз погоди на 13 грудня: мряка та тумани огорнуть України, в деяких областях – дощитиме

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      Якою буде погода в Україні 13 грудня / Соцмережі

      Погода в Україні у п’ятницю, 13 грудня буде хмарною та здебільшого без опадів. Температура повітря у середньому становитиме +1 – +3 градуси тепла.

      За словами синоптика Наталки Діденко, у деяких регіонах України 13 грудня можна буде спостерігати мряку та тумани. Крім того, є імовірність опадів (дощ і мокрий сніг) на Прикарпатті та в Криму.

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      Діденко додає, що температура повітря протягом дня коливатиметься в межах 0 – 4 градусів тепла. В Криму ж очікують від +5 до +10 градусів. Також синоптики прогнозують сильний вітер.

      Щодо Києва, то у п‘ятницю у столиці України буде не дуже комфортно – хмарно, вогко, щоправда без істотних опадів. Удень стовпчики термометрів тут піднімуться від 0 до +1 градуса.

      В Українському гідрометцентрі також опади на 13 грудня не прогнозують. Однак на Закарпатті та на півдні є можливим невеликий дощ. А у горах ще й його супроводжуватиме мокрий сніг. Крім того, вранці Україну накриє туман.

      Вітер буде південно-східний, а швидкість його становитиме 7 – 12 метрів за секунду. Однак у західних областях та на Приазов'ї можна буде спостерігати пориви у 15 – 20 метрів за секунду.

      Температура протягом доби коливатиметься від 1 градуса морозу до 4 градусів тепла. А на Закарпатті та крайньому півдні стовпчики термометрів піднімуться до 3 – 8 градусів тепла.

      Прогноз погоди на п'ятницю, 13 грудня, у містах України:

      Ужгород – +5…+7

      Львів – +2…+4

      Івано-Франківськ – +2…+4

      Тернопіль – +1…+3

      Чернівці – +2…+4

      Хмельницький – +1…+3

      Луцьк – +2…+4

      Рівне – +1…+3

      Житомир – +1…+3

      Вінниця – 0…+2

      Одеса – +4…+6

      Миколаїв – +2…+4

      Херсон – +2…+4

      Сімферополь – +5…+7

      Кропивницький – +1…+3

      Черкаси – +1…+3

      Чернігів – +1…+3

      Суми – +1…+3

      Полтава – +1…+3

      Дніпро – +2…+4

      Запоріжжя – +1…+3

      Донецьк – +1…+3

      Луганськ – +1…+3

      Харків – +1…+3

      Київ – 0…+2

       

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Негода в Україні Погода
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