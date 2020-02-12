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      Прогноз погоди на 13 лютого: в Україні буде холодно та вітряно

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      Прогноз погоди на 13 лютого в Україні / pinterest.ru

      Погода в Україні у четвер, 13 лютого, буде холодною та вологою. На Заході та Півдні – переважно без опадів, лише в Карпатах обіцяють сніг, а у Криму – дощ.

      Температура повітря в більшості областей України упродовж дня коливатиметься в межах +1+6 градусів, у південній частині – +4+8 градусів, повідомила у фейсбуці Наталка Діденко.

      Зверніть увагу: В Україні оголосили штормове попередження через сильний вітер: де чекати негоду

      Мокрий сніг прогнозують у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій та Полтавській областях. На решті території – без істотних опадів.

      Загалом по Україні пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду. Також синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах. Найтепліше буде на Одещині – +6+8 градусів тепла, а найхолодніше на Луганщині, Харківщині та Донеччині – від -1 до +1 градуса.

      У Києві 13 лютого місцями невеликі опади, сильний західний вітер та близько +3+4 градусів тепла.

      Прогноз погоди на четвер, 13 лютого, у містах України:

      Ужгород – +3…+5

      Львів – +3…+5

      Івано-Франківськ – +3…+5

      Тернопіль – +3…+5

      Чернівці – +3…+5

      Хмельницький – +2…+4

      Луцьк – +2… +4

      Рівне – +2… +4

      Житомир – +2… +4

      Вінниця – +3…+5

      Одеса – +6…+8

      Миколаїв – +6… +8

      Херсон – +4…+6

      Сімферополь – +4…+6

      Кропивницький – +2…+4

      Черкаси – +2…+4

      Чернігів – +2… +4

      Суми – 0…+2

      Полтава – 0…+2

      Дніпро – +1…+3

      Запоріжжя – +3…+5

      Донецьк – -1…+1

      Луганськ – -1…+1

      Харків – -1…+1

      Київ – +2…+4

      прогноз погоди на 13 лютого україна
      Прогноз погоди на 13 лютого від Укргідрометцентру

      У Путіна відповіли на заяву Арахамії про воду для Криму в обмін на виведення військ
      сьогодні
      11964
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Негода в Україні Погода
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