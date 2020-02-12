Прогноз погоди на 13 лютого: в Україні буде холодно та вітряно
Погода в Україні у четвер, 13 лютого, буде холодною та вологою. На Заході та Півдні – переважно без опадів, лише в Карпатах обіцяють сніг, а у Криму – дощ.
Температура повітря в більшості областей України упродовж дня коливатиметься в межах +1+6 градусів, у південній частині – +4+8 градусів, повідомила у фейсбуці Наталка Діденко.
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Мокрий сніг прогнозують у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій та Полтавській областях. На решті території – без істотних опадів.
Загалом по Україні пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду. Також синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах. Найтепліше буде на Одещині – +6+8 градусів тепла, а найхолодніше на Луганщині, Харківщині та Донеччині – від -1 до +1 градуса.
У Києві 13 лютого місцями невеликі опади, сильний західний вітер та близько +3+4 градусів тепла.
Прогноз погоди на четвер, 13 лютого, у містах України:
Ужгород – +3…+5
Львів – +3…+5
Івано-Франківськ – +3…+5
Тернопіль – +3…+5
Чернівці – +3…+5
Хмельницький – +2…+4
Луцьк – +2… +4
Рівне – +2… +4
Житомир – +2… +4
Вінниця – +3…+5
Одеса – +6…+8
Миколаїв – +6… +8
Херсон – +4…+6
Сімферополь – +4…+6
Кропивницький – +2…+4
Черкаси – +2…+4
Чернігів – +2… +4
Суми – 0…+2
Полтава – 0…+2
Дніпро – +1…+3
Запоріжжя – +3…+5
Донецьк – -1…+1
Луганськ – -1…+1
Харків – -1…+1
Київ – +2…+4
Прогноз погоди на 13 лютого від Укргідрометцентру
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