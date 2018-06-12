Прогноз погоды на 13 июня: солнечно и тепло, местами пройдут грозы
Погода в Украине в среду, 13 июня, будет сухой и солнечной на большинстве территории страны. Только в северо-центральных и западных регионах пройдут дожди, а кое-где даже летние грозы.
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
Читайте также: Пустынный Крым: на полуострове усыхает целое водохранилище
По ее словам, 13 июня дожди с грозами ожидаются в западных и северных областях. Кроме того, осадки вероятны также в Винницкой, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях.
В то же время, сухая и жаркая погода охватит большинство регионов вблизи морей – Юга и Востока Украины.
Температура "врежет" до жары в южной части, +28+33 градуса. На остальной нашей территории – комфортно, +23+27 градусов тепла,
– отметила Диденко.
В Киеве в среду местами возможен дождь и гроза. Дневная температура воздуха будет сдержанней – +24+25 градусов тепла.
Прогноз погоды на понедельник, 13 июня, в городах Украины:
Ужгород – +24...+26
Львов – +23...+25
Ивано-Франковск – +24...+26
Тернополь – +23...+25
Черновцы – +25...+27
Хмельницкий – +23...+25
Луцк – +22...+24
Ровно – +22...+24
Житомир – +22...+24
Винница – +24...+26
Одесса – +28...+30
Николаев – +30...+32
Херсон – +30...+32
Симферополь – +30...+32
Кропивницкий – +24...+26
Черкассы – +23...+25
Чернигов – +21...+23
Суммы – +22...+24
Полтава – +23...+25
Днепр – +25...+27
Запорожье – +29...+31
Донецк – +25...+27
Луганск – +25...+27
Харьков – +22...+24
Киев – +24...+26
Погода в Украине на 13 июня 2018 года от Гидрометцентра