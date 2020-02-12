Прогноз погоды на 13 февраля: в Украине будет холодно и ветрено
Погода в Украине в четверг, 13 февраля, будет холодной и влажной. На Западе и Юге – преимущественно без осадков, лишь в Карпатах обещают снег, а в Крыму – дождь.
Температура воздуха в большинстве областей Украины в течение дня будет колебаться в пределах +1+6 градусов, в южной части– +4+8 градусов, сообщила в фейсбуке Наталья Диденко.
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Мокрый снег прогнозируют в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой и Полтавской областях. На остальной территории – без существенных осадков.
Всего по Украине порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду. Также синоптики предупреждают о гололедице на дорогах. Теплее всего будет на Одесщине– +6+8 градусов, а холоднее всего на Луганщине, Харьковщине и Донетчине – от -1 до +1 градуса.
В Киеве 13 февраля местами небольшие осадки, сильный западный ветер и около +3+4 градусов тепла.
Прогноз погоды на четверг, 13 февраля, в городах Украины:
Ужгород – +3...+5
Львов – +3...+5
Ивано-Франковск – +3...+5
Тернополь – +3...+5
Черновцы – +3...+5
Хмельницкий – +2...+4
Луцк – +2... +4
Ровно – +2... +4
Житомир – +2... +4
Винница – +3...+5
Одесса – +6...+8
Николаев – +6... +8
Херсон – +4...+6
Симферополь – +4...+6
Кропивницкий – +2...+4
Черкассы – +2...+4
Чернигов – +2... +4
Сумы – 0... + 2
Полтава – 0...+2
Днепр – +1...+3
Запорожье – +3...+5
Донецк – -1...+1
Луганск – -1...+1
Харьков – -1...+1
Киев – +2...+4
Прогноз погоды на 13 февраля от Укргидрометцентра