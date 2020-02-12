Прогноз погоди на 13 лютого: в Україні буде холодно та вітряно

Погода в Україні у четвер, 13 лютого, буде холодною та вологою. На Заході та Півдні – переважно без опадів, лише в Карпатах обіцяють сніг, а у Криму – дощ.

Температура повітря в більшості областей України упродовж дня коливатиметься в межах +1+6 градусів, у південній частині – +4+8 градусів, повідомила у фейсбуці Наталка Діденко.

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Мокрий сніг прогнозують у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій та Полтавській областях. На решті території – без істотних опадів.

Загалом по Україні пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду. Також синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах. Найтепліше буде на Одещині – +6+8 градусів тепла, а найхолодніше на Луганщині, Харківщині та Донеччині – від -1 до +1 градуса.

У Києві 13 лютого місцями невеликі опади, сильний західний вітер та близько +3+4 градусів тепла.

Прогноз погоди на четвер, 13 лютого, у містах України:

Ужгород – +3…+5

Львів – +3…+5

Івано-Франківськ – +3…+5

Тернопіль – +3…+5

Чернівці – +3…+5

Хмельницький – +2…+4

Луцьк – +2… +4

Рівне – +2… +4

Житомир – +2… +4

Вінниця – +3…+5

Одеса – +6…+8

Миколаїв – +6… +8

Херсон – +4…+6

Сімферополь – +4…+6

Кропивницький – +2…+4

Черкаси – +2…+4

Чернігів – +2… +4

Суми – 0…+2

Полтава – 0…+2

Дніпро – +1…+3

Запоріжжя – +3…+5

Донецьк – -1…+1

Луганськ – -1…+1

Харків – -1…+1

Київ – +2…+4



Прогноз погоди на 13 лютого від Укргідрометцентру