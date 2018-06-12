Прогноз погоды на 13 июня: солнечно и тепло, местами пройдут грозы

Погода в Украине в среду, 13 июня, будет сухой и солнечной на большинстве территории страны. Только в северо-центральных и западных регионах пройдут дожди, а кое-где даже летние грозы.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Читайте также: Пустынный Крым: на полуострове усыхает целое водохранилище

По ее словам, 13 июня дожди с грозами ожидаются в западных и северных областях. Кроме того, осадки вероятны также в Винницкой, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях.

В то же время, сухая и жаркая погода охватит большинство регионов вблизи морей – Юга и Востока Украины.

Температура "врежет" до жары в южной части, +28+33 градуса. На остальной нашей территории – комфортно, +23+27 градусов тепла,

– отметила Диденко.

В Киеве в среду местами возможен дождь и гроза. Дневная температура воздуха будет сдержанней – +24+25 градусов тепла.

Прогноз погоды на понедельник, 13 июня, в городах Украины:

Ужгород – +24...+26

Львов – +23...+25

Ивано-Франковск – +24...+26

Тернополь – +23...+25

Черновцы – +25...+27

Хмельницкий – +23...+25

Луцк – +22...+24

Ровно – +22...+24

Житомир – +22...+24

Винница – +24...+26

Одесса – +28...+30

Николаев – +30...+32

Херсон – +30...+32

Симферополь – +30...+32

Кропивницкий – +24...+26

Черкассы – +23...+25

Чернигов – +21...+23

Суммы – +22...+24

Полтава – +23...+25

Днепр – +25...+27

Запорожье – +29...+31

Донецк – +25...+27

Луганск – +25...+27

Харьков – +22...+24

Киев – +24...+26