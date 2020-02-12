Прогноз погоды на 13 февраля: в Украине будет холодно и ветрено

Погода в Украине в четверг, 13 февраля, будет холодной и влажной. На Западе и Юге – преимущественно без осадков, лишь в Карпатах обещают снег, а в Крыму – дождь.

Температура воздуха в большинстве областей Украины в течение дня будет колебаться в пределах +1+6 градусов, в южной части– +4+8 градусов, сообщила в фейсбуке Наталья Диденко.

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Мокрый снег прогнозируют в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой и Полтавской областях. На остальной территории – без существенных осадков.

Всего по Украине порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду. Также синоптики предупреждают о гололедице на дорогах. Теплее всего будет на Одесщине– +6+8 градусов, а холоднее всего на Луганщине, Харьковщине и Донетчине – от -1 до +1 градуса.

В Киеве 13 февраля местами небольшие осадки, сильный западный ветер и около +3+4 градусов тепла.

Прогноз погоды на четверг, 13 февраля, в городах Украины:

Ужгород – +3...+5

Львов – +3...+5

Ивано-Франковск – +3...+5

Тернополь – +3...+5

Черновцы – +3...+5

Хмельницкий – +2...+4

Луцк – +2... +4

Ровно – +2... +4

Житомир – +2... +4

Винница – +3...+5

Одесса – +6...+8

Николаев – +6... +8

Херсон – +4...+6

Симферополь – +4...+6

Кропивницкий – +2...+4

Черкассы – +2...+4

Чернигов – +2... +4

Сумы – 0... + 2

Полтава – 0...+2

Днепр – +1...+3

Запорожье – +3...+5

Донецк – -1...+1

Луганск – -1...+1

Харьков – -1...+1

Киев – +2...+4



Прогноз погоды на 13 февраля от Укргидрометцентра