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      Прогноз погоды на 13 февраля: в Украине будет холодно и ветрено

      138 Читати новину українською
      Прогноз погоды на 13 февраля в Украине / pinterest.ru

      Погода в Украине в четверг, 13 февраля, будет холодной и влажной. На Западе и Юге – преимущественно без осадков, лишь в Карпатах обещают снег, а в Крыму – дождь.

      Температура воздуха в большинстве областей Украины в течение дня будет колебаться в пределах +1+6 градусов, в южной части– +4+8 градусов, сообщила в фейсбуке Наталья Диденко.

      Обратите внимание: В Украине объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра: где ждать непогоды

      Мокрый снег прогнозируют в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой и Полтавской областях. На остальной территории – без существенных осадков.

      Всего по Украине порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду. Также синоптики предупреждают о гололедице на дорогах. Теплее всего будет на Одесщине– +6+8 градусов, а холоднее всего на Луганщине, Харьковщине и Донетчине – от -1 до +1 градуса.

      В Киеве 13 февраля местами небольшие осадки, сильный западный ветер и около +3+4 градусов тепла.

      Прогноз погоды на четверг, 13 февраля, в городах Украины:

      Ужгород – +3...+5

      Львов – +3...+5

      Ивано-Франковск – +3...+5

      Тернополь – +3...+5

      Черновцы – +3...+5

      Хмельницкий – +2...+4

      Луцк – +2... +4

      Ровно – +2... +4

      Житомир – +2... +4

      Винница – +3...+5

      Одесса – +6...+8

      Николаев – +6... +8

      Херсон – +4...+6

      Симферополь – +4...+6

      Кропивницкий – +2...+4

      Черкассы – +2...+4

      Чернигов – +2... +4

      Сумы – 0... + 2

      Полтава – 0...+2

      Днепр – +1...+3

      Запорожье – +3...+5

      Донецк – -1...+1

      Луганск – -1...+1

      Харьков – -1...+1

      Киев – +2...+4

      прогноз погоди на 13 лютого україна
      Прогноз погоды на 13 февраля от Укргидрометцентра

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Непогода в Украине Погода
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